Смит Джеймс - Пятикнижие - Исторические книги Ветхого Завета - модуль BibleQuote
Книги написана с позиции человека, верного традиционному взгляду на авторство Пятикнижия. Автору, конечно же, известны аргументы и взгляды современной критики - недаром он провел пять лет в Университете Реформатского Иудаизма, где систематично преподавались предметы, раскрывающие философские, исторические и экзегетические предпосылки современных взглядов. Но эти курсы лишь убедили автора в том, что документарная теория Пятикнижия построена на зыбком основании. Семнадцатилетний опыт преподавания основ еврейской истории в Христианском Колледже Флориды помог сформировать твердые убеждения в вопросе выбора необходимого материала при составлении пособия данного уровня. Эти убеждения и отражены в содержании книги.
Смит Джеймс - Пятикнижие - Исторические книги Ветхого Завета - BibleQuote
Этот модуль Цитаты из Библии BibleQuote разработан по текстам двух книг Джеймса Смита
- Пятикнижие - Джеймс Смит
- Исторические книги Ветхого Завета - Джеймс Смит
Модуль в формате UTF-8 для BibleQuote6 и Андроид - 16/02/2014
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Смит Джеймс - Пятикнижие - Исторические книги Ветхого Завета - BibleQuote - Пять книг Моисея
Первые пять книг Ветхого Завета с древнейших времен рассматривались как единое литературное произведение. Собрание этих книг было известно как Тора («закон») или Пятикнижие («пять свитков»). В Новом Завете эти пять книг упоминаются как «закон Моисеев» (Лк. 24:27) или просто как «Моисей» (Мк. 7:13; Ин.5:46, 47). Иисус указывает на Божье авторство этих книг, называя их «словом Божьим» (Мк. 7:13).
Важность Пятикнижия вряд ли можно переоценить. Этот раздел Священного Писания имеет историческую ценность. В нем содержатся повествования о самых ранних этапах истории человечества. Пятикнижие имеет богословскую ценность, поскольку в нем объясняется, почему человечество оказалось в столь плачевном положении. В этих книгах раскрываются происхождение греха и необходимость искупления через пролитие крови. Пятикнижие имеет научную ценность. Здесь Творец открывает нам подробности сотворения земли, которые невозможно получить опытным путем. Пятикнижие имеет юридическую ценность, ибо в нем содержится один из древнейших законов, который, несомненно, сыграл важнейшую роль в формировании юридических систем нашего мира. Пятикнижие также имеет социологическую ценность. Эти пять книг раскрывают происхождение главной ячейки общества — семьи.
В этой главе освещаются такие вопросы, как (1) пределы, (2) авторство, (3) структура, (4) целостность, (5) хронология, и (6)учение этих первых пяти книг Ветхого Завета.
Пределы Пятикнижия
Пятикнижие состоит из пяти книг, разделенных на 187 глав. Оно составляет немногим более 20 % всего Ветхого Завета. Чтобы прочитать текст, равнозначный по объему Пятикнижию, необходимо прочитать Евангелия от Матфея, Марка, Луки, Иоанна, Деяния апостолов, Послание к Римлянам, 1-е и 2-е Послания к Коринфянам, Послания к Галатам и Ефесянам.
Совершенно ясно, что пять книг Пятикнижия были изначально задуманы как отдельные произведения, на что указывает Бревард Чайлдс. Особенность Книги Бытие и ее отличие от остальных четырех заключается в том, что структурой книги служит генеалогическое древо («вот родословие...»). Книга Бытие описывает историю одной семьи, но все же эта история неразрывно связана с историей всего израильского народа, которая берет начало в следующей книге.
Книга Исход начинается с повторения событий, описанных в Книге Бытие. Это говорит о том, что она была задумана как отдельное литературное произведение (сравните Исх. 1:1-5 и Быт.46, начиная с 8 стиха). Завершается же она описанием строительства скинии и той важной роли, которая отведена ей в будущих странствованиях Божьего народа.
Место действия в Книге Левит то же, что и в Книге Исход, однако по структуре эти книги различаются. Книга Левит посвящена теме исполнения обрядовой системы, установленной в Исходе. Книга разбита по темам, логическая последовательность и хронологический порядок которых зачастую отличаются от Книги Исход. Книга Левиг имеет ярко выраженное заключение, что отделяет ее от следующей книги Пятикнижия.
Книга Числа посвящена описанию законов и постановлений, по которым должны были жить евреи во время странствования. Она начинается с точной даты повествования, что указывает на начало нового раздела. Если в Книге Левит Божий народ располагался станом у горы Синай, то в Книге Числа они ведут свой путь от Синая к Кадесу, и далее, к равнинам Моавитским. Книга Числа также имеет заключение, которое отделяет ее от последней книги Пятикнижия.
События в Книге Второзаконие начинают разворачиваться в том же географическом месте, что и в заключительных главах Книги Числа. Но все же отличия этих книг друг от друга очевидны. Последняя книга Пятикнижия имеет ясно выраженные введение и заключение. Гомилетический стиль этой книги позволяет рассматривать ее как самостоятельное произведение.
Смит Джеймс - Пятикнижие - Исторические книги Ветхого Завета
Удивительные и захватывающие рассказы израильских историков имеют немалую литературную ценность. Они способны ободрять, восхищать, утешать, поддерживать и предостерегать. Исторические книги обладают и некоторой этической силой. С помощью примеров и предупреждений они побуждают к благородному поведению, призывают придерживаться лучшего и избегать недостойного. Здесь мы узнаем об истинных событиях, обычаях и верованиях древнего мира, на фоне которых становятся понятными послания пророков и более поздние события израильской истории. Книги, которые повествуют о взаимоотношениях Бога с Его народом, способны преподать нам много ценных уроков, а главное, умудрить нас ко спасению, ибо содержат пророчества и указания на Иисуса Христа. Они также были частью Библии Иисуса Христа. Он знал и любил их, и уже одно это должно побуждать нас к освоению их содержания.
16/01/2019 - новая версия модуля (0.0.1), доработанная и адаптированная для BibleQuote7
11/02/2019 - версия модуля, доработанная и адаптированная для BibleQuote7
https://esxatos.com/celevye-programmy-esxatos
А есть эти книги в формате DJVU?
Шалом!
Эти книги есть на сайте:
http://esxatos.com/smit-istoricheskie-knigi-vethogo-zaveta
http://esxatos.com/files/smith-pyati
Благословений!
11/02/2019 - версия модуля, доработанная и адаптированная для BibleQuote7
25/01/2019 - версия модуля (0.0.2), доработанная и адаптированная для BibleQuote7
16/01/2019 - версия модуля, доработанная и адаптированная для BibleQuote7