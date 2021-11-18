Бломберг - Интерпретация притчей - комментарий BibleQuote

Притча о тайно растущем зерне

Структура притчи о тайно растущем зерне напоминает историю недостойного слуги, но вместо хозяина и раба Иисус говорит о земледельце и семени. Таким образом, одним из двух основных «персонажей» оказывается растение, а не человек. После притчи о сеятеле естественнее всего было бы видеть в сеятеле Бога, Иисуса и тех, кто проповедует Слово. Тогда рост зерна – это плоды проповеди, рост Царства Божьего на земле, который обнаруживает себя в приумножении числа учеников. Как и в притче о пшенице и плевелах, сбор урожая понимается как Страшный суд. Упоминание серпа, которым будет срезан урожай, отсылает нас к Иоил 3:13, где речь идет о приближающемся Дне Господнем. Но эта аллюзия отнюдь не представляет собой механическое дополнение, превращающее притчу в аллегорию. Скорее, это чрезвычайно уместная кульминация и без того аллегорического повествования.

Но не следует слишком многое выжимать из других образов притчи. Если сеятель в первую очередь представляет Бога, будет очевидно ложным утверждение, будто Бог ложится спать и встает или ничего не ведает о природе растений в своем царстве. Эти детали относятся исключительно к земному крестьянину, однако в той мере, в какой притча применима к проповедникам, эти же детали отражают проблемы, знакомые всем христианам. Так же и ученики не возрастают автоматически или так планомерно, как предполагает изложение событий в притче.

Один основной пункт сопоставления в ст. 27-28 указывает попросту, что, подобно тому, как зерно растет и созревает вопреки всем усилиям его врагов, так и Царство Божье вырастет и станет именно таким, каким задумал его Бог, несмотря на все проблемы человеческого существования, которые порой ставят под вопрос силу и власть этого Царства. Но в то же время, как напоминает Швейцер, замечательное отсутствие всяческих упоминаний пахоты, прополки, поливки и т. д. может намекать, что народу Божьему следует ждать «без забот» действий Бога, «не прибегая к духовным ухищрениям или неверно направленным усилиям». Во всяком случае, Иисус учит, что человеку невозможно контролировать или предугадывать рост Царства.

Хотя центральная часть притчи посвящена этому гарантированному, хотя и непредсказуемому росту семени, в начальных и заключительных стихах выделяется деятельность сеятеля. Неудивительно, что в истории экзегезы друг с другом соперничали две основные интерпретации. Хотя традиционно комментаторы классифицировали этот текст как притчу о росте, последователи Иеремиаса подчеркивали, что мы имеем дело с обещанием будущего урожая.

Поскольку каждая из этих двух тем соединяется с одним из основных «персонажей», у нас нет надобности выбирать между тем и другим истолкованием. Некоторые комментаторы вроде бы признавали это, но не замечали, что их попытки свести «мораль» притчи к единой формуле на самом деле порождали комбинацию из двух автономных идей. Так, Крэнфилд пытается следовать Иеремиасу, но при этом вмещает в свой вывод пункт, который Иеремиас как раз и оспаривал: «Как за посевом в должное время следует урожай, и за нынешним скрытым и неявным состоянием Царства Божьего последует откровение в славе».

Однако в притче скрытость и неявность соответствуют не поре посева, а периоду дальнейшего роста растения!

Другие исследователи проявляют большую готовность признать наличие нескольких тем. Так, Лейн заявляет: «Акцент делается не только на гарантированном урожае, но и на семени и его росте». Приняв это положение, мы избавляемся от необходимости делить притчу на «традиционный» и «редакционный» разделы. Текст представляет собой единое стройное целое, в котором начало и конец посвящены сеятелю, а в центральной части подчеркивается роль зерна. Содержание притчи точно ложится в ситуацию служения Иисуса: вскоре после начала его земного служения ученики заметили, что Он ведет их не туда, куда они ожидали, и потому некоторые решили покинуть Его (Ин 6:66). Иисус учит грядущему торжеству Царства, но сперва Он должен пройти крестный путь. И Он ободряет верующих:

1) Ничто не сдержит рост Царства, хотя порой этот рост происходит невидимо, и

2) в конце времен Царство возрастет во всей полноте, а затем наступит день суда.