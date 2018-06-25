Льюис - Книги - Статьи - Эссе - модуль BibleQuote

Модуль Цитата из Библии BibleQuote с книгами, статьями и эссе Клайва Стейплз Льюиса Клайва Стейплз Льюис - Книги и Статьи - Цитата из Библии - BibleQuot В модуль вошли: Просто Христианство. ч.1

Просто Христианство. ч.2

Просто Христианство. ч.3

Просто Христианство. ч.4

Четыре любви

Человек отменяется

Расторжение Брака

Письма Баламута

Баламут предлагает тост

Чудо

Боль (Проблема страдания)

Размышление о псалмах

За пределы безмолвной планеты

Переландра

Мерзейшая мощь Хроники Нарнии: ХН1 - Племянник Чародея

ХН2 - Лев, Колдунья и Платяной шкаф

ХН3 - Конь и его мальчик

ХН4 - Принц Каспиан

ХН5 - Плавание "Рассветного путника"

ХН6 - Серебряное Кресло

ХН7 - Последняя Битва

Статьи о Нарнии

Кружной путь

Пока мы лиц не обрели

Письма к Малькольму

Человек или кролик

О любви к себе

Беда с этим N!

Возможен ли прогресс?

Возрождение или упадок?

Размышления о третьей заповеди

Коллектив и мистическое тело

О старинных книгах

Право на счастье

Из двух Интервью

Похороны Великого Мифа

Сила молитвы

Национальное покаяние

О том, как невежественна роскошь

Упадок веры

Боль утраты

29.12.2009 - редакцию модуля Олега Дорошенко

26.10.2011 - дополненная редакция модуля А. Сосновщенко в юникоде для BQ6:

Добавил несколько статей, стихи Льюиса, автобиографию "Настигнут радостью", антологию Макдональда, библиографию и пару биографических книг

10.07.12 - модуль в формате UTF-8 для BQ6 и Андроид