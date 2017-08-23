Смит Джеймс - Пятикнижие - Исторические книги Ветхого Завета - модуль BibleQuote

Книги написана с позиции человека, верного традиционному взгляду на авторство Пятикнижия. Автору, конечно же, известны аргументы и взгляды современной критики - недаром он провел пять лет в Университете Реформатского Иудаизма, где систематично преподавались предметы, раскрывающие философские, исторические и экзегетические предпосылки современных взглядов. Но эти курсы лишь убедили автора в том, что документарная теория Пятикнижия построена на зыбком основании. Семнадцатилетний опыт преподавания основ еврейской истории в Христианском Колледже Флориды помог сформировать твердые убеждения в вопросе выбора необходимого материала при составлении пособия данного уровня. Эти убеждения и отражены в содержании книги.

Этот модуль Цитаты из Библии BibleQuote разработан по текстам двух книг Джеймса Смита

- Пятикнижие - Джеймс Смит

- Исторические книги Ветхого Завета - Джеймс Смит

Первые пять книг Ветхого Завета с древнейших времен рассматривались как единое литературное произведение. Собрание этих книг было известно как Тора («закон») или Пятикнижие («пять свитков»). В Новом Завете эти пять книг упоминаются как «закон Моисеев» (Лк. 24:27) или просто как «Моисей» (Мк. 7:13; Ин.5:46, 47). Иисус указывает на Божье авторство этих книг, называя их «словом Божьим» (Мк. 7:13).

Важность Пятикнижия вряд ли можно переоценить. Этот раздел Священного Писания имеет историческую ценность. В нем содержатся повествования о самых ранних этапах истории человечества. Пятикнижие имеет богословскую ценность, поскольку в нем объясняется, почему человечество оказалось в столь плачевном положении. В этих книгах раскрываются происхождение греха и необходимость искупления через пролитие крови. Пятикнижие имеет научную ценность. Здесь Творец открывает нам подробности сотворения земли, которые невозможно получить опытным путем. Пятикнижие имеет юридическую ценность, ибо в нем содержится один из древнейших законов, который, несомненно, сыграл важнейшую роль в формировании юридических систем нашего мира. Пятикнижие также имеет социологическую ценность. Эти пять книг раскрывают происхождение главной ячейки общества — семьи.

В этой главе освещаются такие вопросы, как (1) пределы, (2) авторство, (3) структура, (4) целостность, (5) хронология, и (6)учение этих первых пяти книг Ветхого Завета.

Пределы Пятикнижия

Пятикнижие состоит из пяти книг, разделенных на 187 глав. Оно составляет немногим более 20 % всего Ветхого Завета. Чтобы прочитать текст, равнозначный по объему Пятикнижию, необходимо прочитать Евангелия от Матфея, Марка, Луки, Иоанна, Деяния апостолов, Послание к Римлянам, 1-е и 2-е Послания к Коринфянам, Послания к Галатам и Ефесянам.

Совершенно ясно, что пять книг Пятикнижия были изначально задуманы как отдельные произведения, на что указывает Бревард Чайлдс. Особенность Книги Бытие и ее отличие от остальных четырех заключается в том, что структурой книги служит генеалогическое древо («вот родословие...»). Книга Бытие описывает историю одной семьи, но все же эта история неразрывно связана с историей всего израильского народа, которая берет начало в следующей книге.

Книга Исход начинается с повторения событий, описанных в Книге Бытие. Это говорит о том, что она была задумана как отдельное литературное произведение (сравните Исх. 1:1-5 и Быт.46, начиная с 8 стиха). Завершается же она описанием строительства скинии и той важной роли, которая отведена ей в будущих странствованиях Божьего народа.

Место действия в Книге Левит то же, что и в Книге Исход, однако по структуре эти книги различаются. Книга Левит посвящена теме исполнения обрядовой системы, установленной в Исходе. Книга разбита по темам, логическая последовательность и хронологический порядок которых зачастую отличаются от Книги Исход. Книга Левиг имеет ярко выраженное заключение, что отделяет ее от следующей книги Пятикнижия.

Книга Числа посвящена описанию законов и постановлений, по которым должны были жить евреи во время странствования. Она начинается с точной даты повествования, что указывает на начало нового раздела. Если в Книге Левит Божий народ располагался станом у горы Синай, то в Книге Числа они ведут свой путь от Синая к Кадесу, и далее, к равнинам Моавитским. Книга Числа также имеет заключение, которое отделяет ее от последней книги Пятикнижия.

События в Книге Второзаконие начинают разворачиваться в том же географическом месте, что и в заключительных главах Книги Числа. Но все же отличия этих книг друг от друга очевидны. Последняя книга Пятикнижия имеет ясно выраженные введение и заключение. Гомилетический стиль этой книги позволяет рассматривать ее как самостоятельное произведение.