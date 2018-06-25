Работа известного русского историка христианской церкви давно стала классической, хотя и оставалась малоизвестной широкому кругу читателей. Ее отличает глубокое проникновение в суть исторического развития церкви со сложной и противоречивой динамикой становления догматики, структуры организации, канонических правил, литургики и таинственной практики.

Михаил Поснов. История христианской церкви - Модуль BibleQuote 15.07.12 - Модуль в формате ANSI для BQ5/6 и Андроид

Автор на историческом, лингвистическом и теологическом материале раскрывает сложность и неисчерпаемость святоотеческого наследия первых десяти веков (до схизмы 1054 г.) церковной истории, когда были заложены основы церковности, определяющей жизнь христианства и в наши дни.

Для удобства использования книги в учебном процессе переведены богословские термины с греческого и латыни, дан комментарий к терминам и персоналиям, приведена современная библиография по теме.



Для специалистов, занимающихся исследованием истории Православной Церкви, истории Вселенских Соборов, догматического богословия, экклезиологии, агиологии, патрологии, всеобщей истории. Используется в качестве одного из основных учебных пособий по предмету "Общая церковная история" для преподавателей, воспитанников и студентов духовных учебных заведений, студентов и аспирантов богословских вузов и факультетов. Для всех интересующихся историей христианской Церкви.

Михаил Поснов. История христианской церкви - Содержание

Часть I. Предисловие. Предварительные сведения

Источники церковной истории. Издания источников. Требования от историка объективности и аконфессионализма. Отношение церковной истории к другим наукам — светским и богословским. Границы истории христианской Церкви и разделение её на периоды. Церковная историография Период I-й. Период II-й.

Вводная глава

1. Приготовление человеческого рода к пришествию Иисуса Христа. 2. Состояние языческого и иудейского мира ко времени пришествия Иисуса Христа. Религиозные верования иудейского народа в век Рождества Христова.

Первый период (30–313 гг.)

Основание, распространение и внутреннее развитие Церкви в борьбе с иудейским и греко-римским миром.

Глава I. Миссия Церкви в первые три века

Основатель Христианской Церкви, Иисус Христос. Библейские источники. О лице Иисуса Христа по каноническим евангелиям. Дело Иисуса Христа. Рождение Христианской Церкви в Иерусалиме. Устройство жизни в первой христианской общине. Первое гонение на Иерусалимскую Церковь. Начало христианской миссии среди язычников. Апостол Павел. Апостольский Иерусалимский Собор (49 г.). Деятельность ап. Павла после Апостольского Собора. Прибытие его в Рим. Апостол Петр. Основание Римской Церкви. Судьба первой христианской общины и погибель Иерусалима. Деятельность Св. Иоанна Богослова и прочих Апостолов. Христианская миссия во II-III в. Страны, города и места распространения христианства к началу IV-го века. Распространение Христианства среди различных слоев общества

Глава II. Христианская Церковь и внешний мир. Отношение между церковью и государством

Гонение на христиан со стороны язычников.

Глава III. Внутренняя жизнь Христианской Церкви в I-III века

Организация Церкви. Апостолы, пророки и учители. Постоянные иерархические и неиерархические служения в Церкви. Так называемый монархический епископат. Митрополиты в первые три века христианства. Римские епископы за первые три века: Взаимоотношение между отдельными христианскими Церквами в первые три века. Вопрос о падших. Церковные расколы Фелициссима в Карфагене, Новациана в Риме.

Глава IV. Церковное вероучение в первые три века

Иудео-христианские заблуждения. Гностицизм. Монтанизм. Монархианство. Манихейство. Борьба Церкви с ересями II и III в. Положительное раскрытие христианского учения. 1. Учение 12-ти Апостолов. (Διδαχη Κυριου δια των δωδεκα αποστολων τοις εθνεσιν). Св. Иустин Мученик. Минуций Феликс «Октавий». Полемика с монархианами. Учение о Логосе-Христе. Богословские воззрения Тертуллиана. Его система Развитие в Церкви спекулятивного богословия. Ориген (182-215 г.).

Глава V. Христианское Богослужение

Священные дни и времена I-III вв. Праздники годовые подвижные и посты. Места богослужебных собраний. Христианская живопись.

Глава VI. Религиозно-нравственная жизнь христиан

Церковная дисциплина. Религиозное моральное состояние верующих. Начало монашества.

Часть 2. Период вселенских соборов

Глава I. Распространение Христианства

Великое переселение народов. Армения и Иверия (Грузия). Аравия и Абиссиния. Христианская миссия среди славянских народов. Христианство среди чехов. Христианство в Польше. Христианство на Руси.

Глава II

Отношение Христианской Церкви к внешнему миру. Церковь и государство. Император Константин Великий и Миланский эдикт. Отношения между Церковью и государством на Востоке и на Западе. Сыновья Константина Великого — Константин II, Констанс и Констанций. Императоры Юлиан, Грапиан, Феодосии Великий и Младший. Отношение между церковною и государственною властью на Западе. Возвышение Папы над императорами. Бедствия Церкви. Реакция язычества. Император Юлиан Отступник. Гонение на христиан в Персии. Языческая полемика и христианская апологетика с IV-го века. Ислам.

Глава III. Церковная организация

Римский Папа. Александрийский патриархат. Антиохийский патриархат. Иерусалимский патриархат. Возвышение епископа Константинополя «Нового Рима». Список Константинопольских патриархов до IХ-го века. Епископы. Хорепископы. Епископское управление. Особые церковные должности. Низший клир.

Церковное Законодательство

О Соборах Поместных и Вселенских. Каноническая (юридическая) сторона в деятельности Соборов Поместных и Вселенских. О собраниях канонов. Апостольские каноны. Апостольская дидаскалия. Так называемые Апостольские Постановления. Раскол донатистов. Мелетианский раскол.

Глава IV. Раскрытие христианского учения в период деятельности Вселенских соборов (IV-VIII-го века)

Первый Вселенский Собор был созван по поводу ереси Ария в Никее в 325 г. Учение Афанасия Александрийского. Выступления Ария. Первый Вселенский Собор в Никее в 325-м году. Борьба за Никейский Символ Веры. «Ново-никейцы», Каппадокийцы. Феодосий I-й (379-395 г.). Константинопольский Собор 381-го г. (II-ой Вселенский). Христологический вопрос. Начало христологических споров. Диодор Тарсийский и Феодор Мопсуэстийский. Учение Кирилла Александрийского. Соперничество Александрийского и Константинопольского епископов. Несторий, как Константинопольский архиепископ. Третий Вселенский Собор в Ефесе, в 431 г. «Соборик» (Conciliabulum) Иоанна Антиохийского. Распоряжения императора Феодосия. Продолжение соборных заседаний. Отказ Нестория от кафедры и последующая судьба его. Попытки императора Феодосия II-го примирить спорившие партии. Судьба Ефесского Собора. Антиохийская уния. Антиохийская уния. Судьба несторианства. Несториане. Происхождение монофизитства. Так называемый «разбойничий» Ефесский Собор 449 г. Халкидонский Собор 451 г. IV-ый Вселенский Собор. Значение Халкидонского Собора. История монофизитов после Халкидонского Собора. Учение монофизитов и деление их. Император Юстиниан I-й (527-565 г.). Пятый Вселенский Собор 553 г. в Константинополе. Монофелитский спор. VI-й Вселенский Собор 680-681 г. Иконоборческий спор. Вопрос об иконопочитании после VII-го Вселенского Собора. Иконоборчество на Западе. Павликиане. Итоги. Общее развитие догматики на Востоке до Св. Иоанна Дамаскина (включительно).

Глава V. Христианское Богослужение

Суточное, седмичное и недельное богослужение. Годичный круг праздников. Круг Рождественских праздников. Почитание мучеников, святых, Пресвятой Девы Марии и ангелов. Почитание реликвий. Путешествие по святым местам. Иконы. Церковное песнопение с IV-XI-го веков. Западные песнописцы. Церковные Таинства. Евхаристическая литургия. Богослужебный устав. Места христианского богослужения. Христианское искусство.

Глава VI. Нравственная жизнь

Состояние религиозно-нравственной жизни вообще с IV-го по ХI-ый в. Монашество. История монашества. Монашество на Западе. Историческое значение монашества и урегулирование жизни его со стороны Церкви.

Великий Церковный Раскол