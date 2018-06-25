Льюис - Книги - Статьи - Эссе - модуль BibleQuote
Модуль Цитата из Библии BibleQuote с книгами, статьями и эссе Клайва Стейплз Льюиса
Клайва Стейплз Льюис - Книги и Статьи - Цитата из Библии - BibleQuot
В модуль вошли:
- Просто Христианство. ч.1
- Просто Христианство. ч.2
- Просто Христианство. ч.3
- Просто Христианство. ч.4
- Четыре любви
- Человек отменяется
- Расторжение Брака
- Письма Баламута
- Баламут предлагает тост
- Чудо
- Боль (Проблема страдания)
- Размышление о псалмах
- За пределы безмолвной планеты
- Переландра
- Мерзейшая мощь
Хроники Нарнии:
- ХН1 - Племянник Чародея
- ХН2 - Лев, Колдунья и Платяной шкаф
- ХН3 - Конь и его мальчик
- ХН4 - Принц Каспиан
- ХН5 - Плавание "Рассветного путника"
- ХН6 - Серебряное Кресло
- ХН7 - Последняя Битва
- Статьи о Нарнии
- Кружной путь
- Пока мы лиц не обрели
- Письма к Малькольму
- Человек или кролик
- О любви к себе
- Беда с этим N!
- Возможен ли прогресс?
- Возрождение или упадок?
- Размышления о третьей заповеди
- Коллектив и мистическое тело
- О старинных книгах
- Право на счастье
- Из двух Интервью
- Похороны Великого Мифа
- Сила молитвы
- Национальное покаяние
- О том, как невежественна роскошь
- Упадок веры
- Боль утраты
29.12.2009 - редакцию модуля Олега Дорошенко
26.10.2011 - дополненная редакция модуля А. Сосновщенко в юникоде для BQ6:
Добавил несколько статей, стихи Льюиса, автобиографию "Настигнут радостью", антологию Макдональда, библиографию и пару биографических книг
10.07.12 - модуль в формате UTF-8 для BQ6 и Андроид
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