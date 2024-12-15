Уильям Перкинс - Искусство пророчества - модуль BibleQuote

В модуль вошли 2 книги пуританского богослова Уильяма Перкинса:

ИСКУССТВО ПРОРОЧЕСТВА

ПРИЗВАНИЕ СЛУЖЕНИЯ

Модуль BibleQuote по книгам Уильяма Перкинса

Христиане всего мира сегодня очень многим обязаны великому пуританскому проповеднику и богослову Уильяму Перкинсу, хотя этот долг остается непризнанным значительной частью верующих.

Основные биографические данные Перкинса следующие: родился в 1558 г. в Марстон Джаббет, графство Уорвикшир, получил образование в колледже Христа в Кембрижде. Он окончил колледж с ученой степенью бакалавра гуманитарных наук в 1581 г., но после этого оставался в колледже Христа в качестве члена совета колледжа до 1595 г.; он нес служение лектора (проповедника) в церкви Великого Св. Эндрю с 1584 г. до 1602 г., когда он ушел в вечность в возрасте сорока четырех лет.

Человек значительных способностей, Перкинс был назван «пуританским богословом тудорского периода». Глубоко посвятив себя делу пробуждения и преобразования жизни практикующих христиан, он осознал центральное значение христианского благочестия и стратегическую, указанную Богом важность того, что произносится с кафедр Англии. Именно с таким видением он трудился, возвещая Евангелие. Три больших тома его Трудов являются обильным свидетельством силы, с какой он совершал свое служение.

Перкинс выделяется в истории английской церкви периода после Реформации тем огромным влиянием, которое оказала его проповедь на целые поколения проповедников Евангелия. Его стремление к подлинно библейскому и сильному служению можно и сегодня почувствовать в его трактатах, которые публикуются повторно. Несмотря на несколько модернизированный язык новых изданий, его книги появляются в фактически несокращенной форме.

Забота о проповеди Евангелия не всегда была основным жизненным стремлением Перкинса. В начале своей учебы в Кембрижде он был далек от Христа. Но по милости Божией он, подобно блудному сыну, «пришел в себя». По преданию, это пробуждение началось с момента, когда он подслушал голос женщины, угрожавшей своему сыну: «Замолчи, а не то я отдам тебя вон тому пьянице Перкинсу». Несомненно, различные факторы сыграли свою, Богом определенную, роль, включая влияние его учителя, замечательного евангельского проповедника Лоренса Шадертона. Так или иначе, чудесным образом приняв Христа, Перкинс с благодарностью отдал всю свою жизнь как дань новому Властелину и начал проповедовать заключенным в тюрьме замка.

Позже он открывал свои дарования с кафедры церкви Великого Св. Эндрю, где он совершал служение до самой смерти. Проповедь Перкинса отличалась так называемым «обыкновенным стилем». Это название говорит само за себя: резко контрастируя с замысловатыми проповедями, в которых использовались все приемы человеческого красноречия и классической риторики, проповеди Перкинса более соответствовали апостольскому критерию «открытого исповедания веры» (2 Кор. 4:2).



Таким образом возникла новая духовная модель проповеди, истоки которой лежат в примерах великих библейских проповедников, таких как Моисей, Илия, Исаия, Иеремия, Иоанн Креститель, конечно же, Павел и Сам Господь Иисус Христос. Служение Перкинса на кафедре характеризовалось изложением Библии, основывавшимся на «понятности речи» (2 Кор. 3:12). Отличительным признаком его стиля было толкование и объяснение применения текста Писания простым и понятным, и в то же время мощным и прямым языком.

История модуля BibleQuote

24/07/2012 Модуль в формате ANSI для BQ5/6 и Андроид