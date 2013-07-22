Словарь по иконописи - модуль BibleQuote

Скомпилирован Виктором Атапиным и Алексеем Семиным на основании различных источников.

Помимо собственно иконописи затрагивает смежные богословские темы. Онлайн-версия словаря - nesusvet.narod.ru/ico/gloss/g_index.htm.

Словарь по иконописи - модуль Цитата из Библии BibleQuote

Два файла, входящие в словарный архив, следует разместить в папку Biblequote\Dictionaries.

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ИКОНОПИСЬ

[иконопись] (от икона и писать), иконописание, иконное писание.

В наиболее общем смысле — создание священных изображений, предназначенных быть посредником между миром Божественным и земным при индивидуальной молитве или в ходе литургии, одна из форм проявления Божественной истины.