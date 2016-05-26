Гурфинкель - Танах - модуль BibleQuote

Переводы Танаха Фримы Гурфинкель наиболее близки к оригиналу.

Модуль Цитата из Библии по опубликованным переводам Танаха Фримы Гурфинкель.

Танах - Перевод Фримы Гурфинкель - модуль BibleQuote - Бытие - Глава 1

1 В начале сотворения Б-гом неба и земли, -

2 Земля же была - смятение и пустынность, и тьма над пучиною, и дуновение Б-жье витает над водами, -

3 И сказал Б-г Да будет свет! И был свет.

4 И увидел Б-г свет, что хорош, и отделил Б-г свет от тьмы.

5 И назвал Б-г свет днем, а тьму назвал Он ночью. И был вечер и было утро: день один.

6 И сказал Б-г: Да будет свод посреди вод, и будет он отделять воды от вод!

7 И создал Б-г свод и отделил воды, которые под сводом, от вод, которые над сводом. И было так.

8 И назвал Б-г свод небесами. И был вечер и было утро: день второй.

9 И сказал Б-г: Да стекутся воды под небесами в одно место, и станет зримой суша! И было так.

10 И назвал Б-г сушу землей, а стечение вод назвал Он морями. И видел Б-г, что хорошо.

11 И сказал Б-г: Да порастет земля порослью, травой семяносной, плодовым деревом, дающим плод по виду его, в котором семя его, на земле! И было так.

12 И извлекла земля поросль, траву семяносную по виду ее, и дерево, дающее плод, в котором семя его, по виду его. И видел Б-г, что хорошо.

13 И был вечер и было утро: день третий.

14 И сказал Б-г: Да будут светила на своде небесном, чтобы отделять день от ночи; и будут они для знамений, и для времен (назначенных), и для дней и лет;

15 И будут они светилами на своде небесном, чтобы светить на землю! И было так.

16 И создал Б-г два великих светила: светило великое для правления днем и светило малое для правления ночью, и звезды.

17 И поместил их Б-г на своде небесном, чтобы светить на землю,

18 И править днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И видел Б-г, что хорошо.

19 И был вечер и было утро: день четвертый.

20 И сказал Б-г: Да воскишат воды кишащим, существом живым, и птица полетят над землей в виду свода небесного!

21 И сотворил Б-г больших чудищ и всякое существо живое ползающее, какими воскишели воды, по виду их, и всякую птицу крылатую по виду ее. И видел Б-г, что хорошо.

22 И благословил их Б-г так: Плодитесь и умножайтесь, и наполняйте воды в морях, а птица пусть умножается на земле.

23 И был вечер и было утро: день пятый.

24 И сказал Б-г: Да извлечет земля существо живое по виду его: скот, и ползучее, и животное земное по виду его! И было так.

25 И создал Б-г животное земное по виду его, и скот по виду его, и все ползучее (по) земле по виду его. И видел Б-г, что хорошо.

26 И сказал Б-г Создадим человека в образе Нашем по подобию Нашему! И властвовать будут они над рыбой морской и над птицей небесной, и над скотом, и над всею землей, и над всем ползучим, что ползает по земле.

27 И сотворил Б-г человека в его образе, в образе Б-жьем сотворил Он его; мужчиной в женщиной сотворил Он их.

28 И благословил их Б-г, и сказал им Б-г: Плодитесь и умножайтесь, и наполняйте землю, и покоряйте ее, и властвуйте над рыбой морской и над птицей небесной, и над всяким животным, что ползает по земле!

29 И сказал Б-г: Вот Я дал вам всякую траву семяносную, что на поверхности всей земли, и всякое дерево, на котором плод дерева, семяносный. Вам будет это в пищу,

30 И всякому земному животному, и всякой птице небесной, и всему ползающему по земле, в чем существо живое, - вся зелень травная в пищу. И было так.

31 И видел Б-г все, что Он создал, и вот хорошо очень. И был вечер и было утро: день шестой.