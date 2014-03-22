Стронг - Дворецкий - модуль BibleQuote
Греческий лексикон Стронга, словарь Дворецкого
Конкорданция Стронга (греческий лексикон Стронга Bob Jones University + статьи из Древнегреческо-русского словаря Дворецкого И.Х.)
Стандартный лексикон Стронга для программы Цитата из Библии v.6 дополнен статьями из словаря Дворецкого.
Древнегреческо-русский словарь Дворецкого в 2-х томах 1958 года издания.
Этот словарь на сегодняшний день - самый объемный и полный древнегреческо-русский словарь, содержит около 70 000 слов. Издание осуществлено под редакцией члена-корреспондента АН СССР профессора С.И. Соболевского с приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским.
-
21.03.12 (обновлён стандартный лексикон Стронга на Юникод + исправлены ошибки в тексте)
-
15.04.12 (улучшен вид текста Bob Jones University + исправлены ошибки в тексте Дворецкого)
-
16.09.12 новая версия лексиконов
-
Статьи из Древнегреческо-русского словаря Дворецкого И.Х. использованы с разрешения Сергея Гурина (http://gurin.tomsknet.ru/alpha.html)
-
01.05.13 Новая версия словаря для Цитаты из Библии
-
22.03.14 10.03.2014 ver. 1.5 - исправлены ошибки + добавлены ссылки на карточки с синонимами.
Файлы положить в папочку для словарей программы Цитата из Библии.
Древнегреческо-русский словарь Дворецкого качайте на Эсхатосе
Греческо-русский словарь Цыганкова качайте на Эсхатосе
Comments (1 comment)