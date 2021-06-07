Греческий Новый Завет - модуль BibleQuote
Поддерживается: BibleQuote6
Новый Завет на Греческом языке с номерами Стронга, под ред. А. Робинсона, 1995 г. (текст Уэсткотта-Хорта + Нестле-Аланда/UBS)
UBS Модуль для Цитаты в UTF-8
Новый Завет на Греческом языке с номерами Стронга, под ред. А. Робинсона, 1995 г. - Предисловие к интернет-изданию
Библейские Общества не разрешают свободно размещать в интернете текст NA26 GNT (Новый Завет на Греческом языке). По этой причине мы представляем здесь общедоступную версию GNT (текст Уэсткотта-Хорта изд. 1881 г.), которая включает в себя все варианты аппарата NA26.
Текст был подготовлен, набран и отредактирован доктором философии Юго-Восточной баптистской богословской семинарии Морисом А. Робинсоном. Он сказал: "НИКАКОЙ текст Библии никогда не должен защищаться авторским правом, или его распространение ограничиваться или лицензироваться каким-либо образом."
Иисус сказал: "Не превращайте дом Отца Моего в рынок!" (Иоан. 2:16)
Павел сказал: "При этом мы не торгуем вразнос Божьим словом, как это делают многие" (2 Кор. 2:17)
- Greek_NT_WH+NA+Strong (Новый Завет на Греческом языке с номерами Стронга)
- Greek_NT_WH+NA+pars+Strong (Новый Завет на Греческом языке с номерами Стронга и Морфологическим анализом) - словарь к модулю стандартный, от модуля "Греческий подлинник Нового Завета в соответствии с византийской формой текста (Робинсона и Пирпонта)" (https://esxatos.com/files/NT-byz)
* Текст модулей может не совсем корректно отображается Цитатой (проверено на 6.0.20120312) - имеющиеся в тексте цифры программа скрывает, считая их номерами Стронга. Особенно это сильно заметно на модуле с Морфологическим анализом. Будем надеяться что вскоре этот баг в Цитате исправят и модули будут отображаться нормально.
Поддерживается: BibleQuote6
Чем отличаются эти модули?
Для 6.5 не хотят корректно работать в 7.5, их подвинтили
Почему-то не работает ссылка (https://esxatos.com/files/NT-byz). Можно ее восстановить?
Спасибо!!!