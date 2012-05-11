Кулаков - Новый Завет - модуль BibleQuote
Новый Завет в современном русском переводе
Перевод и примечания под редакцией доктора богословия М. П. Кулакова.
Перевод, примечания, подзаголовки, приложения.
Институт перевода Библии в Заокском, 2002.
К Римлянам 8
1 Так что нет никакого теперь осуждения тем, которые 'живут' во Христе Иисусе, .
2 Закон Духа, дарующий жизнь во Христе Иисусе, освободил меня от закона греха и смерти.
3 Что бессилен был сделать Закон (по вине 'нашей' плоти), то Бог 'совершил': чтобы грех одолеть, Он Сына послал Своего в подобии плоти греховной. 'Так' Он грех осудил в человеке,
4 дабы все верное и справедливое, что составляет Закон, исполнилось в нас, живущих по Духу, а не по плоти.
5 Кто по плоти живет, тот о плотском и помышляет, кто по Духу - к духовному тот устремлен.
6 Помышления плотские - к смерти, устремленья духовные - к жизни и к миру.
7 Плотский ум Богу враждебен: он закону не покоряется Божьему, да и не может.
8 Так что люди, живущие плотью, угодить Богу не могут.
9 Но вы не по плоти живете - по Духу (если в самом деле живет в вас Дух Божий); а кто Духа Христова лишен, тот не Его.
10 Если же в вас 'живет' Христос, то, хотя и смертно, по причине греха, 'ваше' тело, вы, Духом 'Божиим' облеченные в праведность, живы.
11 И поскольку живет в вас Дух Того, Кто из мертвых воскресил Иисуса, Воскресивший из мертвых Христа оживит и ваши тела смертные пребывающим в вас Духом Своим.
12 И выходит, мы все должники, братья 'мои', но не плоти, чтоб ей подчиняться; 'вам известно': ее должникам предстоит умереть.
13 Вы же умерщвляете Духом 'греховные' дела тела, и поэтому будете жить.
14 Все, кто движим Божиим Духом - все они Бога сыны.
15 Ибо Дух сей, Который вы обрели, это 'вовсе' не рабства дух. Не к страху вернулись вы, а приняли усыновления Дух, Которым взываем: "Авва! Отец 'наш дорогой'!"
16 Сам этот Дух в согласии с собственным нашим духом нам говорит, что мы Божий дети,
17 а если мы дети Его, то Его и наследники 'тоже', и Христа сонаследники, конечно, если с Ним мы страдаем, чтобы нам разделить и славу Его.
10 Если же в вас 'живет' Христос, то, хотя и смертно, по причине греха, 'ваше' тело, вы, Духом 'Божиим' облеченные в праведность, живы.
11 И поскольку живет в вас Дух Того, Кто из мертвых воскресил Иисуса, Воскресивший из мертвых Христа оживит и ваши тела смертные пребывающим в вас Духом Своим.
12 И выходит, мы все должники, братья 'мои', но не плоти, чтоб ей подчиняться; 'вам известно': ее должникам предстоит умереть.
13 Вы же умерщвляете Духом 'греховные' дела тела, и поэтому будете жить.
14 Все, кто движим Божиим Духом - все они Бога сыны.
15 Ибо Дух сей, Который вы обрели, это 'вовсе' не рабства дух. Не к страху вернулись вы, а приняли усыновления Дух, Которым взываем: "Авва! Отец 'наш дорогой'!"
16 Сам этот Дух в согласии с собственным нашим духом нам говорит, что мы Божий дети,
17 а если мы дети Его, то Его и наследники 'тоже', и Христа сонаследники, конечно, если с Ним мы страдаем, чтобы нам разделить и славу Его.
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