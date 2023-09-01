Бюне - Игра с огнем - модуль BibleQuote

Модуль Цитата из Библии по книгам известного немецкого апологета Вольфганга Бюне, местами весьма тенденциозного

Три волны Святого Духа

Лидеры современного харизматического движения, а также движения за рост общин подразделяют свою историю на три больших периода, называя их "волнами Святого Духа". Под волной они подразумевают экстраординарное духовное движение, достигающее большого числа людей определенных слоев общества и существенно изменяющее его духовный климат.

Первая волна

Первая волна, как о ней говорят, поднялась примерно 90 лет тому назад на пороге нового столетия. Она всколыхнула христианство того времени почти на всех континентах и привела к возникновению пятидесятнических общин.



В то время теория и практика "крещения Духом", "говорения на языках" были приняты большой частью евангельских христиан с благодарностью как ответ на их молитвы о пробуждении. Но после того, как в некоторых местах дело дошло до возникновения странных, чуждых истине явлений (они будут рассмотрены ниже) руководители евангельских христиан, особенно братья из Германии, подвергли новое движение острой критике. Часть из них полностью отвергла его. Таким образом верующим, принявшим эту волну, как истинный дар Божий, в большей или меньшей мере, пришлось практиковать свои новые познания и опыт лишь в своей среде, а примерно с 1909 г. в возникших пятидесятнических общинах.

Вторая волна

Около 50 лет спустя, а именно, в 1960 году началось движение второй волны, возникшее в США и в первую очередь повлиявшие на Епископальную церковь (Деннис Беннет), потом на Лютеранскую церковь (Ларри Кристенсон), затем на большинство свободных церквей, примерно с 1966 года распространившееся в Католической церкви. Опыт "крещения Духом", или иначе "обновления Духом" с того времени в этих церквах практикуется и преподается открыто.



В Германии это движение, вскоре названное харизматическим движением, началось примерно в 1963 году. Братьями, подготовившими почву для второй волны были, прежде всего, священник Арнольд Биттлингер и баптистский проповедник Вильхард Беккер (руководитель движения глашатаев).



Целью харизматического движения было не основание новых харизматических общин, а распространение харизматического опыта во всех, уже существующих народных (традиционных) и свободных церквах.



Можно сказать, что на сегодняшний день Евангелическая, Католическая церкви и большинство свободных общин открылись восприятию харизматического движения, хотя отдельные поместные общины придерживаются иного мнения и противостоят проникновению харизматического учения.



Третья волна



"Третья волна", известная под названием "пауэр-ивэнжелизм", поднялась в начале 80-х, прежде всего, из движения за рост общин в связи с деятельностью Джона Уимбера. Любопытно, что эта волна берет свое начало (как и обе предыдущие) в Калифорнии (США), и в дальнейшем избегает таких понятий, как "пятидесятнический" или "харизматический" и избирает своей целью группы до сего времени не охваченные двумя предыдущими волнами: фундаменталистов и консервативных евангельских христиан, до сих пор не поддававшихся харизматическому влиянию.



"Одним из отличительных признаков "третьей волны" является отсутствие элементов, вызывающих разногласие. Многие общины, не имевшие в прошлом связей ни с пятидесятниками, ни с харизматиками, начинают вдруг молиться за исцеление больных и получают опыт исцеляющей силы Божией".



С помощью "третьей волны", как полагают, должны пасть последние бастионы, оказавшие сопротивление двум первым волнам.



В Германии, это прежде всего, общины Гнадауского объединения, отдельные фундаменталистские свободные церкви и, так называемое движение братьев (диспенсационалисты), считающееся особенно упорным и стойким.



[Диспенсационализм - учение о различных "этапах спасения" или домостроительства, в которых Бог являет Себя различными откровениями. Сторонники этого учения делают различие между Церковью Иисуса Христа и Израильским народом, в то время, когда противники диспенсационализма видят в Церкви продолжение Израиля и исходя из этого обетования данные Израилю относят и к Церкви (Тысячелетнее царство и др.) Известные представители диспенсационализма: Джон Дарби, Эрих Зауэр, Чарлз Скоуфилд (автор комментариев к Библии, известной под названием "Библия Скоуфилда"), Ч. Райри (Даллаская богословская семинария, (США).]



Выводы



Историю пятидесятнического и харизматических движений можно подразделить на три больших периода:



1 . Возникновение пятидесятнических общин и распространение их по всему миру - примерно с 1900 года.



2 . Начало и распространение харизматического движения внутри существующих народных и свободных церквей - с 1960 года.



3 . Начало "пауэр-ивэнжелизма" в связи с движением за рост общин, направленного на охват, прежде всего, общин, которые еще не стали харизматическими - приблизительно с 1980 г

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