Словарь по иконописи - модуль BibleQuote
Скомпилирован Виктором Атапиным и Алексеем Семиным на основании различных источников.
Помимо собственно иконописи затрагивает смежные богословские темы. Онлайн-версия словаря - nesusvet.narod.ru/ico/gloss/g_index.htm.
Словарь по иконописи - модуль Цитата из Библии BibleQuote
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ИКОНОПИСЬ
[иконопись] (от икона и писать), иконописание, иконное писание.
В наиболее общем смысле — создание священных изображений, предназначенных быть посредником между миром Божественным и земным при индивидуальной молитве или в ходе литургии, одна из форм проявления Божественной истины.
Литература словаря по иконописи
Словарь собирался из множества источников, использовалась как специальная, так и популярная литература, всех названий уже и не вспомнить, но что припомню, постараюсь привести:
• Гладышева Е. В., Нерсесян Л. В. Словарь-указатель имен и понятий по древнерусскому искусству.- М. Библиотека альманаха "Странный мир". Выпуск 1, 1991.- 80 с.
• Филатов В. В. Словарь изографа. Библиотека клирика.-М. Православное издательство "Лествица", 2000. -256 с.
• Замятина Н. А. Терминология русской иконописи. 2-е изд. - М.: Языки русской культуры, 2000. 272 с. - (Язык. Семиотика. Культура. Малая серия.) ISBN 5-7859-0070-X
• Власов В. Г. Византийское искусство: Словарь терминов. М. Дрофа, 2003.-224с.-(Мир искусства. Словари терминов). ISBN 5-7107-6552-X
• Ред.-сост. И. А. Кочетков. Словарь русских иконописцев XI-XVII веков. М. "Индрик", 2003.-816с. ISBN 5-85759-213-5
• Филатов В. В. Словарь изографа. Библиотека клирика.-М. Православное издательство "Лествица", 2000. -256 с.
• Замятина Н. А. Терминология русской иконописи. 2-е изд. - М.: Языки русской культуры, 2000. 272 с. - (Язык. Семиотика. Культура. Малая серия.) ISBN 5-7859-0070-X
• Власов В. Г. Византийское искусство: Словарь терминов. М. Дрофа, 2003.-224с.-(Мир искусства. Словари терминов). ISBN 5-7107-6552-X
• Ред.-сост. И. А. Кочетков. Словарь русских иконописцев XI-XVII веков. М. "Индрик", 2003.-816с. ISBN 5-85759-213-5
• Советский энциклопедический словарь/Гл. ред. А. М. Прохоров.- 3-е изд.-М.: Сов. энциклопедия, 1985.-1600 с., ил.
• Православие: Словарь атеиста / Под общ. ред. Н. С. Гордиенко.-М.: Политиздат, 1988.-272 с.
• Карманный словарь атеиста /Ю. А. Бахныкин, М. С. Беленький, А. В .Белов и др.; Под ред. М. П. Новикова. - 5-е изд. - М.: Политиздат, 1985.-271 с.
• Н. П. Кондаков. Иконографiя Господа Бога и Спаса нашего Iисуса Христа. Лицевой иконописный подлинникъ. Томъ. I. СПб., Комитет попечительства о русской иконописи. 1905. Репринт. М. «Паломникъ». 2001.
• Припачкин И. А. Иконография Господа Иисуса Христа. М., Изд-во «Паломникъ», 2001.- 224 с.: ил. ISBN 5-87468-110-8
• Ю. Г. Бобров Основы иконографии древнерусской живописи. СПб.: Аксиома, Мифрил, 1996. — 256 с., ил. (Малая история культуры) ISBN 5-86457-024-9
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