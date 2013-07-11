Кюнг - Богословие - модуль BibleQuote

Ганс Кюнг — один из известнейших западных теологов XX века, руководитель Института экуменических исследований Тюбингенского университета. Поставив перед собой задачу создания общехристианской концепции, он последовательно разрабатывает ее на протяжении всей своей деятельности.

В результате Кюнг вступил в конфронтацию с Ватиканом: в 1979 году Конгрегация по делам веры официально заявила, что он не может считаться католическим теологом.

Ганс Кюнг родился 19 марта 1928 года в швейцарском городе Зурзее. В двадцать лет, после окончания кантональной гимназии в Люцерне, он поступил в Папский Григорианский университет в Риме. Сначала Кюнг штудировал философию и по завершении учебы в 1951 году защитил дипломную работу, посвященную атеистическому гуманизму Сартра. Следующие пять лет он посвятил изучению теологии в том же университете, затем продолжил теологическое образование в Парижском Католическом институте, а в 1954 году принял сан.

Необходимо помнить, что годы интеллектуального становления швейцарского теолога приходятся на понтификат Пия XII. В эти годы в Ватикане безраздельно господствовал традиционализм и авторитаризм, и любые идеи о возможности реформирования католического учения и церкви встречали самый жесткий отпор. Так, было резко осуждено модернистское течение, получившее название « новая теология », его основные вдохновители (по большей части работавшие во французских университетах) были отстранены от преподавательской деятельности. Поэтому не удивительно, что полученное Кюнгом образование было строго выдержано в духе официальной доктрины католической церкви. И все же именно в это время он попадает под влияние католических модернистов, таких, как Анри Бойар и Ив Конгар.

Обновление католицизма

Кюнг заинтересовался идеей обновления католицизма на основе принципов раннего христианства, за которую ратовали опальные представители « новой теологии». Ведь возврат к истокам христианской веры мог привести к преодолению раскола церквей, а проблему объединения всех христиан он всегда считал важнейшей. Это не удивительно прежде всего потому, что Кюнг родился и вырос в стране традиционно биконфессиональной, где сосуществование католицизма и протестантизма является не столько умозрительно-теологическим вопросом, сколько насущной проблемой повседневной жизни. Изначально сделав выбор в пользу католицизма, Кюнг, однако, всегда внимательно относился к протестантизму. Его увлекал и процесс сопоставления тех ответов, которые обе конфессии давали на один и тот же вопрос, и поиск точек их соприкосновения, и выявление причин и глубины разногласий.

Не стоит забывать, что такие изыскания выглядели весьма сомнительными в условиях, когда межконфессиональные отношения были более чем прохладны. В те времена Ватикан занимал резко негативную позицию по отношению к протестантизму, считая его «мнимой религией», которая «на тысячу миль отстоит от единственно подлинной Церкви Христовой». О движении навстречу друг другу в целях воссоединения «разлученных братьев» и речи идти не могло: от протестантов требовалось полное раскаяние в собственных заблуждениях и смиренное возвращение в лоно римского католицизма. Официальные документы Ватикана категорически запрещали католикам участие в экуменическом движении. Рим отказывался от предлагаемого протестантскими организациями диалога на протяжении десятилетий — лишь в 1961 году католические представители были делегированы на ассамблею Всемирного Совета Церквей.

И все же диалог с представителями других конфессий как путь достижения единства христианства занял приоритетное положение в теоретической и практической деятельности Кюнга. Первым явным свидетельством этого оказалась докторская диссертация по теологии, которую Кюнг защитил в феврале 1957 года. Эта работа, носившая заглавие «Оправдание. Учение Карла Барта и католическое сознание» и посвященная сравнительному анализу официальной католической доктрины и взглядов ведущего протестантского теолога того времени, была написана на латыни. Но она получила столь значительный резонанс, что через некоторое время ее издал, уже на немецком языке, влиятельный католический теолог Ганс Урс фон Балтазар, а сам Карл Барт написал к ней предисловие.

Следующим шагом стало вступление Кюнга в том же 1957 году в члены Международной католической конференции по экуменическим вопросам, к которой официальные римские власти относились более чем настороженно.

Доктор теологии

1957 год вообще стал переломным для Кюнга: учеба завершена, основные пристрастия и приоритеты в теологической деятельности определены, и новоиспеченный доктор теологии приступает к самостоятельной деятельности. Кюнг начинает свою пастырскую деятельность в качестве викария одной из церквей Люцерна, сочетая ее с чтением лекций по теологии в Регенсбурге. Он принимает участие в деятельности Рабочего сообщества германоязычных специалистов по догматике и фундаментальной теологии, где знакомится со многими ведущими идеологами и деятелями церкви. Столкнувшись с реальной ситуацией в католической церкви, Кюнг очень скоро приходит к выводу, что эта организация «не соответствует своей божественной сущности» и нуждается в радикальном обновлении. Его мысли теперь всецело отданы выработке программы реформы католицизма.

В1959 году по совету одного из мэтров католического модернизма Карла Ранера Кюнг решает переехать в Германию. Он занимает должность ассистента кафедры догматики на католико-теологическом факультете Мюнстерского университета и одновременно продолжает пастырскую деятельность, становясь духовником одного из местных колледжей.

В это время в католицизме происходят важные изменения. В 1958 году избран новый папа — Иоанн XXIII. Новый понтифик выступил с заявлением о необходимости приблизить церковь к реалиям современного мира и уже в следующем после своего избрания году объявил о созыве II Ватиканского собора. По мысли папы, этот собор должен был пройти под лозунгом обновления церкви и воссоединения христианства.

Кюнг с восторгом воспринял перемену курса Ватикана. Он пишет книгу « Собор и воссоединение», в которой предлагает свою концепцию реформы. Он верит в то, что грядущий собор «сверху» проведет необходимые преобразования и вернет католицизму его подлинную сущность, осуществив демократизацию внутрицерковной жизни. Программа Кюнга предусматривала, в частности, расширение самостоятельности местных церквей, углубление и расширение прав епископата, упрощение и децентрализацию церковной администрации, изменение семейного права и отмену обязательного безбрачия духовенства, отказ от жесткой цензуры и обеспечение ведущей роли специалистов-теоретиков в выработке решений, связанных с определением курса церкви.

В1960 году, в том самом году, когда появилась книга «Собор и воссоединение», Кюнг переходит в Тюбингенский университет. Теперь уже в качестве профессора фундаментальной теологии он неустанно пропагандирует свои идеи во всех странах мира, выступая в прессе и защищая свою программу на многочисленных конференциях и семинарах. Эти усилия не пропали даром: Иоанн XXIII назначил тридцатичетырехлетнего теолога официальным консультантом собора.

Во время работы собора, продолжавшейся с 1962 по 1965 год, карьера Кюнга шла в гору. В 1963 году в Тюбингенском университете формируется новая структура — Институт экуменических исследований. Кюнг становится главой этого института, одновременно получив вновь образованную кафедру догматики и экуменической теологии на теологическом факультете.

Конфликт с Ватиканом

Но в это же время начинает назревать конфликт с Ватиканом. К открытию собора Кюнг приурочил выход в свет своей книги «Структуры церкви». Она была воепринята далеко не однозначно, и лишь благодаря поддержке папы автору удалось избежать крупных неприятностей.

Деятельность в качестве консультанта также оказалась неудачной. Программа реформ, предложенная Кюнгом, была воспринята как слишком радикальная. Его надежды на католический форум не оправдались — собор занял более умеренную позицию, большинство выступало за осторожное приспособление к современному миру, не могло быть и речи о том, чтобы ставить под вопрос иерархические структуры церкви. В итоге принятые II Ватиканским собором после ожесточенной борьбы между консерваторами и обновленцами документы, регламентирующие процессы модернизации, не удовлетворили ни тех, ни других. Консерваторы считали, что собор зашел слишком далеко, обновленцы же были разочарованы умеренностью реформ.

К числу последних, так называемых критических католиков, принадлежал и Ганс Кюнг. Он резко прореагировал на ход дебатов на соборе. После активных выступлений на первых двух сессиях Кюнг в 1965 году прервал свое участие в третьей сессии и выступил с негативной оценкой работы собора.

Резкость не прошла незамеченной, тем более что на папском престоле Иоанна XXIII, доброжелательно относившегося к швейцарскому теологу, уже в 1963 году сменил Павел VI, еще в бытность кардиналом с явным неудовольствием воспринимавший вольности чересчур активного молодого реформатора. Поэтому неудивительно, что в послесоборное время, когда руководство церкви все меньше стремилось к широкомасштабной модернизации, росли и противоречия между взглядами Кюнга и позицией официального Ватикана. Кюнг любое противодействие реформированию церкви или ограничение размаха модернизации воспринимал как предательство интересов католицизма. Поэтому в последующих публикациях он все более жестко высказывается о неспособности церковных иерархов конструктивно решить животрепещущие проблемы, стоящие перед конфессией.

Одновременно Кюнг пытается осмыслить причины провала программы модернизации «сверху». Неудачу попытки реформирования католицизма на соборе он объясняет тем, что теория оказалась не способной предложить основанную на общехристианских принципах модель церкви, приемлемую для всех конфессий. Поэтому Кюнг всерьез приступает к детальной проработке концепции церкви. Он издает такие работы, как «Церковь» (1967), «Что такое церковь?» (1970), «Непогрешим? Это вопрос» (1970), «Указатели пути в будущее: программа для более христианской церкви» (1980).

Желая определить теоретические основы диалога между христианскими конфессиями, диалога, способного привести к воссоединению «разлученных братьев по вере», Кюнг приходит к выводу, что всем христианам необходимо отказаться от взаимных упреков и обвинений, осознать несовершенство формулировок истин веры, принятых в рамках отдельных конфессий, и вычленить собственно христианское начало, присущее всем течениям в христианстве. А от всего, мешающего воссоединению христианства, нужно освободиться.

В католицизме помехой воссоединению служит прежде всего догмат о непогрешимости римского папы. Поэтому католическая церковь должна признать этот догмат ошибочным и решительно отказаться от него. Кюнг выдвинул детально проработанную критику концепции непогрешимости и благодаря этому стал известен во всем мире как борец против римского абсолютизма.

Свою позицию в вопросе о непогрешимости римского папы Кюнг излагал во многих своих работах, но наиболее остро он сформулировал эту проблему в книге «Непогрешим? Это вопрос», приуроченной к столетнему юбилею провозглашения соответствующей догмы. Книга сразу стала сенсацией, вокруг нее разгорелись жаркие споры.

Ватиканская Конгрегация по делам веры начала процесс против этой работы Кюнга, усмотрев в ней покушение на основы теологии — на признание истинности учения, сформулированного в догматах, определениях соборов и папских энцикликах. Против изложенных в ней идей решительно высказались немецкая и итальянская епископальные конференции. Позиция Кюнга показалась чересчур радикальной и многим католическим модернистам, в частности, Ранеру, заявившему, что Кюнг вышел за пределы католицизма, поставив под вопрос системообразующие принципы этой конфессии.

Но появились и горячие приверженцы позиции Кюнга. Через два месяца после начала инквизиционного процесса триста католических и протестантских теологов германского и англосаксонского ареала заявили о своей солидарности с дерзким модернистом. Швейцарский епископат собрал около двадцати тысяч подписей под заявлением против преследования теолога и направил в Рим специальную делегацию, чтобы защитить автора скандальной публикации. Процесс удалось прекратить. Но это означало не примирение противников, а лишь отсрочку конфликта.

В послесоборное время конфликты с Ватиканской Конгрегацией по делам веры происходили по поводу почти всех крупных работ Кюнга. Ватикан постоянно обвинял его в расхождении с официальной доктриной церкви. Только заканчивалось разбирательство, связанное с одной книгой, как сразу же возбуждалось дело против новой публикации.

Впервые Кюнг обратил на себя внимание римской цензуры еще в 1957 году, когда была опубликована его диссертация: в тот год на него было заведено специальное досье. В1963 году, после избрания на папский престол явно не благоволившего Кюнгу кардинала Монтини, Конгрегация по делам веры выступила против опубликованной годом раньше книги « Структуры церкви». Кюнгу пришлось оправдываться, и лишь через год процесс удалось прекратить, но до взаимопонимания было далеко. Процесс против вышедшей в 1967 году книги «Церковь» продолжался около восьми лет, разбирательство по поводу «Непогрешим?» - пять. Трехгодичное обсуждение книги «Быть христианином» (1974) завершилось полным осуждением изложенной в ней позиции.

Но именно в разгар процессов, которые вел Рим против Кюнга, его книги находят почитателей во многих странах мира. Однако сам теолог не очень озабочен нападками Ватикана. Он воодушевленно берется за все новые и новые темы, активно пропагандирует свои взгляды, ежегодно выступает с лекциями на разных континентах, принимает участие в теологических конференциях и семинарах и пишет, пишет, пишет. Одна за другой выходят в свет «Вочеловечивание Бога» (1970), «Свобода христиан» (1971), «Быть христианином» (1974), «Для чего нужно богослужение?» (1976), «Можно ли еще сегодня верить в Бога» (1977), «Существует ли Бог?» (1978)...

Кюнг становится одной из известнейших фигур католического мира. Все признают, что ни один теолог послевоенного времени не смог так сильно взволновать и поляризовать общественное мнение, как он. Именно в эти годы Кюнг становится почетным доктором двух католических (Миссурийского и Чикагского) и двух евангелических (Калифорнийского и Глазговского) университетов. Растет популярность четырех издававмых им журналов, в которых печатаются ведущие теологи мира, принадлежащие к различным конфессиям.