Библия Короля Иакова 1611 г на русском языке - модуль BibleQuote

ВОПРОС: Что такое LXX? ОТВЕТ: Чья-то выдумка. Все ссылки на "Библию", "Святую Библию", "Божью совершенную Библию", "Священное Писание" являются ссылками на авторизованный перевод 1611 года, известный также под названием Библии Короля Иакова, то есть, Святая Библия, Божья совершенная Библия, Священное Писание - этим может быть только KJV 1611...

- В Синодальном тексте слово «дьявол» упоминается только 23 раза. Это значит что 79 раз меньше чем Библия короля Иакова в Новом Завете.

- Слово «дьяволЫ» в Синодальном тексте не упоминается НИ РАЗУ.

Негодяи-попы, "жрецы Ваала", посмели перевести словом "диавол" только διάβολος, а не δαιμόνιον, для которого, в отличие от бедного на синонимы английского, нашлось слово "бес"! Фтопку лживый синодальный текст!

Примечание от VladMo: бред, каким это образом породителя греха причисляют просто в бесы, а бесов ставят дьяволами... даймонион это даймонион, дьяболос это дьяболос... дьяболос - это чтобы показать породителя греха и отделить его от его сподвижников, демонов... как переводчик, не вижу в этом проблемы в Синодальном переводе...

Вместо того, чтобы помочь людям лучше понимать синодальный текст, они его сильно критикуют... сильная критика перевода Библии, на котором строили веру миллионы христиан и отдавали свою жизнь - это дьявольская работа по сеянию сомнения и недоверия, и прежде всего, недоверия к Богу, который все эти годы давал людям искаженное Писание... я посмотрел сейчас мног мест, где они говорят что синодальный искажен... я не сторонник синодального перевода, но я счита. что именно он достоин доверия при изучении писаний, ибо он более последователен в переводах одних и тех же слов... перевод KJV показал что он не достоин изучения, а только чтения, ибо даже переводя слово даймонион как дьавол, это не дает возможность изучать писания по принципу симфонии... они показывают что во многих местах синодальний имеет слово лодка, хотя в KJV стоит везде корабль... для них это важно, а для людей? заостряя внимание на том что то были корабли, а не лодки, хотя в голове если представить картину того времени и места, то трудно себе представить их лодки в виде кораблей, а скорее всего то были именно рыбацкие лодки или небольшие рыбацкие судна, но ни как не корабли в понимании этог слова... ну и что дает, что синодальний в этом неправ?

да ничего, кроме сомнений, Иисус даже своих учеников постоянно укорял в маловерии, насколько мы должны быть чуткими к малейшей искорке веры в людях... особенно, что толку, что во многих местах они зациклились на переводе слова оргЭ как ярость, вместо синодального гнев... во-первых, в русском языке слова эти - синонимы, во-вторых, от того что это ярость а не гнев, смысл абсолютно не меняется, а вот доверие к переводу сеется большое...

Вывод - Бог опять теперь крайний и теперь именно Ему придётся всё это разруливать... а мы только и делаем, что спешим указывать друг другу правильный путь, вместо того, чтобы спасать людей на их территории, и прибегая к тем средствам (в частности, перевод Библии), которые они приемлят...