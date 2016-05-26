Гурфинкель - Танах - модуль BibleQuote
Переводы Танаха Фримы Гурфинкель наиболее близки к оригиналу.
Танах - Перевод Фримы Гурфинкель - модуль BibleQuote
Модуль Цитата из Библии по опубликованным переводам Танаха Фримы Гурфинкель.
Танах - Перевод Фримы Гурфинкель - модуль BibleQuote - Бытие - Глава 1
1 В начале сотворения Б-гом неба и земли, -
2 Земля же была - смятение и пустынность, и тьма над пучиною, и дуновение Б-жье витает над водами, -
3 И сказал Б-г Да будет свет! И был свет.
4 И увидел Б-г свет, что хорош, и отделил Б-г свет от тьмы.
5 И назвал Б-г свет днем, а тьму назвал Он ночью. И был вечер и было утро: день один.
6 И сказал Б-г: Да будет свод посреди вод, и будет он отделять воды от вод!
7 И создал Б-г свод и отделил воды, которые под сводом, от вод, которые над сводом. И было так.
8 И назвал Б-г свод небесами. И был вечер и было утро: день второй.
9 И сказал Б-г: Да стекутся воды под небесами в одно место, и станет зримой суша! И было так.
10 И назвал Б-г сушу землей, а стечение вод назвал Он морями. И видел Б-г, что хорошо.
11 И сказал Б-г: Да порастет земля порослью, травой семяносной, плодовым деревом, дающим плод по виду его, в котором семя его, на земле! И было так.
12 И извлекла земля поросль, траву семяносную по виду ее, и дерево, дающее плод, в котором семя его, по виду его. И видел Б-г, что хорошо.
13 И был вечер и было утро: день третий.
14 И сказал Б-г: Да будут светила на своде небесном, чтобы отделять день от ночи; и будут они для знамений, и для времен (назначенных), и для дней и лет;
15 И будут они светилами на своде небесном, чтобы светить на землю! И было так.
16 И создал Б-г два великих светила: светило великое для правления днем и светило малое для правления ночью, и звезды.
17 И поместил их Б-г на своде небесном, чтобы светить на землю,
18 И править днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И видел Б-г, что хорошо.
19 И был вечер и было утро: день четвертый.
20 И сказал Б-г: Да воскишат воды кишащим, существом живым, и птица полетят над землей в виду свода небесного!
21 И сотворил Б-г больших чудищ и всякое существо живое ползающее, какими воскишели воды, по виду их, и всякую птицу крылатую по виду ее. И видел Б-г, что хорошо.
22 И благословил их Б-г так: Плодитесь и умножайтесь, и наполняйте воды в морях, а птица пусть умножается на земле.
23 И был вечер и было утро: день пятый.
24 И сказал Б-г: Да извлечет земля существо живое по виду его: скот, и ползучее, и животное земное по виду его! И было так.
25 И создал Б-г животное земное по виду его, и скот по виду его, и все ползучее (по) земле по виду его. И видел Б-г, что хорошо.
26 И сказал Б-г Создадим человека в образе Нашем по подобию Нашему! И властвовать будут они над рыбой морской и над птицей небесной, и над скотом, и над всею землей, и над всем ползучим, что ползает по земле.
27 И сотворил Б-г человека в его образе, в образе Б-жьем сотворил Он его; мужчиной в женщиной сотворил Он их.
28 И благословил их Б-г, и сказал им Б-г: Плодитесь и умножайтесь, и наполняйте землю, и покоряйте ее, и властвуйте над рыбой морской и над птицей небесной, и над всяким животным, что ползает по земле!
29 И сказал Б-г: Вот Я дал вам всякую траву семяносную, что на поверхности всей земли, и всякое дерево, на котором плод дерева, семяносный. Вам будет это в пищу,
30 И всякому земному животному, и всякой птице небесной, и всему ползающему по земле, в чем существо живое, - вся зелень травная в пищу. И было так.
31 И видел Б-г все, что Он создал, и вот хорошо очень. И был вечер и было утро: день шестой.
30.09.2009 Klangtao создал и поделился модулем в ANSI со всеми
22.05.2014 SamuelAKim исправил ошибки и обновил модуль до utf-8
26.05.2014 SamuelAKim добавлены недостающие тексты и главы в некоторых книгах модуля
Спасибо!
по ссылке не качает
Спасибо