Культы и религии - Освобождение от тоталитарного воздействия - модуль BibleQuote

Модуль Цитата из Библии BibleQuote: Культы и религии - Освобождение от тоталитарного воздействия

В модуль вошли лучшие обзорные книги и учебники по культам и религиям мира, а также книги по освобождению от тоталитарного воздействия :

Мартин Царство культов

Порублев Культы и мировые религии

Медани Библия и ислам

МакДжордж Преодолевая тьму

МакДермотт Откровения неведомого Бога

Т. Лири, М. Стюарт и др. Технологии изменения сознания в деструктивных культах

Хассен Освобождение от психологического насилия

Т. Лири, М. Стюарт и др. Технологии изменения сознания в деструктивных культах

Часть I «Путь», деструктивные секты и харизматические группы

Глава 1. О чем пойдет разговор

Глава 2. Об искателях Пути, Истины и Высшей реальности

Глава 3. Что такое харизматическая группа

Глава 4. Что такое деструктивная секта

Глава 5. Не только религия

Глава 6. Ловцы душ

Глава 7. Почему люди вступают в секты?

Глава 8. Наши иллюзии о человеческой разумности, неуязвимости и немного о мифотворчестве человеческого биокомпьютера

Часть II Основные принципы социальной психологии и групповой динамики: силы, действующие в харизматических группах

Глава 9. Коллективные убеждения

Глава 10. Групповая сплоченность

Глава 11. Альтернативные состояния сознания. Гипноз и внушение

Глава 12. Как формируется общественное мнение. Электронное духовенство

Часть III Феномен деструктивных сект и психологические основы изменения туннеля реальности человека

Глава 13. Как устанавливается психологический контроль и формируется «личное» и «групповое» мнение

Глава 14. Технология реформирования сознания

Глава 15. Три этапа установления психологического контроля

Глава 16 Негативное программирование подсознания членов сект. Раздвоение личности

Глава 17. Как промываются мозги

Глава 18. Нейрологические основы промывания мозгов

Глава 19. Несколько слов о пузырях реальности в армии, тюрьме и секте

Глава 20. Жизнь в секте

Глава 21. Нейрополитика страха и бесстрашия: неожиданная встреча с Чарльзом Мэнсоном

Глава 22. Рассказ бывшего члена секты

Глава 23. Трансцендентальная медитация, Нитирен-сю, «Обитель истины», «Интернациональный Путь»

Часть IV Приемы защиты от деструктивного программирования

Глава 24. Немного о способах вербовки

Глава 25. С чего должно начинаться знакомство с любой харизматической группой и как распознать деструктивную секту

Глава 26. Приемы психологического самбо

Часть V Технология освобождения от психологического контроля

Глава 27. Ключи от ларца сознания

Глава 28. Психологические проблемы бывших членов сект. Стратегии восстановления

Глава 29. Проблема зависимости и свободного выбора туннеля реальности

Хассен Освобождение от психологического насилия

Стив Хассен - один из очень немногих людей, понимающих механику манипулирования. Он проливает исключительный свет на таинственные процессы, используемые для подавления независимого мышления и поведения в тоталитарных группах. Стив - по-настоящему проясняющий комментатор, чья работа всегда стимулирует. Его опыт обширен, а проза - ясна. Работа Стива - это обязательное чтение для всех, кто хочет постичь индоктринацию и понять, как от нее избавиться

Глава 1 У нас проблема!

Глава 2 Что такое деструктивный контроль сознания?

Глава 3 Подход стратегического взаимодействия

Глава 4 Оценка ситуации

Глава 5 Создание команды

Глава 6 Подготовка участников команды

Глава 7 Как разобраться в верованиях и тактике культов

Глава 8 Взаимодействие с двойной личностью

Глава 9 Приемы общения

Глава 10 Снятие фобий

Глава 11 Содействие свободе сознания

Глава 12 Планирование и осуществление воздействия

Ресурсы интернета

Куда обратиться за помощью

Мартин Царство культов

Глава 1 Земное царство культов

Глава 2 Барьеры терминологии

Глава 3 Психологическая структура культов

Глава 4 Свидетели Иеговы и Библия «Сторожевой башни»

Глава 5 «Христианская наука»

Глава 6 Мормонизм — Церковь Иисуса Христа святых последних дней

Глава 7 Спиритизм — культ античности

Глава 8 Теософское общество

Глава 9 Дзен-буддизм

Глава 10 Бахаизм

Глава 11 Церковь единения

Глава 12 Восточные религии, Раджнишизм, Исккон и трансцендентная медитация

Глава 13 Ислам: откровение Мухаммеда

Глава 14 Миссионерская деятельность культов

Глава 15 Иисус культов

Глава 16 «Благовестие для культов: миссионерская нива прямо за порогом»

Глава 17 «Путь к исцелению»

МакДермотт Откровения неведомого Бога

Глава 1. Евангельские христиане и мировые религии

Исторические вехи

Теологическое определение

Евангельское христианство против фундаментализма

Протестантская ортодоксия, либерализм и постлиберализм

Евангельские христиане о мировых религиях

Глава 2. Что такое откровение?

Определение

Как передается откровение?

Откровение в природе

Сущность истинного откровения

Аспекты откровения

Толкование откровения

Глава 3. Библейские предположения

Бог хочет, чтобы язычники знали Его

Знание Бога вне иудео-христианской традиции

Народ Божий черпает знание о Боге вне иудейской и христианской Церквей

Глава 4. Теологические рассуждения

Заветы и религии

Концепция прообразов и их воплощения

Барт: притчи о Царстве Небесном

Еще раз об откровении в религиях

Зачем Бог открывает нам эти прообразы?

Глава 5. По старому образцу: христианские теологи, «обобравшие египтян

Бл. Августин

Фома Аквинский

Жан Кальвин

Глава 6. Буддийское безличие и безмыслие

Разные воззрения

Бог – выше мыслей и слов

Зависимость мира и личности

Тайна обыкновенного

Неодолимая привязанность «ветхого человека»

На кресте

Нахождение истинного «Я»

И еще два замечания

Глава 7. Даосская теология сокрытия

Скрытый Бог

Пути божественных парадоксов

Глава 8. Конфуцианская преданность добродетели

Китайский категорический императив

Жэнь и Шу

Итоговые замечания

Глава 9. Мухаммад и знамения Господа

Несколько сюрпризов

Различия

Удивительные уроки

Глава 10. Заключение: Возражения и замечания

МакДжордж Преодолевая тьму

1. Введение в курс

2. Библия предупреждает о культах и ересях

3. Определения: а) ереси; б) культы

4. Исторические ереси

5. Причины быстрого роста культов

6. Характерные черты членов культа

7. 23 главные характеристики культов

8. 11 главных заблуждений в учениях культов

9. Отдельные культы:

1. Свидетели Иеговы

2. Мормоны.

3. Новый Век

4. Трансцендентальная медитация/йога

5. Реинкарнация

6. Астрология/Гороскопы

7. Гипноз

8. Церковь унификации

9. Гипер-вера

10. Адвентисты седьмого дня

11. Свободные масоны

12. Бахаи

13. Харе Кришна

14. Только Иисус

10. Оккультизм/спиритизм

11. Другие группы:

1. Католическая Церковь

2. Православная Церковь

12. Как благовествовать культам и их членам

а. Преодолеть тьму

б. Повести пленников к свободе

Медани Библия и ислам

Глава первая. Евангелие по апостолу Павлу

Глава вторая. Как рассказать об Иисусе

Глава третья. Евангелие в Ветхом Завете

Глава четвертая. Некоторые выводы

Глава пятая. Библейский взгляд на ислам

Глава шестая. Провозвестие Евангелия мусульманам

Глава седьмая. Ислам на путях модернизации

Глава восьмая. Христианское миссионерское служение мусульманам в XXI веке

Порублев Культы и мировые религии

Часть I. РЕЛИГИИ МИРА - ИСТОЧНИКИ ИДЕЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТОВ

Глава 1. Композиционные и некоторые другие особенности I части

Глава 2. Во что верят некоторые люди

Глава 3. Культы наших дней

Глава 4. Анимизм: религии примитивных народов

Глава 5. Древний политеизм: религии общественных и природных явлений

Глава 6. Индуизм: религия самого долгого пути

Глава 7. Джайнизм: религия строгого аскетизма

Глава 8. Буддизм: религия среднего пути

Глава 9. Сикхизм: религия добровольного компромисса

Глава 10. Даосизм: религия пассивного подхода к жизни

Глава 11. Конфуцианство: религия морального самосовершенствования

Глава 12. Синтоизм: религия национального превосходства

Глава 13. Зороастризм: религия космологического дуализма

Глава 14. Ислам: религия монотеистического кредо

Глава 15. Иудаизм: религия праведности от закона

Часть II. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТОВ

Глава 16. Введение ко второй части

Глава 17. Ереси и культы в истории церкви

Глава 18. Идеи главных религий в культах

Глава 19. Происхождение культов: откровения, видения, пророчества, голоса, "постижение истины" и "научные открытия"

Глава 20. Характерные признаки культов

Часть III. РЕЛИГИОЗНЫЕ КУЛЬТЫ КАК ПРИМЕРЫ СОВРЕМЕННЫХ ЕРЕТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ

Глава 21. Введение к третьей части

Глава 22. Мормонизм: культ обожествления человека

Глава 23. Свидетели Иеговы: эсхатологический и антитринитарный культ

Глава 24. Хари Кришна: индуистский монотеистический культ

Глава 25. Трансцендентальная медитация: индуистский культ успеха

Глава 26. Теософское общество: спиритический культ

Глава 27. Экстрасенсорика и феномен А.М. Кашпировского: оккультные методы исцеления

Заключение. Причины распространения культов. Выводы

Библиография