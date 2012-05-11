Кулаков - Новый Завет - модуль BibleQuote

Новый Завет в современном русском переводе



Перевод и примечания под редакцией доктора богословия М. П. Кулакова.

Перевод, примечания, подзаголовки, приложения.

Институт перевода Библии в Заокском, 2002.

К Римлянам 8



1 Так что нет никакого теперь осуждения тем, которые 'живут' во Христе Иисусе, .

2 Закон Духа, дарующий жизнь во Христе Иисусе, освободил меня от закона греха и смерти.

3 Что бессилен был сделать Закон (по вине 'нашей' плоти), то Бог 'совершил': чтобы грех одолеть, Он Сына послал Своего в подобии плоти греховной. 'Так' Он грех осудил в человеке,

4 дабы все верное и справедливое, что составляет Закон, исполнилось в нас, живущих по Духу, а не по плоти.

5 Кто по плоти живет, тот о плотском и помышляет, кто по Духу - к духовному тот устремлен.

6 Помышления плотские - к смерти, устремленья духовные - к жизни и к миру.

7 Плотский ум Богу враждебен: он закону не покоряется Божьему, да и не может.

8 Так что люди, живущие плотью, угодить Богу не могут.

