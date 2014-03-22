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Стронг - Дворецкий - модуль BibleQuote

Греческий лексикон Стронга, словарь Дворецкого
Категория BIBLEQUTE MODULES, Reference mod

Греческий лексикон Стронга, словарь Дворецкого

Конкорданция Стронга (греческий лексикон Стронга Bob Jones University + статьи из Древнегреческо-русского словаря Дворецкого И.Х.)

конкордация СтронгаСтандартный лексикон Стронга для программы Цитата из Библии v.6 дополнен статьями из словаря Дворецкого.

Древнегреческо-русский словарь Дворецкого в 2-х томах 1958 года издания.
Этот словарь на сегодняшний день - самый объемный и полный древнегреческо-русский словарь, содержит около 70 000 слов. Издание осуществлено под редакцией члена-корреспондента АН СССР профессора С.И. Соболевского с приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским.

  • 21.03.12 (обновлён стандартный лексикон Стронга на Юникод + исправлены ошибки в тексте)
  • 15.04.12 (улучшен вид текста Bob Jones University + исправлены ошибки в тексте Дворецкого)
  • 16.09.12 новая версия лексиконов
  • Статьи из Древнегреческо-русского словаря Дворецкого И.Х. использованы с разрешения Сергея Гурина (http://gurin.tomsknet.ru/alpha.html)
  • 01.05.13 Новая версия словаря для Цитаты из Библии
  • 22.03.14 10.03.2014 ver. 1.5 - исправлены ошибки + добавлены ссылки на карточки с синонимами.
Файлы положить в папочку для словарей программы Цитата из Библии.
Древнегреческо-русский словарь Дворецкого качайте на Эсхатосе
Греческо-русский словарь Цыганкова качайте на Эсхатосе
Просмотров 7 419
Рейтинг 5.0 / 5
Добавлено 22.03.2014
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5.0/5 (32)

Comments (1 comment)

G
gloria 14 years ago
Спасибо.

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