Древнегреческо-русский учебный словарь представляет собой переработку известного в ФРГ издания. В русской версии расширены толкования слов, а лексические параллели приведены в соответствие с богатыми связями греческого и русского языков. Словарь предназначен для всех, кто приступает к серьезному изучению древнегреческого языка и к чтению греческих текстов от Гомера до Нового Завета. Словарь может быть широко использован студентами гуманитарных факультетов высших и средних учебных заведений.

В электронный текстовый формат переведены только две главы: основной словарный запас и лексика Нового Завета.

ἀγαθός

ἀγαθός, ή, όν добрый, порядочный, дельный (ant. κακός)

ἀγαλλιάομαι

ἀγαλλιάομαι радоваться, ликовать

ἄγαλμα

τὸ ἄγαλμα, ἀτος \['радость'\] 1. ценность, драгоценность (напр., статуя божества или женское украшение); 2. статуя (ср. лат. deliciae)

ἀγαπάω

ἀγαπάω 1. любить кого; 2. довольствоваться чем (ср. στέργω)

ἀγάπη

ἡ ἀγάπη 1. (братская) любовь; 2. общая трапеза у древних христиан (ср. личн. имя Αγάπη ≃ лат. Caritas, Любовь)

Древнегреческо-русский учебный словарь - словарь BibleQuote

Издательство: "Нотабене", Санкт-Петербург

Год: 1997

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