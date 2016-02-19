Библия Короля Иакова 1611 г на русском языке - модуль BibleQuote
Перевод Авторизованной Версии Библии Короля Иакова (1611 г.) на русский язык - Модуль BibleQuote
Перевод Авторизованной Версии Библии Короля Иакова (1611 г.) на русский язык - Модуль BibleQuote - от администрации
ОТВЕТ: Чья-то выдумка.
Все ссылки на "Библию", "Святую Библию", "Божью совершенную Библию", "Священное Писание" являются ссылками на авторизованный перевод 1611 года, известный также под названием Библии Короля Иакова, то есть, Святая Библия, Божья совершенная Библия, Священное Писание - этим может быть только KJV 1611...
- Слово «дьяволЫ» в Синодальном тексте не упоминается НИ РАЗУ.
Негодяи-попы, "жрецы Ваала", посмели перевести словом "диавол" только διάβολος, а не δαιμόνιον, для которого, в отличие от бедного на синонимы английского, нашлось слово "бес"! Фтопку лживый синодальный текст!
Цитаты, приведенные здесь, были взяты из частной переписки не по моей инициативе (я был бы против), и выглядят несколько хаотичны. Видимо, приводят мои слова из частной переписки в следствии возмущения на авторов перевода и других сторонников Перевода короля Иакова, которые стоЯт на том, что именно KJV 1611 нужно считать как "Божья совершенная Библия". Мы же рекомендуем рассматривать перевод KJV на русский язык точно также как и Синодальний перевод, то есть, это очередной перевод Библии на русский язык, и просим избегать крайностей в высказываниях в пользу того или иного перевода. Помните, мы не сторонники мусульманского подхода, для нас и тот и другой перевод - Слово Божье, и мы не рассматриваем перевод Слова Божья на любой язык как толкование. И также помните, что нам обещан Спасителем главный толкователь и переводчик Священного Писания - Святой Дух. Вы призываете его, когда читаете Библию на любом языке?
Перевод Авторизованной Версии Библии Короля Иакова (1611 г.) на русский язык - О модуле
Уважаемы Администратор сайта eshatos,
Мы заметили, что на Вашем сайте размещен наш перевод Библии короля Иакова на русский язык (второе издание). Мы приняли решение, что пока не будем выставлять его в электронном виде. Поэтому, мы убедительно просим Вас удалить его с Вашего сайта, и сделать это по возможности как можно скорее. К тому же, это является нарушением авторских прав, которые прилагаются внизу.
Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Вы можете связаться с нами по эл. почте или по телефону: 0956138073.
С уважением,
Общество Библейских Верующих (Киев).
Написано: 1 марта 2016 г., 10:16:08
Тема:
Файлы: Письмо.html
--====----====----====----====----====----====----====----====----====----===--
Уважаемый Perry Demopoulos!
Сообщаю Вам, что на сайте богословского клуба Эсхатос не размещены файлы вашего издания - перевод Библии короля Иакова на русский язык (второе издание).
Клубом книга не приобреталась и не сканировалась.
На сайте выложена только рекламная статья и дискуссии по поводу этого перевода, что не является нарушением авторских прав.
Пользователем сайта размещен модуль для программы BibleQuote, который не имеет ничего общего с Вашим переводом, т.к. для него взят текст не с Вашего издания, а с открытых публикаций в сети.
С уважением
Администратор сайта Эсхатос
сейчас нет смысла делать специальный модуль для Цитаты, когда есть модуль для MyBible.
для этого надо просто взять свежую версию Цитаты и загрузить в него модуль от MyBible.
Цитату, которая поддерживает модули от MyBible, можете загрузить здесь https://www.biblequote.org/
модуль с этим переводом загружаете из Цитаты или вручную отсюда https://www.ph4.ru/b4_1.php
если все равно не устраивает вас текст, то другого текста не будет, этот перевод никому не нужен в глобальном охвате
Первое издание:
Второе издание:
Текст модуля:
Хочу сказать, что текст модуля не соответствует второму изданию. Ввиду того, что у меня нет второго издания в цифровом виде, а только печатное издание, я не могу сравнить все тексты модуля. Но могу с уверенностью сказать, что текст модуля координально отличается от второго издания напечатанного ОБВ в 2019 году.
deleted
и как же его скачать
Мир вам! А как можно получить этот перевод для чтения?
аааааа! вот это трэш! вот это троллинг
я писал что взял в сети, а не в открытом доступе... и никто его за деньги здесь не распрстраняет, вы все перепутали... в нашем клубе нет ссылок на скачивание, здесь мы меняемся друг с другом материалом... я слелал для себя файл и меняюсь им в нашем клубе, а не продаю...
итак, ссылок на скачивание нет, поэтому проблема исчерпана