Иоанн Златоуст - Творения - модуль BibleQuote
Модуль BibleQuote богословских трудов Иоанна Златоуста, составленный по 12-томнику Творения.
Изд-во прп. Максима Исповедника
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Модуль BibleQuote - Иоанн Златоуст - Творения - 12 томов
Тексты трудов святителя набираются и исправляются под руководством издательства прп. Максима Исповедника с помощью группы добровольных помощников. Часть творений Златоуста уже была набрана неизвестными нам подвижниками, мы же только заменили славянские цитаты из Библии на русские.
Благодарим наших благотворителей и всех участников нашего проекта и просим за них святых молитв:
Санарова Александра Викторовича, Виктора Ботвина, Константина Варламова, Евгения Русина, Ольгу Павлову, Романа Горского, Владимира Малафеева, Ирину Меркулову, Виктора, инока Ираклия (Криворучко), Людмилу Жмурину, Наталью Комарову, Наталью Колоскову, Марию Сааркоппел, Ольгу Филину, Владимира Лачкова, Ольгу Дикареву, Сергея Трофимова, Татьяну Макарову, монахиню Хариессу, Юрия и Наталью Кобыльник и др.
БЕСЕДА 31
"Но Апостолы Варнава и Павел, услышав о сем, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: мужи! что вы это делаете? И мы – подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу Живому, Который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них" (Деян. 14:14, 15).
Ревность Павла. – О перенесении оскорблений. – Изображение гневливого.
1. Смотри, с какою силою апостолы все делают. Они разорвали одежды, бросились, стали взывать громко, и все это – по расположению души, по отвращению к случившемуся и в знак своей скорби. И действительно прискорбно было, поистине неутешной было скорбью то, что их приняли за богов, как будто они вводили идолослужение, которое пришли разрушить. А подстроено это было диаволом. Они же не остаются безмолвными, но что? "И мы", говорят, "подобные вам человеки". Тотчас же остановили зло в самом начале. Не сказали просто: "человеки", но: подобные вам. Потом, чтобы не подумали, что и они почитают богов, послушай, что присовокупляют: "благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу Живому, Который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них". Смотри: они не упоминают о пророках, и не говорят, для чего (Бог), будучи Создателем всего, попустил язычникам жить по своим законам. "Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями" ст. 16). О том, что (Бог) попустил, (Павел) говорит, а для чего попустил, еще не (говорит); останавливается пока на самом нужном, не упоминая и о имени Христа. "Хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши" ст. 17).
Смотри: он не хочет увеличивать вины их, но научает их лучше относить все к Богу. (Апостолы) знали, что не столько должно заботиться о том, чтобы сказать что-либо достойное о Боге, сколько о том, чтобы сказать полезное слушателям. Заметь, как прикровенно он указывает и на вину их. Ведь если (Бог) столько делал для них, то они достойны наказания за то, что, наслаждаясь такими благами, не познали своего Питателя. Но он не говорит этого явственно, а только намекает, говоря: "подавая нам с неба дожди". Так и Давид говорил: "обогатились от плода пшеницы, вина и елея" (Пс. 4:8); и во многих других местах, когда рассуждает о творении, указывает на это. Иеремия также говорит сначала о творении, а потом о промышлении, являющемся (в ниспослании) дождей. Ими и он руководствуется в своей речи. "Исполняя", говорит, "пищею и веселием сердца наши". Пища (подается) в изобилии, а не только в довольстве и соответственно нужде. "И, говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы" ст. 18). Поэтому они еще более достойны были удивления. Видишь ли, что они о том и заботились, чтобы остановить это безумие?
"Из Антиохии и Иконии пришли некоторые Иудеи и, когда Апостолы смело проповедывали, убедили народ отстать от них, говоря: они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим" ст. 19). Подлинно сыны диавола! Не только в своих городах, но и вне их они поступают так и употребляют столько же усилий ко вреду проповеди, сколько апостолы к ее утверждению. "И, возбудив народ", говорит, "побили Павла камнями и вытащили за город". Здесь исполняется сказанное: "довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи" (2Кор. 12:9). Это больше, нежели воздвигнуть хромого. Язычники приняли их за богов, а иудеи "убедили, и, возбудив народ": не всем же было обычно удивление относительно их (апостолов). И смотри, в том же самом городе, в котором столько удивлялись им, они претерпевают страдания; и это было полезно для видевших. А что (Бог) для этого попустил им страдать, послушай, как (сам апостол) указывает на то, когда говорит: "я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит" (2Кор. 12:6).
"Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город" ст. 20). Видишь ли его ревность? Видишь ли горячее и пламенное усердие? Он вошел опять в тот же самый город, и отсюда делается явным, что если он (потом) и удалился, то потому, что хотел сеять слово (в других местах) и что не нужно было раздражать ярость их. Это не менее чудес прославляло их и еще более радовало. Нигде не говорится, чтобы они возвратились, радуясь о том, что сотворили знамения, но – что удостоились принять бесчестие за имя Его. Этому научились они от Христа, Который сказал: "не радуйтесь, что духи вам повинуются" (Лк. 10:20). Истинная и чистая радость – потерпеть что-либо за Христа. Потом они посетили все те города, в которых подвергались опасностям. "А на другой день удалился с Варнавою в Дервию. Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие" ст. 21, 22).
2. Так они говорили, так убеждали. "Утверждая", говорит (писатель), "души учеников". Таким образом они были утверждаемы и еще более присоединялись. Предсказывали им (страдания), чтобы те не соблазнились, так как следовало одному и тому же быть не только с апостолами, но и с учениками, чтобы они тотчас же с самого начала познали и силу проповеди, и то, что и им надлежит страдать, и чтобы стояли мужественно, не удивляясь только знамениям, но еще более (укрепляясь) против искушений. Потому и сам он сказал: "таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите" (Флп. 1: 30). Гонения следовали за гонениями, повсюду были брани, преследования, побивание камнями: каково утешение? Как они убеждали, в самом начале беседуя о страданиях? Но вот и другое утешение.
"Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали" ст. 23). Видишь ли ревность Павла? "Помолились", говорит, "с постом и предали их Господу". Вот рукоположение с постом; опять пост, очищение душ наших. "Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию, и, проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Атталию" ст. 24, 25). Чтобы ученики не пали духом оттого, что принятые за богов претерпевают такие страдания, – они пришли к ним и беседовали. И заметь: наперед отходят в Дервию, чтобы дать им успокоиться от ярости; а потом опять в Листру, Иконию и Антиохию, уступая им, когда они были раздражены, и опять обращаясь к ним, когда они успокоились. Видишь ли, как они не все совершали благодатию, но иное и собственным тщанием? "А оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили" ст. 26).
Для чего приходят опять в Антиохию? Чтобы возвестить о случившемся там. Кроме того, чрез это устрояется и великое дело: надлежало наконец открыто проповедовать язычникам; потому они и приходят возвестить, чтобы те могли знать об этом, – а случилось, что тогда же пришли и возбранявшие беседовать с язычниками, – и чтобы они, получив потом подтверждение из Иерусалима, шли (к язычникам) открыто. Или иначе: из этого обнаруживается их не надменный нрав. Пришедши, они показывают и свое дерзновение, так как они и без тех (апостолов) возвещали язычникам, и послушание, так как извещают их об этом: совершив такие дела, они не возгордились. "Откуда были преданы", говорит (писатель), "благодати Божией".
Дух повелел тогда; но известно, что принадлежащее Духу принадлежит и Сыну, потому что одна у Них власть, как одна природа Сына и Духа. "Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали всё, что сотворил Бог с ними и как Он отверз дверь веры язычникам. И пребывали там немалое время с учениками" ст. 27, 28). И следовало, потому что город был большой и имел нужду в учителях. Но обратимся к вышесказанному. Они поразили их самым видом своим, разодравши одежды. Тоже сделал и Иисус Навин после поражения народа (израильского – Нав. 7:6). Не подумай, что это недостойно их и их благоповедения: иначе они не остановили бы такого порыва, иначе не угасили бы этого пламени.
Так и мы да не оставляем делать то, что бывает нужно. Если и таким образом они едва убедили их, то чего не было бы, если бы они не поступили так? Если бы они не сделали этого, то можно было бы подумать, что они не смиренномудры и более заботятся о собственной чести. И обрати внимание на речь, умеренную в упреке, исполненную вместе удивления и упрека. Это-то особенно и остановило тех, т. е. слово: "и мы – подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу Живому". Как бы так сказали: хотя мы – люди, но больше этих (богов), потому что они мертвы. Смотри, как они не только останавливают, но и научают, и ничего не говорят о предметах невидимых. "Который сотворил", говорит, "небо и землю, и море, и все, что в них".
Свидетелями называет сами времена. О, неистовство иудеев! Они осмелились придти к народу, столько почтившему апостолов, и побить камнями Павла. Извлекли его за город, может быть боясь народа. "Они помолились", говорит (писатель), "с постом и предали их Господу". Учили поститься среди искушений. Не говорили о том, что они сами сделали, но "что сотворил Бог с ними". Мне кажется, что они говорили об искушениях. Пришли сюда не напрасно и не с тем, чтобы успокоиться, но предусмотрительно будучи руководимы Духом, чтобы более утвердилась проповедь между язычниками. Но почему, скажешь, они не поставили пресвитеров в Кипре и в Самарии? Потому что последняя была недалеко от апостолов, а первый – от Антиохии, отчего слово (там) и поддерживалось; здесь же имели нужду в большем утешении, особенно верующие из язычников, которых надлежало много научать. Они пришли научать, потому что были истинно рукоположены Духом. И посмотри на ревность Павла. Он не спрашивает, должно ли проповедовать язычникам, но тотчас же проповедует; потому он и говорил о себе: "не стал тогда же советоваться с плотью и кровью" (Гал. 1:16).
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Спасибо вам за все труды!
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