Древнегреческо-русский учебный словарь - словарь BibleQuote
Древнегреческо-русский учебный словарь представляет собой переработку известного в ФРГ издания. В русской версии расширены толкования слов, а лексические параллели приведены в соответствие с богатыми связями греческого и русского языков. Словарь предназначен для всех, кто приступает к серьезному изучению древнегреческого языка и к чтению греческих текстов от Гомера до Нового Завета. Словарь может быть широко использован студентами гуманитарных факультетов высших и средних учебных заведений.
В электронный текстовый формат переведены только две главы: основной словарный запас и лексика Нового Завета.
ἀγαθός
ἀγαθός, ή, όν добрый, порядочный, дельный (ant. κακός)
ἀγαλλιάομαι
ἀγαλλιάομαι радоваться, ликовать
ἄγαλμα
τὸ ἄγαλμα, ἀτος \['радость'\] 1. ценность, драгоценность (напр., статуя божества или женское украшение); 2. статуя (ср. лат. deliciae)
ἀγαπάω
ἀγαπάω 1. любить кого; 2. довольствоваться чем (ср. στέργω)
ἀγάπη
ἡ ἀγάπη 1. (братская) любовь; 2. общая трапеза у древних христиан (ср. личн. имя Αγάπη ≃ лат. Caritas, Любовь)
Древнегреческо-русский учебный словарь - словарь BibleQuote
Издательство: "Нотабене", Санкт-Петербург
Год: 1997
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Поиск словарных статей осуществляется по соответствующим греческим словам.
Спасибо kachura за словарь!