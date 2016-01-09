Тора - комментарий р.Гирша - модуль BibleQuote

Комментарий рава Шимшона Рафаэля Гирша к Пятикнижию является единственным классическим объяснением Торы, адресованным прежде всего читателю сомневающемуся, читателю скептическому, а то и вовсе нерелигиозному.

Прочно опирающийся на мнения наших благословенной памяти мудрецов он открывает перед мыслящей личностью такую перспективу, какую не может дать ни один на свете перевод. Поэтому ни один человек, по-настоящему заинтересованный в знакомстве с еврейской торой, не может пройти мимо.

Тора - комментарий р.Шимшона-Рафаэля Гирша - модуль Цитата из Библии - BibleQuote

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Рабби Шимшон-Рефаэль Гирш был одним из лидеров еврейства Германии. Его энциклопедические познания позволили вернуть к традициям отцов многих ассимилированных евреев. Представляем вашему вниманию избранные комментарии р. Гирша к Торе.

Тора - комментарий р. Гирша - Шемот (Исход) 1

Шемот 2:1. В такой ситуации требовалось мужество, чтобы стать отцом или матерью. Поэтому в тексте сказано не: "И был человек из дома Леви, и он взял...", а ךליו (И пошел). Глагол ךליו обозначает решимость, которая была необходима в те дни для такого шага. Кроме того, в тексте говорится не יול תב חקיו (и взял... одну из дочерей Леви), а יול תב תא חקיו (...ту дочь Леви), т. е. женщину, уже предназначенную для этого брака. Последующее повествование показывает, что когда состоялся этот брак, супруги уже имели дочь и сына. Это и имели в виду мудрецы, сказавшие: "Моше не был ребенком от первого брака своих родителей". Человек расстался со своей женой после царского указа об убийстве новорожденных мальчиков, но затем решил к ней вернуться, чтобы бросить вызов этому указу.



Шемот 2:10. ...Давая ему это имя (Моше), дочь фараона хотела внушить ему, что "покуда он жив, он не должен никогда забывать о том, что его бросили в воду и что я вытащила его из воды". Поэтому его сердце всегда должно быть преисполнено жалости к страданиям других, и он должен быть всегда готов дщо, "вытаскивать" других из беды...



Шемот 2:11. Согласно еврейскому учению человек, которому предназначено стать пророком в Израиле, должен выделяться силой, мудростью и богатством. Б-г не избирает слабаков, простаков и социально зависимых людей быть вестниками Его Слова. Его посланец должен быть “сильным, мудрым и независимым”. Одна эта фраза демонстрирует глубочайшее отличие еврейского пророчества от всего того, что с этим словом ассоциируют некоторые люди. Среди этих качеств “сила” не случайно поставлена на первое место. Для того чтобы лишить еврейское пророчество его истинной силы, способной созидать мир и человечество, эти люди отделяют его от чистой Б-жественности и переносят в мутное царство видений, галлюцинаций, ясновидения и т.п. Но все эти феномены как раз являются спутниками болезней, слабоумия или общего упадка. Только в здоровом, крепком теле дух может достичь такой ясности, что сможет черпать из источника Торы...



Шемот 2:14. Слова "Кто поставил тебя мужем..." раскрывают нам черту, которая с самых первых дней нашей истории и до настоящего времени лежит в основе всех наших пороков и добродетелей как нации. Шестьсот тысяч человек не могут набраться мужества, чтобы защитить своих детей от фаворитов одного тирана-нееврея, но ни один из них не признает власти собрата-еврея. Они не подчиняются человеческой власти и считают даже самый справедливый упрек от собрата-еврея самонадеянностью, отрицанием принципа равенства всех евреев. Несмотря на то, что мы долго учились в суровой школе изгнания, мы еще не совсем отказались от этой привычки. Каким же неподатливым материалом были мы до того, как приступили к учебе! Но именно такую - не самую покорную, а самую неподатливую человеческую расу избрал для Себя Б-г. Именно этому упрямому народу дал Он Свой תד שא , Свой "Огненный Закон". Огненной силе Его Закона предстояло доказать прежде всего Его способность подчинить эту нацию. Нам необходимо было испытать жестокие удары судьбы, чтобы мы стали твердыми и в то же время гибкими как сталь. Податливыми в наших отношениях с Б-гом, но стойкими, твердыми в отношениях с любой человеческой властью. Такое упрямство может перейти все границы и быть направлено не на тот объект. Но без него мы не стали бы бессмертным народом Закона.



Шемот 2:22. ПРИШЕЛЬЦЕМ Я БЫЛ В ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ. Смысл этого утверждения не совсем ясен. Где еще можно быть пришельцем, как не в чужой земле? Кроме того, Моше употребляет прошедшее время ("я был"), хотя на самом деле Моше все еще оставался "чужестранцем", когда назвал своего сына Гершом. Эти слова со всей очевидностью передают следующую мысль: можно быть רג (пришельцем) в некоем месте, но вскоре начинаешь чувствовать себя там как дома, и страна уже больше не является הירכנ (чужой). Давая своему первенцу имя Гершом, Моше хотел подчеркнуть, что он все еще не принадлежит земле мидьянитян. Хотя он и свободный человек в их земле, и семейный человек в своем праве, его сердце, тем не менее, с его народом - в Египте. Но выразить открыто эти чувства означало бы неуважение к той земле, где он сейчас проживает. Отсюда становится ясным, почему он говорит: "Я был пришельцем", а не "Я чужестранец".



Шемот 2:23. ...Мы верим, что очевидна связь между смертью царя и стоном народа от тягот рабства. Пока живы те люди, которые первыми начали совершать такое страшное преступление, как порабощение целого народа, есть надежда, что их совесть проснется и заставит их прекратить несправедливость, которая торжествовала в результате тирании. Но как только общественный институт, независимо от того, какой вопиющей несправедливостью он порожден, переходит наряду с государственной властью в руки новых правителей, не знающих о происхождении этого института и о том, кто установил его как законную прерогативу государства, исчезает всякая надежда, что новая власть сочтет возможным вносить самовольные изменения в освященную временем традицию. Она будет считать, что все общественные установления прежнего режима были санкционированы законом данной страны. И тогда свободные люди, превращенные в рабов такой сатанинской тиранией, обречены оставаться рабами на вечные времена. Таково проклятие незыблемости, присущее освященным веками общественным институтам...

Когда скончался царь Египта, сыны Израиля поняли, что им суждено вечное рабство, и они застонали от своего рабского положения... Писание неоднократно повторяет, что их скорбь и призывы к Б-жественной справедливости были הדבעה по (вызваны рабством). Не тяготы непосильного физического труда заставляли их страдать: они были сильны и многое могли вынести; кроме того, существовала возможность изменения к лучшему в обращении с ними. Их стоны были вызваны сознанием, что теперь они навечно приговорены к рабству в результате смерти прежнего царя. Они взывали к Б-гу, к Судье, жалуясь на несправедливость, жертвой которой они стали.



Шемот 2:24-25 ...Б-г обратил Свой взор на происходящее: Он увидел нынешнее положение сынов Израиля и распознал его последствия, которые окажут влияние на их характер. И Он сделал Израиль объектом Своего תיטרפ החגשה (особого Провидения). Это подтверждает, что настало время, о котором Йосэф говорил: "Б-г вспомнит о тебе" (Берешит 50:24). До этого времени Б-г, если можно так сказать, не занимался их судьбой: Он дал возможность событиям идти своим чередом. Все, что происходило с ними до этого момента, являлось естественным следствием морального разложения народа, среди которого они жили. Но сейчас Б-г вмешался, и их освобождение можно было считать делом решенным.