Библия - Синодальный перевод - модуль BibleQuote

Модуль Цитата из Библии BibleQuote - Библия Синодальный перевод с указателями Стронга

Практически довел модуль до состояния печатной версии.

Остается исправить заголовки в книге Псалтирь.

Убрал все неканонические вставки из книг Притчи, Иова, Даниила и др.

Пример текста модуля

Откровение Иоанна Богослова

Глава 1

1 Откровение 602 Иисуса 2424 Христа 5547, которое 3739 дал 1325 5656 Ему 846 Бог 2316, чтобы показать 1166 5658 рабам 1401 Своим 846, чему 3739 надлежит 1163 5748 быть 1096 5635 вскоре 1722 5034. И 2532 Он показал 4591 5656, послав 649 5660 [оное] через 1223 Ангела 32 Своего 846 рабу 1401 Своему 846 Иоанну 2491,

2 который 3739 свидетельствовал 3140 5656 слово 3056 Божие 2316 и 2532 свидетельство 3141 Иисуса 2424 Христа 5547 и 5037 что 3745 он видел 1492 5627.

3 Блажен 3107 читающий 314 5723 и 2532 слушающие 191 5723 слова 3056 пророчества 4394 сего 3588 и 2532 соблюдающие 5083 5723 написанное 1125 5772 в 1722 нем 846; ибо 1063 время 2540 близко 1451.

4 Иоанн 2491 семи 2033 церквам 1577, находящимся 3588 в 1722 Асии 773: благодать 5485 вам 5213 и 2532 мир 1515 от 575 Того, Который 3588 есть 2258 5713 3801 0 и 2532 был 3801 0 и 2532 грядет 2064 5740, и 2532 от 575 семи 2033 духов 4151, находящихся 2076 5748 перед 1799 престолом 2362 Его 846,

5 и 2532 от 575 Иисуса 2424 Христа 5547, Который 3588 есть свидетель 3144 верный 4103, первенец 4416 из 1537 мертвых 3498 и 2532 владыка 758 царей 935 земных 1093. Ему 3588, возлюбившему 25 5660 нас 2248 и 2532 омывшему 3068 5660 нас 2248 от 575 грехов 266 наших 2257 Кровию 129 Своею 846

6 и 2532 соделавшему 4160 5656 нас 2248 царями 935 и 2532 священниками 2409 Богу 2316 и 2532 Отцу 3962 Своему 846, слава 1391 и 2532 держава 2904 во 1519 веки 165 веков 165, аминь 281.

7 Се 2400 5628, грядет 2064 5736 с 3326 облаками 3507, и 2532 узрит 3700 5695 Его 846 всякое 3956 око 3788 и 2532 те, которые 3748 пронзили 1574 5656 Его 846; и 2532 возрыдают 2875 5695 пред 1909 Ним 846 все 3956 племена 5443 земные 1093. Ей 3483, аминь 281.

8 Я 1473 есмь 1510 5748 Альфа 1 и 2532 Омега 5598, начало 746 и 2532 конец 5056, говорит 3004 5719 Господь 2962, Который 3588 есть 3801 0 и 2532 был 2258 5713 3801 0 и 2532 грядет 2064 5740, Вседержитель 3841.