Десницкий - Послания Апостолов - Переводы - модуль BibleQuote

1 Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленам, пребывающим в рассеянии, желает радоваться!

2 Когда постигают вас разнообразные искушения, братья мои, считайте это за великую радость.

3 Знайте: опытность в вере порождает стойкость,

4 а стойкость содействует зрелости – чтобы вы были зрелыми и цельными, чтобы ни в чем не нуждались.

5 А если кому из вас не хватает мудрости, пусть попросит у Бога, и будет ему дано – Бог дает просто и без упрека.

6 Пусть только просит с верой, ничуть не сомневаясь – кто сомневается, подобен морской волне, которую из стороны в сторону гонит ветер.

7 Пусть не думает что-то получить от Господа такой человек –

8 двоедушный, неустойчивый на всех своих путях.

9 Кто из братьев унижен – пусть хвалится своей высотой,

10 а кто богат – своим унижением, ведь все это исчезнет, как цветок полевой.

11 Взошло солнце, и от жара засохла трава – вот и облетел весь ее цвет, погиб прекрасный облик. Так и богач завянет в странствиях своих.

12 Блажен, кто выдерживает искушение: за свою стойкость он получит венец жизни, который Бог обещал возлюбившим Его.

13 В искушении пусть никто не говорит: «Это Бог меня искушает». Бог неискушен во зле и Сам никого не искушает.

14 Нет, каждого сбивают с пути и улавливают его собственные прихоти – вот что такое искушение.

15 Прихоть зачинает и порождает грех, а свершившийся грех производит смерть.

16 Не заблуждайтесь, братья мои возлюбленные.

17 Всякое доброе даяние, всякий совершенный дар нисходят свыше, от Отца светов, и нет в Нем ни перемены, ни затмения.

18 По Собственной воле Он породил нас словом истины, чтобы среди Его творений мы были первенцами.

Десницкий - Послания Апостолов - Переводы - Византийский текст - модуль BibleQuote

Андрей Сергеевич Десницкий

© Андрей Десницкий

Источник: https://perevod.desnitsky.net/

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