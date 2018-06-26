Вилкерсон - Книги и проповеди - модуль BibleQuote

В модуль вошли проповеди и самые известные книги пламенного христианина, пастора церкви "Тайм-сквер" в Нью-Йорке Давида Вилкерсона.

Модуль Цитата из Библии - BibleQuote - Давид Вилкерсон - Проповеди и книги

Содержание модуля:

Проповеди 1-176

Книги:

Крест и нож

Если ты устал

Видение

Приложу трубу к устам твоим

Божий план защиты своего народа в грядущей депрессии

Последний призыв к Америке

Модуль Цитата из Библии - BibleQuote - Давид Вилкерсон - Проповеди и книги - УЖАСНАЯ ОПАСНОСТЬ И ГОРЬКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ОБИДЕ НА БОГА!



Не так давно мне в руки попалась одна миссионерская биография, озаглавленная "Эгги", и я не мог оторваться от неё. Эта удивительная история так захватила моё сердце, что я прочитал её на одном дыхании. Я бы хотел обобщить эту историю для вас, потому что она так наглядно иллюстрирует разрушающую силу злобного недовольства в сердце христианина.



В 1 921 году две молодые супружеские пары в Стокгольме, Швеция, ответили на Божий призыв ехать на миссионерское поле в Африку. Они были членами Филадельфийской Пятидесятнической Церкви, которая посылала миссионеров в различные места мира. Во время одного из миссионерских служений эти две пары получили откровение ехать в Бельгийское Конго, ныне Заир.



Их звали Давид и Сви Флад, Джоул и Берта Эриксон. Сви Флад была всего 4 фута и 6 инчей высотой (1м 37см), и она была известной певицей в Швеции. Но обе пары отдали всё для того, чтобы положить свои жизни за Евангелие.



Когда они прибыли в Бельгийское Конго, они явились в местную миссионерскую станцию. Затем они взяли провизию и, буквальным образом, протаптывали путь сквозь заполненные насекомыми леса. Давид и Сви имели двухлетнего сына - Давида младшего, и они должны были нести его на своих плечах. Во время пути обе семьи заразились малярией, но они продолжали идти вперёд с огромным усилием, имея желание быть мучениками за Господа.



Наконец, они достигли одной деревни в глубине страны. Однако, к их удивлению, люди не пожелали впустить их, они сказали миссионерам: "Мы не можем впустить белых людей сюда, потому что наши боги будут обижены". Поэтому семьи двинулись к другой деревне - но и там они были отвергнуты.



В том месте вокруг уже не было других деревень. Обессилевшие семьи не имели другого выбора, как только обосновываться. Таким образом, они вырубили участок среди горных джунглей и построили глиняные хижины, которые стали их пристанищем.



После нескольких месяцев жизни в джунглях все они страдали от одиночества, болезни и физического истощения. Маленький Давид стал очень болезненным. Вдобавок ко всему этому, у них не было почти никаких отношений с жителями деревень.



Наконец, примерно после шести месяцев, Джоул и Берта Эриксон решили возвратиться на миссионерскую станцию. Они убеждали супругов Флад поступить так же, но Сви не могла путешествовать, потому что она только недавно забеременела. Теперь её малярия становилась всё хуже и хуже. Кроме всего этого, Давид сказал: "Я хочу, чтобы мой ребёнок родился в Африке. Я пришёл сюда, чтобы положить мою жизнь здесь". Поэтому супруги Флад просто попрощались, а их друзья начали путь назад, длиной в сто миль.



В течение нескольких месяцев Сви страдала от устрашающей температуры. Но несмотря на всё это, она верно служила маленькому африканскому мальчику, который приходил к ним из одной близлежащей деревни, чтобы встретиться с ними. В их служении этот мальчик был единственным обращённым к Господу. Он приносил фрукты для этой семьи, и когда Сви рассказывала ему о Господе, он просто улыбался ей в ответ.



Наконец, малярия, которой страдала Сви, настолько стала сильной, что приковала её к постели. Когда же пришло время для неё родить, она родила здоровую девочку, но через неделю Сви была на грани смерти. В её последние минуты жизни она прошептала Давиду: "Назови нашу дочь Айна". Затем она умерла.



Давид Флад был сильно потрясён смертью своей жены. Собравшись со всеми своими силами, он взял бревно и сделал гроб для Сви. Затем в примитивной могиле, на склоне горы, он похоронил свою возлюбленную жену.



Когда он стоял рядом с её могилой, он посмотрел на своего маленького сына, стоящего рядом с ним. Затем он услышал плачь маленькой дочери из глиняной хижины. И вдруг сильная горечь наполнила его сердце, злоба подошла к горлу, и он уже не мог контролировать её. Вдруг он выпалил, крича: "Почему Ты позволил этому, Боже? Мы пришли сюда, чтобы отдать наши жизни! Моя жена была такая чудесная, такая талантливая. И теперь вот она лежит здесь, мёртвая, в свои двадцать семь лет.



Теперь у меня двухлетний сын, о котором я могу с трудом заботиться, и оставленная без матери маленькая дочь. И после более чем года в этих джунглях, всё что мы можем показать, это один единственный деревенский мальчик, который, возможно, даже и не понимает, что мы ему говорили. Ты подвёл меня, Боже! Какая пустая трата времени! Какая трата жизни!"



Сразу же после этого, Давид Флад нанял носильщиков-проводников из жителей деревни, и отправился с детьми на миссионерскую станцию. Когда он встретил семью Эриксон, он вспылил в гневе: "Я ухожу! Я больше не могу справиться с этими детьми. Я забираю моего сына со мной, назад в Швецию, но я оставляю мою дочь здесь с вами". И так он оставил Айну для воспитания семье Эриксон.



По пути в Стокгольм, Давид стоял на палубе и роптал на Бога. Он говорил всем о том, что отправляется в Африку быть мучеником, завоевывать людей для Христа, не зависимо от того, чего бы это ему не стоило. И теперь, вот, он возвращается, поражённый и сломанный человек. Он верил, что он был верным, - но считал, что Бог вознаградил его за это полным пренебрежением.



Когда он возвратился в Стокгольм, он решил заняться международным бизнесом, чтобы в конце концов найти своё счастье. И он предупреждал всех, которые были вокруг него, никогда не употреблять и не произносить имя Бога в его присутствии. Когда же они делали это, он быстро впадал в гнев и на его шее вздувались вены. В конце концов он начал сильно пить.



Вскоре после того, как он покинул Африку, его друзья Эриксоны внезапно умерли, возможно, будучи отравлены вождём местной деревни. Таким образом, маленькая Айна была передана одной американской семье - одним прекрасным людям, моим знакомым, их звали Артур и Анна Берг. Они взяли Аину с собой в деревню по имени Массиси в северном Конго. Там они начали называть её Эгги. Вскоре маленькая Эгги научилась свахильскому языку и играла с детьми Конго.



Проводя основное время наедине, Эгги научилась играть в игры воображения. Она представляла, будто она имеет четырёх братьев и сестру, и она давала им вымышленные имена. Она устраивала стол для своих братьев и начинала разговаривать с ними. Также она постоянно представляла, что её сестра постоянно ищет её.



Когда же семья Берг возвратилась в Америку, они взяли Эгги вместе с собой в Минеаполис. Так получилось, что они остались там жить. Эгги выросла и вышла замуж за человека по имени Дивей Харст, который позже стал президентом северо-западного Библейского колледжа Ассамблеи Божьей в Минеаполисе.



В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ ЭГГИ ПЫТАЛАСЬ СВЯЗАТЬСЯ С ЕЕ ОТЦОМ - НО БЕЗУСПЕШНО!



Эгги никогда не знала, что её отец женился снова, на этот раз на младшей сестре Сви, которая не имела сердца для Бога. И теперь он имел пятеро детей, кроме Эгги, - четверо сыновей и дочь точно так, как Эгги представляла. К этому времени Давид Флад стал полным алкоголиком и очень быстро начал терять зрение.



В течение сорока лет Эгги пыталась найти своего отца, но ни на одно из её писем она не получила ответа. Наконец Библейская школа дала ей и её мужу билеты на поездку в Швецию. Это дало шанс ей лично разыскать своего отца.



После пересечения Атлантики эта пара провела день в Лондоне. Они решили пройтись пешком, они проходили возле Роял Алберт Холл. К их радости, в это время Ассамблея Божья проводила миссионерскую конвенцию. Они зашли вовнутрь, где они услышали чёрного проповедника, свидетельствующего о великих делах Божьих, которые Бог делал в Заире, - Бельгийском Конго!



Сердце Эгги сильно застучало. После собрания она быстро подошла к проповеднику и спросила: "Знали ли Вы когда-либо миссионеров Давида и Сви Флад?". Он ответил: "Да, Сви Флад привела меня к Господу, когда я был ещё мальчиком. У них была маленькая девочка, но я не знаю, что с ней произошло позже". Эгги воскликнула: "Я эта девочка - Эгги-Айна".



Когда проповедник услышал это, он схватил руки Эгги, обнял её, и плакал с радостью. Эгги с трудом могла верить, что этот человек был тем маленьким мальчиком, которому служила её мать и привела его к Богу. Он вырос и позже стал миссионером-евангелистом в своей собственной стране, которая сейчас насчитывает 110 тысяч христиан, 32 миссионерские станции, несколько Библейских школ и больницу на 120 мест.



На следующий день Эгги с Дивей отправились в Стокгольм, и весть быстро распространилась о том, что они приезжают. К этому времени Эгги уже знала, что у неё было четыре брата и сестра. К её удивлению, трое братьев встретили её по приезду в гостиницу. Она спросила: "Где Давид, мой старший брат?" Они показали на конец коридора, на одиноко сидящую фигуру в кресле. Её брат Давид был сгорбленным, седоволосым человеком. Как и его отец, он вырос озлобленным, и его жизнь была почти разрушена алкоголем.



Когда Эгги спросила об её отце, то братья воспылали гневом. Они все ненавидели его. Никто из них не разговаривал с ним на протяжение уже нескольких лет. Затем Эгги спросила: "А что в отношении моей сестры?" Они дали ей номер телефона, и Эгги позвонила ей тут же. Её сестра ответила, но когда Эгги сказала, кем она является, линия вдруг прервалась. Эгги пыталась дозвониться ещё раз, но безответно. Через короткое время, тем не менее, её сестра приехала к ней в гостиницу и крепко обняла Эгги. Она сказала ей: "Всю мою жизнь я мечтала о тебе. Я раскладывала карту мира, ставила на неё игрушечную машину и представляла, что еду куда угодно, чтобы найти тебя".



Сестра Эгги также ненавидела своего отца, Давида Флад. Но она пообещала Эгги помочь найти его. Таким образом, они ехали по бедным районам Стокгольма до тех пор, пока не нашли вросший в землю дом. Когда они постучали, женщина открыла дверь и впустила их.



Внутри повсюду валялись бутылки из-под ликёра. В углу на раскладушке лежал её отец, - некогда миссионер, Давид Флад. Сейчас ему было семьдесят три года и он страдал от диабета и паралича, катаракта покрыла оба его глаза. Эгги упала возле него плача: "Папа, я твоя маленькая девочка, та, которую ты оставил в Африке". Старик повернулся и посмотрел на неё. Слёзы выступили на его глазах и он ответил: "Я никогда не думал оставлять тебя. Я просто не мог справиться с вами двумя". Эгги ответила: "Ничего страшного, папа, Бог позаботился обо мне".



И вдруг лицо её отца потемнело. "Бог не позаботился о тебе, - воспылал он. - Он разрушил нашу семью! Он привёл нас в Африку, а затем предал нас. Ничего не получилось с того времени, которое мы провели там. Это было попусту проведённая жизнь!" Затем Эгги рассказала ему о чёрном проповеднике, которого они только что встретили в Лондоне, и каким образом его страна была евангелизирована через него. "Это всё правда, отец, - сказала она. - Каждый знает об обращении этого маленького мальчика. Эта история была напечатана повсюду в газетах."



Внезапно Дух Святой сошёл на Давида и он сломался. Слёзы сожаления и покаяния полились по его лицу, и Бог восстановил его.