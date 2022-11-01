Непомнящий - 100 великих городов древности - словарь BibleQuote

Коринф

Торговые связи с Востоком и Западом

Коринф стал важнейшим торговым городом древней Греции благодаря выгодному положению на перешейке, на дороге из Пелопоннеса в северную Грецию, между Коринфским и Сароническим заливами, с гаванями Лехеон на западе, Схенос и Кенхреи на востоке. В 1858 г., после землетрясения, перенесен на 5 км к северо-востоку, близ прежнего Лехеона.

Коринфский канал начинается в 2 км на восток от Нового Коринфа, пересекает самое узкое место перешейка (5,8 км) и кончается в Эгинском заливе. О прорытии канала думал еще Нерон. В 1881 г. греческое правительство дало концессию на прокладку канала, который был открыт в 1893 г.

В весьма отдаленные времена на месте Коринфа поселились финикияне, которые принесли сюда свои культуру и религию. Древнейшее греческое население Коринфа было ионийское и эолийское; потом, уже при дорийцах, власть над городом перешла к третьей коринфской династии, Гераклидам (две первых династии — Гелиады и Сизифиды).

Уже к концу VIII в. до н. э. он был богатым торговым городом, через который шла и транзитная торговля, так как мореплаватели предпочитали перетаскивать грузы через перешеек, чем ехать вокруг Пелопоннеса, мимо опасного мыса Малеи.

С 747 г. до н. э. в Коринфе утвердилась олигархия рода Бакхиадов (принадлежавшего к Гераклидам). Бакхиады держались изолированно от других фамилий, запрещая членам своего рода браки с представителями других родов. Они правили, ежегодно избирая из своей среды притана1. Через сто лет их власть была низвергнута Кипселом2, утвердившим в Коринфе тиранию. При Кипселе и особенно его сыне Периандре могущество, торговля и колонии Коринфа достигли высокой степени развития.

Необыкновенно выгодное географическое положение обеспечивало Коринфу возможность широко развивать торговые сношения с Востоком и Западом. Уже в довольно раннюю эпоху коринфяне основали в разных местах целый ряд колоний: Моликрию и Халкиду при выходе из Коринфского залива, Соллий в Акарнании, Анакторий, Левкадию, Амбракию, Коркиру, Аполлонию, Сиракузы, Потидею и другие.

Непомнящий - 100 великих городов древности - словарь BibleQuote

Николай Николаевич Непомнящий

«Сто великих городов древности / Автор-сост. Н.Н. Непомнящий»: Вече; Москва; 2013

ISBN 9785-9533-6349-5, 978-5-4444-7269-9

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