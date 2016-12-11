Стерн - Еврейский Новый Завет - модуль BibleQuote

Модуль к библейской программе Цитата из Библии BibleQuote с переводом на русский язык еврейского Нового Завета Давида Стерна.

Еврейский Новый Завет объединяет христиан с их еврейскими корнями и еврейским народом; объединяет евреев с еврейским Мессией-Йешуа и мессианской верой.

Другие особенности этой книги: полное введение к книге, глоссарий поясняющий произношение, обратный глоссарий, чтобы помочь пониманию Библии. Еврейский Новый Завет показывает, что Слово Божье от Бытия до Откровения - это еврейская книга для каждого - еврея и нееврея, одинаково.

Еврейский Новый Завет - Перевод Давида Стерна - модуль Цитата из Библии - BibleQuote

Перевод Нового Завета, отражающий его еврейскую суть, выполненный Давидом Стерном.

JEWISH NEW TESTAMENT PUBLICATIONS 78 Manahat, 96901 Jerusalem, Israel Post Office Box 1313, Clarksville, Maryland 21029, USA Напечатано с оригинала на английском языке. ISBN английского оригинала: 965-359-003-0 Книгу к печати подготовила ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА «ШАМАШ» Перевод с английского: Андрей Долбин Виктория Долбина Издание первое. Обложка: Микки Клугман Отпечатано в Финляндии ISBN 966-7358-48-8

Еврейский Новый Завет - Перевод Давида Стерна - История модуля Цитата из Библии BibleQuote

18/05/2012 - модуль BibleQuote в формате UTF-8 для BibleQuote 6.5 и Андроид от SamuelAKim

Чем этот модуль отличается от модуля Svitok, который вышел 09.11.2010?

Сравните Мат.1:20-23. Еврейские термины написаны курсивом. Слово АДОНАЙ написано малыми прописными буквами. Цитаты из ТаНаХа выделены жирным шрифтом. Кавычки в прямой речи: 'АДОНАЙ спасает' ср. "Адонай спасает"

Чем этот модуль отличается от модуля Московской семинарии?

Модуль Московской семинарии содержит ссылки на отрывки писания в самом тексте Писания. Кроме того в модуле семинарии встречаются такие варианты написания слов JIеви, вместо Леви. При поиске в модуле семинарии нужно написать первые две буквы J и I латинским алфавитом, а остальное кириллицей. Такие слова как Cодом, Mессия начинаются с английской буквы, поэтому «Цитата из Библии» не сможет их найти, если пользователь напишет все слово кириллицей.

11/12/2016 - новый модуль BibleQuote в формате UTF-8 для BibleQuote 6.5 и Андроид от RigelZion

1) Текст имеет меньше ошибок. Смотри к примеру ошибку в: послании от Матфея 5:48 "совершен- ны"; послании к Евреям 13 (с 11 стиха все далее выделено курсивом).

2) В тексте оставлены параллельные ссылки и словарь для каждой главы.

Еврейский Новый Завет - Перевод Давида Стерна - Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава

1Потому, братья, поскольку вы узнали от нас, как вам следует жить, чтобы угодить Богу, и поскольку вы именно так и живёте сейчас, мы просим вас - более того, будучи в союзе с Господом Йешуа, мы настаиваем - чтобы вы продолжали угождать [Богу] ещё более усердно.

2Ведь вы знаете, какие указания мы дали вам властью Господа Йешуа.

3Бог же хочет, чтобы вы были святы, воздерживались от половой безнравственности,

4чтобы каждый из вас знал, как управлять своим половым влечением со святостью и честью,

5не потакая похотям, подобно тому, как делают это идолопоклонники, не знающие Бога.

6Никто пусть не поступает дурно со своим братом в таких вопросах и не пытается воспользоваться им в своих корыстных целях, потому что Господь наказывает всех, делающих подобное, о чём мы более обстоятельно говорили вам прежде.

7Бог же призвал нас не для нечестивой жизни, а для жизни в святости.

8Потому, всякий отвергающий это учение отвергает не человека, а Бога, Дающего нам Руах ГаКодеш, который от Него.

9Относительно любви к братьям нам не нужно вам писать, ведь вы сами были научены Богом любить друг друга;

10и вы действительно любите всех братьев, которые в Македонии. Однако мы настаиваем, чтобы ваша любовь была ещё сильнее.

11Также стремитесь жить тихо, заниматься своим делом и своими руками зарабатывать себе на жизнь, как мы и говорили вам.

12Тогда окружающие, видя вашу повседневную жизнь, проникнутся к вам уважением. Кроме того, вы не будете ни от кого зависеть.

13Теперь же, братья, мы хотим, чтобы вы до конца понимали, что происходит с умершими, иначе вы будете печалиться подобно тем людям, у которых нет надежды.

14Ведь если мы верим, что Йешуа умер и воскрес, мы также верим, что подобным же образом Бог, через Йешуа, приведёт с ним и умерших.

15Говоря так, мы исходим из слов самого Господа: мы, оставшиеся в живых во время возвращения Господа, не будем иметь никакого превосходства над умершими,

16поскольку сам Господь сойдёт с небес с возгласом воодушевления, с призывом одного из руководящих ангелов, и со звуком Божьего шофара, и те, кто умерли в союзе с Мессией, воскреснут первыми;

17затем мы, оставленные в живых, вместе с ними будем вознесены на облака, чтобы встретить Господа в воздухе; и, таким образом, мы всегда будем с Господом.

18Итак, ободряйте друг друга этими словами.

Полный толковый словарь Вайна