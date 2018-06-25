Книга праведного - модуль BibleQuote

Была опубликована в Венеции на иврите в 1625 году с рукописи сохранившейся в Еврейском колледже в Кордове, Испания.

Переведена с иврита на английский Моисеем Самуэль в Ливерпуле, Англия. Опубликована Нью-Йорке: Nash and Gould, 1840. Перепечатано Salt Lake City: J.H. Parry Ко, 1887.)

... Не это ли написано в книге Праведного: "стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день"? (Иис.Нав.10:13) (Кн. Пр. 88:63-64)

и повелел научить сынов Иудиных луку, как написано в книге Праведного, и сказал: (2Цар.1:18) (Кн. Пр. 56:9)

ЭТО - КНИГА ПОКОЛЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРОГО СОЗДАЛ БОГ НА ЗЕМЛЕ В ДЕНЬ, КОГДА ГОСПОДЬ БОГ СОТВОРИЛ НЕБО И ЗЕМЛЮ.

Глава 1

1. И сказал Бог(Elohim): сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему, и создал Бог(Elohim) человека по образу Его.

2. И создал Господь Бог(YHWH Elohim) человека из земли, и Он вдохнул в ноздри его дыхание жизни, и стал человек душею живою наделенной речью.

3. И сказал Господь(YHWH): не хорошо быть человеку одному; сотворю ему помощницу, соответствующую ему.

4. И навел Господь(YHWH) глубокий сон на человека, и уснул он, и взял Он одно из ребер его, и надстроил Он плоть над этим, и сформировал из него женщину, и привел ее к человеку. И пробудился человек от сна своего, и вот, женщина стоит пред ним.

5. И сказал он: это кость от костей моих и будет называться женою, ибо была взята от мужа. И Адам назвал ее Ева, ибо она стала матерью всех живущих.

6. И благословил их Бог(Elohim), и назвал их их именем Адам в день сотворения их. И сказал Господь Бог(YHWH Elohim): плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю.

7. И взял Господь Бог(YHWH Elohim) Адама и жену его, и поместил их в саду Эдемском, чтобы возделывать и хранить его. И Он заповедал им и сказал: от всякого дерева саду непременно ешьте, а от дерева познания добра и зла, не ешьте, ибо в день, в который вкусите от него, непременно умрете.

8. И было, когда Бог(Elohim) благословил и заповедал им, Он отошел от них. А Адам и его жена поселились в саду, по заповеди, которую Господь(YHWH) повелел им.

9. И змей, которого Бог(Elohim) сотворил с ними на земле, пришел к ним, чтобы совратить их преступить заповедь Божию(Elohim), которую Он заповедал им.

10. И обольстил змей и соблазнил женщину вкусить от древа познания, и женщина послушалась голоса змея. И она преступила слово Бога(YHWH), и взяла от дерева познания добра и зла, и ела, и и дала также мужу, и он ел.

11. И Адам и жена его преступили заповедь Божию(Elohim) которую Он заповедал им. И узнал Бог(Elohim) это, и воспылал гнев его против них, и проклял их.

12. И Господь Бог(YHWH Elohim) изгнал их в тот день из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой они были взяты, и они пошли и поселились на востоке от Эдемского сада. И Адам познал жену свою Еву, и она родила двух сыновей и трех дочерей.

13. И она назвала имя первенца Каин, говоря: приобрела я мужа от Господа(YHWH). А другого она назвала Авель, по ее словам, в суете мы пришли на землю, и в суете мы будем взяты с неё.

14. И мальчики выросли и отец их дал им владение на земле. Каин был земледелец, а Авель пастырь овец.

15. И по прошествии лет принесли они подношения Господу(YHWH). Каин принес от плодов земли, и Авель также принес от первородных стада своего, от тука их. И Бог(YHWH) обратился и призрел на Авеля и его приношенения, и сошел огонь от Господа(YHWH) с неба и поглотил их.

16. А Каина и на дар его Господь(YHWH), не призрел. Ибо принес он худшее из плодов земли перед Господом(YHWH). И Каин возревновал Авеля, брата своего по этой причине. И искал он предлог, чтобы убить его.

17. И было, через некоторое время после того, Каин и Авель, брат его, отправились однажды работать в поле. И были они оба в поле, Каин пахал и возделывал землю свою, а Авель пас своё стадо. И стадо прошло ту часть, поля которую вспахал Каин, и Каин очень рассердился.

18. И подошел Каин к своему брату Авелю в гневе, и сказал ему: что между мной и тобой, что ты пришел, чтобы жить и кормить овец твоих на моей земле?

19. И отвечал Авель брату своему Каину, и сказал ему: что между мной и тобой, что ты ешь мясо овец моих и одеваешься в их шерсть?

20. Сними шерсть овец моих, в которую ты оделся, и заплати мне за молоко и мясо, которое ты съел, и когда это сделаешь, тогда я уйду с земли твоей, как ты сказал[или полечу по небу, если смогу].

21. И сказал Каин брату своему Авелю: Конечно, а если я убью тебя в день сей, кто взыщет за твою кровь с меня?

22. И Авель отвечал Каину, сказав: Истинно, Бог(Elohim) сотворивший нас на земле, Он отомстит за мое дело, и Он взыщет за кровь мою с тебя если ты убьёшь меня. Ибо Господь(YHWH) судит всех, и Он воздаст злодею по злодеянию его, которое тот совершит на земле.

23. А теперь, если ты умертвишь меня здесь, истинно, Бог(Elohim) знает твои тайные замыслы, и будет судить тебя за то зло, которое ты грозился совершить мне сегодня.

24. И было, когда Каин услышал слова, которые Авель, брат его говорил, и вот гнев Каина воспылал против брата его Авеля за то.

25. И поспешил Каин, и встал, и взял свой железный плуг, и поразил брата своего, и умертвил его. И пролил Каин кровь брата своего Авеля на землю, и кровь Авеля потекла на землю пред стадом его.

26. И после того раскаялся Каин, убив брата своего, и сожалел он и был опечален, и плакал о нем, и очень горько было ему.

27. И встал Каин и вырыл яму в поле, в которую он положил тело брата своего, и засыпал землёю.

28. А Господь(YHWH) знал, что сделал Каин с братом своим. И явился Господь(YHWH) Каину и сказал ему: Где Авель, брат твой, который был с тобою?

29. А Каин отрекся, и сказал: я не знаю, разве я сторож брату моему? И Господь(YHWH) сказал ему: что ты сделал? Голос крови брата твоего взывает ко мне от земли, на которой ты убил его.

30. Но ты убил брата твоего, и отрицал это, и вообразил в сердце твоём, что Я не видел тебя и не знал все дела твои.

31. Но ты сделал это и убил брата твоего ни за что, и потому что он говорил справедливо тебе. И теперь, проклят ты от земли, которая открыла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей, и в которой ты хоронил его.

32. И будет, когда ты будешь возделывать ее не будет более давать тебе силу свою, как прежде. Ибо тернии и волчцы должно земле производить, и ты будешь скитаться и блуждать по земле до дня смерти твоей.

33. И в то время пошел Каин от лица Господа(YHWH), от того места, где он был, и он пошел скитаться и бродил по земле к востоку от Эдема, со всем принадлежащим ему.

34. И Каин познал свою жену в те дни, и она зачала и родила сына. И он нарек ему имя Енох, говоря: В то время Господь(YHWH) начал давать ему отдых и спокойствие на земле.

35. И в это время Каин начал строить города, и он построил город и назвал город Енох, по имени сына своего. Ибо в те дни Господь(YHWH) дал покой ему на земле, и он уже не скитался и не блуждал, как в начале.