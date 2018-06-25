Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme
esxatos

Льюис - Книги - Статьи - Эссе - модуль BibleQuote

Клайв Льюис - Книги статьи эссе
Категория BIBLEQUTE MODULES, Theology mod
Модуль Цитата из Библии BibleQuote с книгами, статьями и эссе Клайва Стейплз Льюиса

Клайва Стейплз Льюис - Книги и Статьи - Цитата из Библии - BibleQuot

В модуль вошли:
  • Просто Христианство. ч.1
  • Просто Христианство. ч.2
  • Просто Христианство. ч.3
  • Просто Христианство. ч.4
  • Четыре любви
  • Человек отменяется
  • Расторжение Брака
  • Письма Баламута
  • Баламут предлагает тост
  • Чудо
  • Боль (Проблема страдания)
  • Размышление о псалмах
  • За пределы безмолвной планеты
  • Переландра
  • Мерзейшая мощь
Хроники Нарнии:
  • ХН1 - Племянник Чародея
  • ХН2 - Лев, Колдунья и Платяной шкаф
  • ХН3 - Конь и его мальчик
  • ХН4 - Принц Каспиан
  • ХН5 - Плавание "Рассветного путника"
  • ХН6 - Серебряное Кресло
  • ХН7 - Последняя Битва
  • Статьи о Нарнии
  • Кружной путь
  • Пока мы лиц не обрели
  • Письма к Малькольму
  • Человек или кролик
  • О любви к себе
  • Беда с этим N!
  • Возможен ли прогресс?
  • Возрождение или упадок?
  • Размышления о третьей заповеди
  • Коллектив и мистическое тело
  • О старинных книгах
  • Право на счастье
  • Из двух Интервью
  • Похороны Великого Мифа
  • Сила молитвы
  • Национальное покаяние
  • О том, как невежественна роскошь
  • Упадок веры
  • Боль утраты

29.12.2009 - редакцию модуля Олега Дорошенко
26.10.2011 - дополненная редакция модуля А. Сосновщенко в юникоде для BQ6:
Добавил несколько статей, стихи Льюиса, автобиографию "Настигнут радостью", антологию Макдональда, библиографию и пару биографических книг

10.07.12 - модуль в формате UTF-8 для BQ6 и Андроид

Просмотров 1 464
Рейтинг 5.0 / 5
Добавлено 25.06.2018
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments

No comments yet. Be the first!

Похожие модули biblequote

Все модули biblequote