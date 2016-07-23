Иоанн Златоуст - Творения - модуль BibleQuote

Благодарим наших благотворителей и всех участников нашего проекта и просим за них святых молитв:

Санарова Александра Викторовича, Виктора Ботвина, Константина Варламова, Евгения Русина, Ольгу Павлову, Романа Горского, Владимира Малафеева, Ирину Меркулову, Виктора, инока Ираклия (Криворучко), Людмилу Жмурину, Наталью Комарову, Наталью Колоскову, Марию Сааркоппел, Ольгу Филину, Владимира Лачкова, Ольгу Дикареву, Сергея Трофимова, Татьяну Макарову, монахиню Хариессу, Юрия и Наталью Кобыльник и др.

БЕСЕДА 31

"Но Апостолы Варнава и Павел, услышав о сем, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: мужи! что вы это делаете? И мы – подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу Живому, Который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них" (Деян. 14:14, 15).

Ревность Павла. – О перенесении оскорблений. – Изобра­жение гневливого.

И мы", говорят, "подобные вам человеки". Тотчас же остановили зло в самом начале. Не сказали просто: "человеки", но: подобные вам. Потом, чтобы не подумали, что и они почитают богов, послушай, что присовокупляют: "благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу Живому, Который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них". Смотри: они не упоминают о пророках, и не говорят, для чего (Бог), бу­дучи Создателем всего, попустил язычникам жить по своим законам. "Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями" Хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши" 1. Смотри, с какою силою апостолы все делают. Они ра­зорвали одежды, бросились, стали взывать громко, и все это – по расположению души, по отвращению к случившемуся и в знак своей скорби. И действительно прискорбно было, поистине неутешной было скорбью то, что их приняли за богов, как будто они вводили идолослужение, которое пришли разрушить. А подстроено это было диаволом. Они же не остаются безмолвными, но что? "", говорят, "". Тотчас же остановили зло в самом начале. Не сказали просто: "", но: подобные вам. Потом, чтобы не подумали, что и они почитают богов, послушай, что присовокупляют: "". Смотри: они не упоминают о пророках, и не говорят, для чего (Бог), бу­дучи Создателем всего, попустил язычникам жить по своим законам. " ст. 16 ). О том, что (Бог) попустил, (Павел) говорит, а для чего попустил, еще не (говорит); останавли­вается пока на самом нужном, не упоминая и о имени Хри­ста. " ст. 17 ).

подавая нам с неба дожди". Так и Да­вид говорил: "обогатились от плода пшеницы, вина и елея" (Исполняя", говорит, "пищею и веселием сердца наши". Пища (подается) в изо­билии, а не только в довольстве и соответственно нужде. "И, говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы" Смотри: он не хочет увеличивать вины их, но научает их лучше относить все к Богу. (Апо­столы) знали, что не столько должно заботиться о том, чтобы сказать что-либо достойное о Боге, сколько о том, чтобы сказать полезное слушателям. Заметь, как прикровенно он указывает и на вину их. Ведь если (Бог) столько делал для них, то они достойны наказания за то, что, наслаждаясь такими благами, не познали своего Питателя. Но он не говорит этого явственно, а только намекает, говоря: "". Так и Да­вид говорил: "" ( Пс. 4:8 ); и во многих других местах, когда рассуж­дает о творении, указывает на это. Иеремия также говорит сна­чала о творении, а потом о промышлении, являющемся (в нис­послании) дождей. Ими и он руководствуется в своей речи. "", говорит, "". Пища (подается) в изо­билии, а не только в довольстве и соответственно нужде. " ст. 18 ). Поэтому они еще более достойны были удивления. Видишь ли, что они о том и заботились, чтобы остановить это безумие?

Из Антиохии и Иконии пришли некоторые Иудеи и, когда Апостолы смело проповедывали, убедили народ отстать от них, говоря: они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим" И, возбудив народ", говорит, "побили Павла камнями и вытащили за город". Здесь исполняется сказанное: "довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи" (убедили, и, возбудив народ": не всем же было обычно удивление относительно их (апостолов). И смотри, в том же самом городе, в котором столько удивлялись им, они претерпевают страдания; и это было полезно для видевших. А что (Бог) для этого попустил им страдать, послушай, как (сам апостол) указывает на то, когда говорит: "я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит" ( ст. 19 ). Под­линно сыны диавола! Не только в своих городах, но и вне их они поступают так и употребляют столько же усилий ко вреду проповеди, сколько апостолы к ее утверждению. "", говорит, "". Здесь исполняется сказанное: "" ( 2Кор. 12:9 ). Это больше, не­жели воздвигнуть хромого. Язычники приняли их за богов, а иудеи "": не всем же было обычно удивление относительно их (апостолов). И смотри, в том же самом городе, в котором столько удивлялись им, они претерпевают страдания; и это было полезно для видевших. А что (Бог) для этого попустил им страдать, послушай, как (сам апостол) указывает на то, когда говорит: "" ( 2Кор. 12:6 ).

Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город" не радуйтесь, что духи вам повинуются" (А на другой день удалился с Варнавою в Дервию. Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие" ст. 20 ). Видишь ли его ревность? Видишь ли горячее и пламен­ное усердие? Он вошел опять в тот же самый город, и от­сюда делается явным, что если он (потом) и удалился, то потому, что хотел сеять слово (в других местах) и что не нужно было раздражать ярость их. Это не менее чудес про­славляло их и еще более радовало. Нигде не говорится, чтобы они возвратились, радуясь о том, что сотворили знамения, но – что удостоились принять бесчестие за имя Его. Этому научились они от Христа, Который сказал: "" ( Лк. 10:20 ). Истинная и чистая радость – потерпеть что-либо за Христа. Потом они посетили все те города, в ко­торых подвергались опасностям. " ст. 21, 22 ).

Утверждая", гово­рит (писатель), "души учеников". Таким образом они были утвер­ждаемы и еще более присоединялись. Предсказывали им (стра­дания), чтобы те не соблазнились, так как следовало одному и тому же быть не только с апостолами, но и с учениками, чтобы они тотчас же с самого начала познали и силу пропо­веди, и то, что и им надлежит страдать, и чтобы стояли мужественно, не удивляясь только знамениям, но еще более (укре­пляясь) против искушений. Потому и сам он сказал: "таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите" ( 2. Так они говорили, так убеждали. "", гово­рит (писатель), "". Таким образом они были утвер­ждаемы и еще более присоединялись. Предсказывали им (стра­дания), чтобы те не соблазнились, так как следовало одному и тому же быть не только с апостолами, но и с учениками, чтобы они тотчас же с самого начала познали и силу пропо­веди, и то, что и им надлежит страдать, и чтобы стояли мужественно, не удивляясь только знамениям, но еще более (укре­пляясь) против искушений. Потому и сам он сказал: "" ( Флп. 1: 30 ). Гонения следовали за гонениями, повсюду были брани, преследования, побивание камнями: каково утешение? Как они убе­ждали, в самом начале беседуя о страданиях? Но вот и дру­гое утешение.

Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали" Помолились", говорит, "с постом и предали их Господу". Вот рукоположение с по­стом; опять пост, очищение душ наших. "Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию, и, проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Атталию" А оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили" ст. 23 ). Видишь ли ревность Павла? "", говорит, "". Вот рукоположение с по­стом; опять пост, очищение душ наших. " ст. 24, 25 ). Чтобы ученики не пали духом от­того, что принятые за богов претерпевают такие страдания, – они пришли к ним и беседовали. И заметь: наперед отхо­дят в Дервию, чтобы дать им успокоиться от ярости; а по­том опять в Листру, Иконию и Антиохию, уступая им, когда они были раздражены, и опять обращаясь к ним, когда они успокоились. Видишь ли, как они не все совершали бла­годатию, но иное и собственным тщанием? " ст. 26 ).

Для чего приходят опять в Антиохию? Чтобы возвестить о случившемся там. Кроме того, чрез это устрояется и великое дело: надлежало наконец открыто проповедовать язычникам; потому они и приходят воз­вестить, чтобы те могли знать об этом, – а случилось, что тогда же пришли и возбранявшие беседовать с язычниками, – и чтобы они, получив потом подтверждение из Иерусалима, шли (к язычникам) открыто. Или иначе: из этого обнаруживается их не надменный нрав. Пришедши, они показывают и свое дерз­новение, так как они и без тех (апостолов) возвещали языч­никам, и послушание, так как извещают их об этом: со­вершив такие дела, они не возгордились. "Откуда были преданы", говорит (писатель), "благодати Божией".

Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали всё, что сотворил Бог с ними и как Он отверз дверь веры язычникам. И пребывали там немалое время с учениками" Дух повелел тогда; но известно, что принадлежащее Духу принадлежит и Сыну, потому что одна у Них власть, как одна природа Сына и Духа. " ст. 27, 28 ). И следовало, по­тому что город был большой и имел нужду в учителях. Но обратимся к вышесказанному. Они поразили их самым ви­дом своим, разодравши одежды. Тоже сделал и Иисус На­вин после поражения народа (израильского – Нав. 7:6). Не подумай, что это недостойно их и их благоповедения: иначе они не остановили бы такого порыва, иначе не угасили бы этого пла­мени.

Так и мы да не оставляем делать то, что бывает нуж­но. Если и таким образом они едва убедили их, то чего не было бы, если бы они не поступили так? Если бы они не сделали этого, то можно было бы подумать, что они не смиренномудры и более заботятся о собственной чести. И обрати внимание на речь, умеренную в упреке, исполненную вместе удивления и упрека. Это-то особенно и остановило тех, т. е. слово: "и мы – подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу Живому". Как бы так сказали: хотя мы – люди, но больше этих (богов), потому что они мертвы. Смотри, как они не только останавливают, но и научают, и ничего не говорят о предметах невидимых. "Который сотворил", говорит, "небо и землю, и море, и все, что в них".