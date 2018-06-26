Винс - Ветхозаветные женщины - модуль BibleQuote

"Я вывел тебя из земли Египетской и искупил тебя из дома рабства и послал перед тобою Моисея, Аарона и Мариамь... О, человек! сказано тебе, что - добро, и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим"

(Михея, 4:6-8).

"Удерживайтесь от всякого рода зла"

(Фес. 5:22).

"Братолюбие между вами да пребывает"

(Евр. 13:1).

"И сказал Каин: разве я сторож брату моему?"

(Быт. 4:9)

Мариамь - старшая сестра Моисея, вместе с матерью спасшая его от смерти (Исх. 2-38). Знаете ли вы Моисея? Он был великим вождем Израиля. Он вывел многочисленный народ Израильский из египетского рабства. Знаете ли вы, что, когда он родился, он приговорен был к смерти? А знаете ли вы, что девочка Мариамь, его старшая сестричка, была участницей и орудием Божиим для спасения его? Мариамь помогала матери прятать маленького Моисея от убийц. Для этого нужно было, чтоб дитя никогда не плакало, чтобы никто не знал, что он живет в этом доме.

Если у вас в доме есть маленькие дети, вы знаете, как часто они плачут , когда больны или голодны. Подросши, плачут от обиды от старших, плачут, когда ударятся или упадут. Вы, старшие дети, помогаете ли вашим родителям, чтобы младшие не плакали, чтобы они были всегда веселы и здоровы? Если в доме воспитанием не занимаются, то в этом доме всегда крик, шум, плач. Христианские дети должны быть тихими и веселыми. Как-то писали, что в Японии маленьким детям не дают плакать, и когда они вырастают, они не плачут, когда падают и ушибаются, когда им больно или они нездоровы. Они терпеливы, потому что не имеют понятия о слезах. Иисус Христос плакал только от жалости к бедным и страдающим людям. Он сказал: "Больший да будет вам слуга" (Матф.23:11). А как у вас в семье? Воспитано ли у ваших старших детей сознание ответственности перед Богом и людьми за поведение свое и маленьких братьев и сестер?

Мариамь нужно было находить средства, чтобы занять маленького Моисея. И вы должны искать, чем занять младших, чтобы время шло с пользой для души и тела. Мать Моисея не могла бы день и ночь в течение 90 дней одна успокаивать и оберегать от слез и крика маленького Моисея, если бы любящая, нежная Мариамь не помогала ей. Она любила своего брата. Старшие дети, проверьте, можно ли ваших младших братьев и сестер назвать христианскими детьми? Можете ли вы успокоить их, или наоборот, раздражаете? Служите ли вы им или требуете, чтобы они служили вам? Любите ли вы их? Переживаете ли за их ошибки, плохое поведение, за их детские огорчения? Если нет, то вы не можете считать себя учениками Христа.

Кроме того, дети очень склонны к подражанию. Младшие берут пример со старших. Проверьте, каковы вы, старшие? Послушны ли родителям, ласковы ли, терпеливы? Взгляни на младшего - увидишь себя. Своему сотруднику Титу апостол Павел напоминал учить, чтобы дети Божии жили тихо: "Никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам" (Тит.3:2).

Подошло время, когда Моисей вырос и его уже невозможно было более держать дома. Мариамь вместе с матерью готовила корзинку, клала в нее Моисея, чтобы пустить в Нил (Исх.2:3-4). Она выбирала безопасное место, чтобы корзинка с маленьким Моисеем не попала в пасть крокодила. Вот место выбрано - вблизи дворца фараона. А дальше - обратите внимание на смелость этой маленькой девочки: она - пленница, рабыня, не имеющая права даже подходить к дворцу фараона, подходит к самой дочери фараона.

Когда твои младшие братья и сестры идут в школу, а затем вступают в жизнь, приобретают профессию, находят работу - следишь ли ты, чтобы место то было безопасно для их душ?

Молясь Богу, Мариамь наблюдала сначала издали, а затем смело встала и, спасая жизнь брата, сказала дочери фараона: "Не сходить ли мне и не позвать ли тебе кормилицу из Евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?" Дочь фараона сказала ей: сходи. Девица пошла и призвала мать младенца" (Исх.2:7-8).

Обратите внимание! Прежде, чем царской дочери приходит в голову оставить ребенка живым, показывается Мариамь и предлагает ей чудную кормилицу - родную мать ребенка! Ведь могло получиться и так, что Мариамь издали наблюдала бы, как дочь фараона, полюбовавшись ребенком, сказала бы: "Ах, какое чудное дитя! Как жаль, что оно еврейское!" - и бросила бы его на съедение крокодилам. Нет же, Мариамь вмиг оказалась рядом с дочерью фараона и предложила оставить младенца живым.

В одном городе в школе учились мальчик и девочка лет десяти из верующей семьи, которые заметно отличались от других детей своими способностями и поведением. "Ах, какие хорошие дети, - говорили взрослые,- нужно их забрать у родителей, чтобы те не учили их молиться Богу". Эти взрослые не могли понять, что источником добра, света, хороших мыслей и поступков этих детей был Великий Всевидящий и Всемогущий Господь. Взрослые хотели, чтобы эти дети стали, как все. Может быть, к твоим братишкам и сестренкам относятся так же. Равнодушен ли ты к этому или принимаешь срочные меры, чтобы защитить их?

Если плохие привычки и поступки начинают владеть твоими младшими, - укажи им на это, веди их в Церковь Божию, где они получат правильное духовное питание и избавятся от всего худого. Будь смелым и решительным, спасая младших от зла. Это относится не только к семье, но и к старшей молодежи в церкви. Замечаете ли вы, как ведут себя дети верующих во время богослужений, в пути, в общественных местах. Неверие, окружающее нас, дает возможность всякой нечистоте растлевать детей духовно и нравственно. Подобно тому, как Нил, где плавала корзинка с Моисеем, был наполнен кровожадными крокодилами, так окружающий нас мир полон всевозможными пороками, подстерегающими наших детей. Не стойте вдали, равнодушно взирая, как нечистота мира входит в сердца ваших братьев и сестер. Не думайте, что воспитание - это дело только родителей, помните, что вы - одна семья во Христе.

Научимся у Мариамь, старшей сестрички Моисея. Любовное, заботливое отношение к братику, наверное, приносило Мариамь не только радость, но и усталость, утомление. Проверьте себя, так ли вы любите своих младших, что готовы ради них и на усталость, на утомление? Ответьте Господу.

"И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю, разве я сторож брату моему?" (Быт.4:9).

А Мариамь была сторожем брату своему.

И вырос Моисей, и вывел свой родной народ, народ Божий, из рабства Египетского.

"Я вывел тебя из земли Египетской, и искупил тебя из дома рабства, и послал перед тобою Моисея, Аарона и Мариамь" (Михея,6:4). Однажды Мариамь забыла, что женщина должна быть помощницей и повторила грех Евы (Числа,12:1-15). Господь наказал ее, но и простил.

Мариамь имела дар пророчества (Исх. 15:19-21) и всю жизнь свою посвятила служению народу Божьему. Будем и мы таковы.

"Спасайтесь и спасайте от рода сего развращенного!" (Деян. 2:40).

"Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его" (Откр. 22:12).