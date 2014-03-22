Стронг - Дворецкий - модуль BibleQuote

Греческий лексикон Стронга, словарь Дворецкого

Конкорданция Стронга (греческий лексикон Стронга Bob Jones University + статьи из Древнегреческо-русского словаря Дворецкого И.Х.)

Стандартный лексикон Стронга для программы Цитата из Библии v.6 дополнен статьями из словаря Дворецкого. Стандартный лексикон Стронга для программы Цитата из Библии v.6 дополнен статьями из словаря Дворецкого.

Древнегреческо-русский словарь Дворецкого в 2-х томах 1958 года издания.

Этот словарь на сегодняшний день - самый объемный и полный древнегреческо-русский словарь, содержит около 70 000 слов. Издание осуществлено под редакцией члена-корреспондента АН СССР профессора С.И. Соболевского с приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским.

21.03.12 (обновлён стандартный лексикон Стронга на Юникод + исправлены ошибки в тексте)

15.04.12 (улучшен вид текста Bob Jones University + исправлены ошибки в тексте Дворецкого)

16.09.12 новая версия лексиконов

Статьи из Древнегреческо-русского словаря Дворецкого И.Х. использованы с разрешения Сергея Гурина (http://gurin.tomsknet.ru/alpha.html)

01.05.13 Новая версия словаря для Цитаты из Библии

22.03.14 10.03.2014 ver. 1.5 - исправлены ошибки + добавлены ссылки на карточки с синонимами.

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