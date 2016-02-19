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Библия Короля Иакова 1611 г на русском языке - модуль BibleQuote

Авторизованная Версия Библии Короля Иакова (1611 г.) на русском языке
Категория BIBLEQUTE MODULES, Bible mod
Задача перевести Святую Библию (Авторизованную Версию Библии Короля Иакова 1611 года) на русский язык основана на важности, которую Сам Бог придаёт Своим собственным словам:
«Поклонюсь святому храму Твоему и прославлю имя твое за любезную доброту твою и за истину Твою: ибо ты возвеличил слово твое превыше всего имени твоего. » (Пс. 138:2 (синод. 137:2)).
Наблюдая с 1992 года извращения в современных версиях, у нас возникло желание, чтобы у обычных русскоговорящих людей было Божье слово «не как слово человеческое, но каково оно есть по истине, слово Божье» (1 Фесс. 2:13).

Перевод Авторизованной Версии Библии Короля Иакова (1611 г.) на русский язык - Модуль BibleQuote

Общество Библейских Верующих
Второе издание, 2015
Не вижу смысла писать что-то об этом переводе, ибо споров в интернете очень много. Про перевод можете почитать у них на сайте http://www.harvestukraine.org/rus/litera/perry/Abtopn3obahhon.htm
О "чрезмерной влюбленности" в этот перевод в сравнении с Синодальным переводом читайте в ЖЖ http://klangtao.livejournal.com/312393.html

Перевод Авторизованной Версии Библии Короля Иакова (1611 г.) на русский язык - Модуль BibleQuote - от администрации

Мы все же решили несколько прокомментировать этот перевод, ибо просто нет слов на авторов сего перевод - приведем цитаты, а вы судите сами...
ВОПРОС: Что такое LXX?
ОТВЕТ: Чья-то выдумка.
Все ссылки на "Библию", "Святую Библию", "Божью совершенную Библию", "Священное Писание" являются ссылками на авторизованный перевод 1611 года, известный также под названием Библии Короля Иакова, то есть, Святая Библия, Божья совершенная Библия, Священное Писание - этим может быть только KJV 1611...
ВОПРОС: Если существует совершенная Библия на английском языке, разве не должна существовать совершенная Библия на французском, немецком или русском языках и т.д.?
ОТВЕТ: НЕТ. Бог всегда давал Свое Слово одному народу, на одном языке, чтобы они совершали одно дело - обратить мир. Предложение, что должен быть совершенный перевод на каждом языке, ошибочное и несовместимое с Божьим образом действий.
ОПРОС:Разве лучшие манускрипты не поддерживают новые переводы Библии?
ОТВЕТ: Нет. Лучшие манускрипты поддерживают Авторизованный перевод Библии.
- В Новом Завете в Библия короля Иакова слово «дьявол(ы)» или «дьявол» упоминается 102 раза.
- В Синодальном тексте слово «дьявол» упоминается только 23 раза. Это значит что 79 раз меньше чем Библия короля Иакова в Новом Завете.
- Слово «дьяволЫ» в Синодальном тексте не упоминается НИ РАЗУ.
Негодяи-попы, "жрецы Ваала", посмели перевести словом "диавол" только διάβολος, а не δαιμόνιον, для которого, в отличие от бедного на синонимы английского, нашлось слово "бес"! Фтопку лживый синодальный текст!
Примечание от VladMo: бред, каким это образом породителя греха причисляют просто в бесы, а бесов ставят дьяволами... даймонион это даймонион, дьяболос это дьяболос... дьяболос - это чтобы показать породителя греха и отделить его от его сподвижников, демонов... как переводчик, не вижу в этом проблемы в Синодальном переводе...
Вместо того, чтобы помочь людям лучше понимать синодальный текст, они его сильно критикуют... сильная критика перевода Библии, на котором строили веру миллионы христиан и отдавали свою жизнь - это дьявольская работа по сеянию сомнения и недоверия, и прежде всего, недоверия к Богу, который все эти годы давал людям искаженное Писание... я посмотрел сейчас мног мест, где они говорят что синодальный искажен... я не сторонник синодального перевода, но я счита. что именно он достоин доверия при изучении писаний, ибо он более последователен в переводах одних и тех же слов... перевод KJV показал что он не достоин изучения, а только чтения, ибо даже переводя слово даймонион как дьавол, это не дает возможность изучать писания по принципу симфонии... они показывают что во многих местах синодальний имеет слово лодка, хотя в KJV стоит везде корабль... для них это важно, а для людей? заостряя внимание на том что то были корабли, а не лодки, хотя в голове если представить картину того времени и места, то трудно себе представить их лодки в виде кораблей, а скорее всего то были именно рыбацкие лодки или небольшие рыбацкие судна, но ни как не корабли в понимании этог слова... ну и что дает, что синодальний в этом неправ?
да ничего, кроме сомнений, Иисус даже своих учеников постоянно укорял в маловерии, насколько мы должны быть чуткими к малейшей искорке веры в людях... особенно, что толку, что во многих местах они зациклились на переводе слова оргЭ как ярость, вместо синодального гнев... во-первых, в русском языке слова эти - синонимы, во-вторых, от того что это ярость а не гнев, смысл абсолютно не меняется, а вот доверие к переводу сеется большое...
Вывод - Бог опять теперь крайний и теперь именно Ему придётся всё это разруливать... а мы только и делаем, что спешим указывать друг другу правильный путь, вместо того, чтобы спасать людей на их территории, и прибегая к тем средствам (в частности, перевод Библии), которые они приемлят...

Цитаты, приведенные здесь, были взяты из частной переписки не по моей инициативе (я был бы против), и выглядят несколько хаотичны. Видимо, приводят мои слова из частной переписки в следствии возмущения на авторов перевода и других сторонников Перевода короля Иакова, которые стоЯт на том, что именно KJV 1611 нужно считать как "Божья совершенная Библия". Мы же рекомендуем рассматривать перевод KJV на русский язык точно также как и Синодальний перевод, то есть, это очередной перевод Библии на русский язык, и просим избегать крайностей в высказываниях в пользу того или иного перевода. Помните, мы не сторонники мусульманского подхода, для нас и тот и другой перевод - Слово Божье, и мы не рассматриваем перевод Слова Божья на любой язык как толкование. И также помните, что нам обещан Спасителем главный толкователь и переводчик Священного Писания - Святой Дух. Вы призываете его, когда читаете Библию на любом языке?

Перевод Авторизованной Версии Библии Короля Иакова (1611 г.) на русский язык - О модуле

Данный модуль включает 29 книг Нового Завета и 5 книг Танаха: Иов, Псалтирь, Притчи, Песня Песней, Екклесисаст.
Материал для модуля был взят в сети, но в нем были проблемы с открывающими тегами (вместо открывающих тегов были закрывающие), их я восстановил, но нет уверенности, что в исходном тексте нет других ошибок, ибо печатного издания нет.
Поэтому этот модуль чисто для ознакомления. Никакой ответственности я и клуб не несем.
2016-02-29 22:33 GMT+02:00 Perry Demopoulos <[email protected]>:
Уважаемы Администратор сайта eshatos,

Мы заметили, что на Вашем сайте размещен наш перевод Библии короля Иакова на русский язык (второе издание). Мы приняли решение, что пока не будем выставлять его в электронном виде. Поэтому, мы убедительно просим Вас удалить его с Вашего сайта, и сделать это по возможности как можно скорее. К тому же, это является нарушением авторских прав, которые прилагаются внизу.
Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Вы можете связаться с нами по эл. почте или по телефону: 0956138073.

С уважением,
Общество Библейских Верующих (Киев).
Кому: Perry Demopoulos <[email protected]>
Написано: 1 марта 2016 г., 10:16:08
Тема:
Файлы: Письмо.html
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Уважаемый Perry Demopoulos!
Сообщаю Вам, что на сайте богословского клуба Эсхатос не размещены файлы вашего издания - перевод Библии короля Иакова на русский язык (второе издание).
Клубом книга не приобреталась и не сканировалась.

На сайте выложена только рекламная статья и дискуссии по поводу этого перевода, что не является нарушением авторских прав.

Пользователем сайта размещен модуль для программы BibleQuote, который не имеет ничего общего с Вашим переводом, т.к. для него взят текст не с Вашего издания, а с открытых публикаций в сети.

С уважением
Администратор сайта Эсхатос

Просмотров 62 144
Рейтинг 4.0 / 5
Добавлено 19.02.2016
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4.0/5 (44)

Comments (9 comments)

P
prosams 4 years ago

сейчас нет смысла делать специальный модуль для Цитаты, когда есть модуль для MyBible.

 

для этого надо просто взять свежую версию Цитаты и загрузить в него модуль от MyBible.

 

Цитату, которая поддерживает модули от MyBible, можете загрузить здесь https://www.biblequote.org/

 

модуль с этим переводом загружаете из Цитаты или вручную отсюда https://www.ph4.ru/b4_1.php

 

если все равно не устраивает вас текст, то другого текста не будет, этот перевод никому не нужен в глобальном охвате


 
S
SamuelAKim 4 years ago

Первое издание:


 

Второе издание:
 

 

Текст модуля:

S
SamuelAKim 4 years ago

Хочу сказать, что текст модуля не соответствует второму изданию. Ввиду того, что у меня нет второго издания в цифровом виде, а только печатное издание, я не могу сравнить все тексты модуля. Но могу с уверенностью сказать, что текст модуля координально отличается от второго издания напечатанного ОБВ в 2019 году.
P
prosams 4 years ago

deleted
Калиниченко Александр 7 years ago

и как же его скачать

 
O
Oleksandr66 8 years ago

Мир вам! А как можно получить этот перевод для чтения?

 
R
romvital 10 years ago

аааааа! вот это трэш! вот это троллинг
P
prosams 10 years ago
 
я писал что взял в сети, а не в открытом доступе... и никто его за деньги здесь не распрстраняет, вы все перепутали... в нашем клубе нет ссылок на скачивание, здесь мы меняемся друг с другом материалом... я слелал для себя файл и меняюсь им в нашем клубе, а не продаю...
итак, ссылок на скачивание нет, поэтому проблема исчерпана
 
A
amicus 10 years ago
Огромное спасибо!

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