Греческий Новый Завет - модуль BibleQuote

Текст модуля: "The New Testament in the Original Greek" Уэсткотта-Хорта изд. 1881 г., в сочетании с вариантами из "Novum Testamentum Graece" Нестле-Аланда ред. 26 и 27 и "The Greek New Testament" UBS ред. 3 и 4. (Варианты подготовлены и отредактированы доктором философии Юго-Восточной баптистской богословской семинарии Морисом А. Робинсоном, 1995 г.) Кодировка: UTF-8

Поддерживается: BibleQuote6 Новый Завет на Греческом языке с номерами Стронга, под ред. А. Робинсона, 1995 г. (текст Уэсткотта-Хорта + Нестле-Аланда/UBS) UBS Модуль для Цитаты в UTF-8

Новый Завет на Греческом языке с номерами Стронга, под ред. А. Робинсона, 1995 г. - Предисловие к интернет-изданию

Библейские Общества не разрешают свободно размещать в интернете текст NA26 GNT (Новый Завет на Греческом языке). По этой причине мы представляем здесь общедоступную версию GNT (текст Уэсткотта-Хорта изд. 1881 г.), которая включает в себя все варианты аппарата NA26.

Текст был подготовлен, набран и отредактирован доктором философии Юго-Восточной баптистской богословской семинарии Морисом А. Робинсоном. Он сказал: "НИКАКОЙ текст Библии никогда не должен защищаться авторским правом, или его распространение ограничиваться или лицензироваться каким-либо образом."

Иисус сказал: "Не превращайте дом Отца Моего в рынок!" (Иоан. 2:16)

Павел сказал: "При этом мы не торгуем вразнос Божьим словом, как это делают многие" (2 Кор. 2:17)

Аппарат вариантов NA/UBS интегрирован в текст Уэсткотта-Хорта и выглядит следующим образом:

| текст Уэсткотта-Хорта | текст NA/UBS |

Разночтения в тексте выделены квадратными [] и угловыми скобками <> (подробно смотри в Приложении к модулю).

Разночтения, где у редакторского комитета UBS (Объединённые библейские общества) возникли большие затруднения при принятии решения, какой вариант разместить в тексте своих критических изланий выделены красным цветом.

Представлены два модуля:

Greek_NT_WH+NA+Strong (Новый Завет на Греческом языке с номерами Стронга)

Greek_NT_WH+NA+pars+Strong (Новый Завет на Греческом языке с номерами Стронга и Морфологическим анализом) - словарь к модулю стандартный, от модуля "Греческий подлинник Нового Завета в соответствии с византийской формой текста (Робинсона и Пирпонта)" (https://esxatos.com/files/NT-byz)



* Текст модулей может не совсем корректно отображается Цитатой (проверено на 6.0.20120312) - имеющиеся в тексте цифры программа скрывает, считая их номерами Стронга. Особенно это сильно заметно на модуле с Морфологическим анализом. Будем надеяться что вскоре этот баг в Цитате исправят и модули будут отображаться нормально.

Текст модуля: "The New Testament in the Original Greek" Уэсткотта-Хорта изд. 1881 г., в сочетании с вариантами из "Novum Testamentum Graece" Нестле-Аланда ред. 26 и 27 и "The Greek New Testament" UBS ред. 3 и 4. (Варианты подготовлены и отредактированы доктором философии Юго-Восточной баптистской богословской семинарии Морисом А. Робинсоном, 1995 г.)