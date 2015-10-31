Апологетика - Коммунизм - модуль BibleQuote

В модуль вошли:

1. Коммунизм и сатанизм «Знамение мятежа в этом мире». Глава из книги Джона Р. Стивенсона «Эсхатология»

2. Юзеф Дремлюг. Почему христианин не может быть коммунистом

3. И. Володский. Истоки зла. Тайна коммунизма, Москва, 2000 г.

4. Вальпургиев Первомай, глава из книги Юрия Воробьевского, Елены Соболевой «Пятый ангел вострубил. Масонство в современной России», Москва, 2002 г.

Модуль Цитата из Библии BibleQuote - Апологетика - Коммунизм

07/07/2012

Модуль в формате ANSI для BQ6 и Андроид, ревизия модуля 11.09.2011

Модуль Цитата из Библии BibleQuote - Апологетика - Коммунизм - Володский. Истоки зла - Тайна коммунизма - Богоборчество Ленина



Володя Ульянов был крещен 16 (29) апреля 1870 года. Отец его, Илья Николаевич , был верующим человеком. Как же могло случиться, что сын верующего человека вдруг становится на антирелигиозный путь? Г.М. Кржижановский утверждал, что Ленин якобы рассказывал ему, "что уже в пятом классе гимназии резко покончил со всяческими вопросами религии: снял крест и бросил его в мусор...". Не пробудились ли в нем гены прадеда? Так или иначе, но В. Ульянов превращается в вероотступника и решительно становится ярым врагом Православной Церкви. Еще в 1905 году в статье "Социализм и религия" Ленин требует "бороться с религиозным туманом".

Под лозунгом "Религия есть опиум народа", он с присущим ему фанатизмом воспитывал у большевиков чувство ненависти к религии, особенно к христианству. Его деятельность направлена против Русской Православной Церкви и многомиллионной массы верующих. Со всей откровенностью его позиция выражена в следующем высказывании: "Всякая религиозная идея о всяком боженьке, всякое кокетничанье с боженькой есть невыразимейшая мерзость,...самая опасная мерзость, самая гнусная зараза".



"Электричество заменит крестьянину Бога. Пусть крестьянин молится электричеству; он будет больше чувствовать силу центральной власти - вместо неба".



Так говорил Ленин, беседуя с Милютиным и Красиным при обсуждении проблемы электрификации.



Утрата различия между добром и злом привело большевиков к полной вседозволенности и беззаконию в масштабах государства. Богоборчество было возведено в ранг государственной политики. Ленин, провозгласив лозунг "Церкви и тюрьмы сровняем с землей", приступает к террору против Церкви.



Одно из самых первых решений Ленина после октябрьского переворота относилось именно к Церкви. Этим подчеркивалось, что он считает Русскую Православную Церковь своим главным врагом. Уже 26 октября 1917 года монастырские и церковные земли были изъяты государством. Ленин дает указание,"провести беспощадный массовый террор против...попов". По его инициативе запрещена деятельность Поместного Собора.



Бездушным актом антирелигиозного вандализма большевиков стал обстрел Кремля - святыни православного народа, в ноябре 1917 года. С военной точки зрения в обстреле не было никакой необходимости, поскольку юнкера, занимавшие Кремль, ночью покинули его пределы.



В стране организуются судебные процессы над духовенством, оно подвергается непрерывной травле и террору. В борьбе с религией Ленин не был одинок. В этой омерзительной акции активное участие принимали его ближайшие соратники: Свердлов (Розенфельд), Сталин (Джугошвилли), Троцкий (Бронштейн) , Зиновьев (Апфельбаум), Каменев (Розенфельд), Дзержинский (Руфинов), Володарский (Коген), Ярославский (Губельман) и многие другие.



13 (26) окт. 1918 Патриарх Московский и всея Руси Тихон направил в СНК послание, в котором определил позицию Православной церкви. В послании, в частности, отмечается: ":Целый год вы держите в руках своих государственную власть:. Но реками пролитая кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает нас сказать вам горькое слово правды:. Наша Родина завоевана, умалена, расчленена, и в уплату наложенной на нее дани вы тайно вывозите в Германию не вами накопленное золото.:Отказавшись защитить Родину от внешних врагов, вы, однако, беспрерывно набираете войска. Против кого вы их ведете? Вы разделили весь народ на враждующие между собой станы и ввергли его в небывалое по жестокости братоубийство. Любовь Христову вы открыто заменили ненавистью и, вместо мира, искусственно разожгли классовую вражду.



:.Не России нужен был заключенный вами позорный мир с внешним врагом, а вам, задумавшим окончательно разрушить внутренний мир. :Казнят епископов, священников, монахов и монахинь, ни в чем невинных.: Но вам мало, что вы обагрили руки русского народа его братскою кровью:. По вашему наущению разграблены или отняты земли, усадьбы, заводы, фабрики, дома, скот, грабят деньги, вещи, мебель, одежду:. Соблазнив темный и невежественный народ возможностью легкой и безнаказанной наживы, вы отуманили его совесть, заглушили в нем сознание греха. : Где свобода слова и печати, где свобода церковной проповеди?



...Особенно больно и жестоко нарушение свободы в делах веры. ... Вы наложили свою руку на церковное достояние, собранное поколениями верующих людей, и не задумались нарушить их посмертную волю. Вы закрыли ряд монастырей и домовых церквей, без всякого к тому повода и причины. Вы заградили доступ в Московский Кремль - это священное достояние всего верующего народа.



...Да, мы переживаем ужасное время вашего владычества, и долго оно не изгладится из души народной, омрачив в ней образ Божий и запечатлев в ней образ зверя...



Ныне же к вам, употребляющим власть на преследование ближних, истребление невинных, простираем Мы Наше слово увещания... обратитесь не к разрушению, а к устроению порядка и законности, дайте народу желанный и заслуженный им отдых от междоусобной брани. А иначе взыщется от вас всякая кровь праведная, вами проливаемая (Лук. XI, 51) и от меча погибнете сами вы, взявшие меч (Мф. XXVI, 52)".



Большевиками был взят курс на обезглавливание православной церкви. Патриарх Тихон был объявлен врагом народа.



Сотни и тысячи храмов и памятников, возведенных в городах России до 1917 года, были снесены по личному указанию Ленина. В бывшем партархиве ЦК КПСС значится специальное решение, принятое СНК 4 (17) января. Речь шла о реквизиции помещений Александро - Невской лавры. На этом же заседании было принято постановление о реквизиции имущества церквей Московского Кремля. Ленин переходит к "бескомпромиссному наступлению на реакционную поповщину". 20 января (2 февраля) 1918 года он подписал "Декрет СНК об отделении церкви от государства и школы от церкви". В нем подчеркивалось: "Никакие церковные и религиозные общества не имеют права владеть собственностью.





В 1917 году в России было около 78 тысяч храмов и церквей. В Москве насчитывалось 568 храмов и 42 часовни. Из этого числа за годы Советской власти подавляющее большинство храмов, церквей и монастырей было разрушено, закрыто и обезображено.



Большевики взорвали, а затем сровняли с землей величественный и неповторимый памятник русской культуры и зодчества Храм Христа Спасителя, построенный на народные средства в ознаменование победы России над армией Наполеона. Позже были снесены Собор Казанской Божьей Матери на Красной площади, построенный в 1636 году в честь победы народного ополчения Минина и Пожарского над интервентами, и часовня Иверской Божьей Матери в историческом проезде. Многие Церкви большевики стали переоборудовать под клубы. Превращали их в мастерские, склады и даже в конюшни, свинарники и гаражи.



В последствии "дело Ленина" продолжил Хрущев. При его активном участии в 1960-1964 годах в стране было закрыто 20 тыс. храмов, 69 монастырей, где было 30 000 духовенства. В годы правления Брежнева закрыли еще 8000 храмов и 18 монастырей, где было около 10 000 духовенства.



Большевики дошли до такого кощунства, что в Церкви Рождества Богородицы в Москве, где захоронены герои Куликовской битвы иноки Пересвет и Осляба, устроили компрессорную станцию завода "Динамо".



30 мая 1919 года Ленин пишет записку в Оргбюро ЦК о необходимости исключения из партии верующих коммунистов. Он требует изъять из продажи "книги духовного содержания, отдав их в Главбум на бумагу". Большевистское правительство запретило производить колокольные звоны.



В начале 20-х годов в партийных документах появился еще более чудовищный антирелигиозный лозунг: "Поповская голова для нас - это пень, на котором партия затесывает свои коммунистические колья".



С начала 1922 года начался новый этап разграбления церквей и храмов. Большую активность в этом омерзительном и безнравственном деле проявил соратник Ленина Л.Троцкий. Под видом помощи голодающим, он становится инициатором издания постановления об изъятии церковных ценностей. "Инструкция по ликвидации церковного имущества" составлена его женой Н. Седовой, которая возглавляла Отдел по делам музеев, охране памятников и Главнауку при Наркомпросе.



"В секретном фонде" Ленина бывшего архива Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС содержались 3724 неопубликованных документальных материалов. Среди них - документы, приводящие в ужас. Вот докладная записка наркома внешней торговли Л.Б. Красина от 10 марта 1922 года, адресованная Ленину. В ней большевистский нарком обосновывает необходимость создания за границей синдиката по продаже драгоценностей, реквизированных из Церквей и храмов. Ознакомившись с докладной запиской, Ленин пишет резолюцию: "...т. Троцкий! Прочтите, пожалуйста, и верните мне. Не провести ли директивы о сем в п. бюро? (сведения насчет числа "очищенных" церквей, надеюсь, заказали?) Привет! Ленин". Прав юридического лица они не имеютI. Кроме того, в декрете говорилось: "Все имущества существующих в России церковных и религиозных обществ объявляются народным достоянием", иными словами, конфискуются. Это решение явилось директивой местным органам немедленно приступить к грабежу. Революционные фанатики громили церкви и храмы, жестоко преследовали духовенство. Мародерство большевиков достигало неслыханных размеров. Параллельно с грабежом шел процесс варварского разрушения церквей и храмов. Жгли иконы и церковную утварь. Серебрянные кресты и другую церковную утварь из серебра можно увидеть здесь В 1917 году в России было около 78 тысяч храмов и церквей. В Москве насчитывалось 568 храмов и 42 часовни. Из этого числа за годы Советской власти подавляющее большинство храмов, церквей и монастырей было разрушено, закрыто и обезображено.Большевики взорвали, а затем сровняли с землей величественный и неповторимый памятник русской культуры и зодчества Храм Христа Спасителя, построенный на народные средства в ознаменование победы России над армией Наполеона. Позже были снесены Собор Казанской Божьей Матери на Красной площади, построенный в 1636 году в честь победы народного ополчения Минина и Пожарского над интервентами, и часовня Иверской Божьей Матери в историческом проезде. Многие Церкви большевики стали переоборудовать под клубы. Превращали их в мастерские, склады и даже в конюшни, свинарники и гаражи.В последствии "дело Ленина" продолжил Хрущев. При его активном участии в 1960-1964 годах в стране было закрыто 20 тыс. храмов, 69 монастырей, где было 30 000 духовенства. В годы правления Брежнева закрыли еще 8000 храмов и 18 монастырей, где было около 10 000 духовенства.Большевики дошли до такого кощунства, что в Церкви Рождества Богородицы в Москве, где захоронены герои Куликовской битвы иноки Пересвет и Осляба, устроили компрессорную станцию завода "Динамо".30 мая 1919 года Ленин пишет записку в Оргбюро ЦК о необходимости исключения из партии верующих коммунистов. Он требует изъять из продажи "книги духовного содержания, отдав их в Главбум на бумагу". Большевистское правительство запретило производить колокольные звоны.В начале 20-х годов в партийных документах появился еще более чудовищный антирелигиозный лозунг: "Поповская голова для нас - это пень, на котором партия затесывает свои коммунистические колья".С начала 1922 года начался новый этап разграбления церквей и храмов. Большую активность в этом омерзительном и безнравственном деле проявил соратник Ленина Л.Троцкий. Под видом помощи голодающим, он становится инициатором издания постановления об изъятии церковных ценностей. "Инструкция по ликвидации церковного имущества" составлена его женой Н. Седовой, которая возглавляла Отдел по делам музеев, охране памятников и Главнауку при Наркомпросе."В секретном фонде" Ленина бывшего архива Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС содержались 3724 неопубликованных документальных материалов. Среди них - документы, приводящие в ужас. Вот докладная записка наркома внешней торговли Л.Б. Красина от 10 марта 1922 года, адресованная Ленину. В ней большевистский нарком обосновывает необходимость создания за границей синдиката по продаже драгоценностей, реквизированных из Церквей и храмов. Ознакомившись с докладной запиской, Ленин пишет резолюцию: "...т. Троцкий! Прочтите, пожалуйста, и верните мне. Не провести ли директивы о сем в п. бюро? (сведения насчет числа "очищенных" церквей, надеюсь, заказали?) Привет! Ленин".

Из ответа Троцкого: "...Изъятие ценностей будет произведено, примерно, к моменту партийного съезда. Если в Москве пройдет хорошо, то в провинции вопрос решится сам собой. Одновременно ведется подготовительная работа в Петрограде. ...Главная работа до сих пор шла по изъятию из упраздненных монастырей, музеев, хранилищ, и пр. В этом смысле добыча крупнейшая, а работа далеко еще не закончена. 12/III-1922 Ваш Троцкий".



О жесточайшем и омерзительном терроре, организованном Лениным против духовенства и Русской Православной церкви, повествуют приводимые ниже отрывки из документа, написанного Лениным 19 марта 1922 года:



"Товарищу Молотову для членов Политбюро. Строго секретно. Просьба ни в коем случае копии не снимать...Ленин.



Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи, трупов, мы можем (и поэтому должны ) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления:.Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей. ...А сделать это с успехом можно только теперь. Все соображения указывают на то, что позже сделать это нам не удастся, ибо никакой иной момент, кроме отчаянного голода, не даст нам такого настроения широких крестьянских масс, который бы либо обеспечил нам сочувствие этих масс, либо, по крайней мере, обеспечил бы нам нейтрализование этих масс...



Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать ...Ленин".



Итак, искусственно созданный большевиками голод был использован как подходящий фон для бандитского ограбления храмов и святынь Православной Церкви с последующей отправки награбленного за рубеж. Это омерзительное письмо свидетельствует поистине о сатанинской ненависти Ленина к Богу, к Его Церкви.



На основе указаний Ленина были изъяты церковные ценности в Страстном монастыре и в Храме Христа Спасителя в Москве. Разграблению подверглись также Александро - Невская лавра. Грабители пошли за добычей и в Новодевичий монастырь. Вот циничная публикация "Петроградской правды" от 5 мая 1922 года об этом походе: "...изъято всего 30 пудов. Главную ценность представляют две ризы, усыпанные бриллиантами. На одной только иконе оказался 151 бриллиант, из которых 31 крупных... кроме того, на ризе были жемчужные нитки и много мелких бриллиантов. На другой иконе оказалось 73 бриллианта... 17 рубинов, 28 изумрудов, 22 жемчуга. Большую ценность... представляют венчики икон, почти сплошь усыпанные камнями... Таким образом, изъятые ценности Ново-Девичьего монастыря стоят в общей сложности около ста миллиардов".



Был совершен поход и в Исаакиевский собор. О его результате та же газета 22 мая сообщала: "18 мая проходило изъятие ценностей из Исаакиевского собора. Изъятые ценности вывезли на 2-х грузовых автомобилях...".



В Красногорском Государственном архиве кинофотодокументов сохранились киноленты, в которых запечатлены грабительские акции большевиков. Ни один храм и ни один монастырь России не избежал этой участи.



Операция по изъятию церковных ценностей к маю 1922 года дала в руки советского правительства астрономическую сумму. Она в сто раз превышала сумму годового бюджета страны. И, тем не менее, население Поволжья в тяжких страданиях погибало. Из 32 миллионов человек, составляющих население пострадавших от засухи районов Поволжья, голодали более 20 миллионов человек.



Награбленные из Церквей и храмов ценности большевистское правительство переправляло за рубеж якобы для закупки хлеба для голодающего населения. Фактически хлеб в стране имелся, но и он отправлялся за границу.



Однако одного ограбления церквей и храмов было недостаточно озверевшим богоборцам.



В начале января 1919 года, в разгар гражданской войны, Ленин дает указание осуществить беспрецедентную акцию. Впервые в истории Православной России совершается чудовищное кощунство - в монастырях и храмах публично вскрываются мощи святых. Такого надругательства над чувствами верующих история еще не знала.



28 января 1919 года в 4 часа дня состоялось вскрытие раки преподобного Тихона в Богородицком монастыре в городе Задонске Воронежской губернии. 8 февраля в 4 часа 15 минут в Митрофановском монастыре в Воронеже было произведено вскрытие раки святого Митрофания.



Ленин посмел вскрыть мощи преподобного Сергия Радонежского (1321-1391), основателя и игумена Троице-Сергиевой Лавры, который благословил князя Дмитрия Донского перед битвой на Куликовом поле в 1380 году.



Вскрытие древней раки с мощами святого отца Сергия было совершено большевиками 11 апреля 1919 г. Ленин потребовал дать ему фотографические снимки, отснятые во время вскрытия. Бонч-Бруевич писал: "Я лично показывал ему фотографии из киноленты..., и он остался ими весьма удовлетворен".



С 1 февраля 1919 года по 28 сентября 1920 года было совершено 63 вскрытия. Кощунственные деяния большевиков не прекращались и в последующие годы.



12 мая 1922 года в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры в Петрограде была вскрыта рака легендарного святого благоверного князя Александра Невского.



Ленин торопил с процессами над высшим духовенством. По его инициативе в мае 1922 г. Политбюро принимает решение:



"Дать директиву Московскому трибуналу:



1. Немедленно привлечь Тихона к суду.



2. Применить к попам высшую меру наказания".



Во исполнение решения в Москве завершился суд, который 8 мая приговорил 11 священнослужителей и мирян к смертной казни. Священники Х.Надеждин, В.Соколов, М.Телегин, Тихомиров, А. Заозерский пополнили многотысячный список безвинно убиенных.



По указанию Ленина 4 мая 1922 г. Патриарх Тихон привлекается к судебной ответственности. С ним "работали", как и с остальным духовенством. Бесконечные допросы, угрозы, давление, посулы...