Біблія - Огієнко - 1962 - українською - модуль BibleQuote

Кулиша перевод Священного Писания был первым, но не последним. Исторические события (Первая мировая война, падение монархии, революции) создали реальные предпосылки нового подъема национально-освободительного движения в Украине, что дало Украинский возможность не только попробовать восстановить свою независимость, но и воспользоваться возможностью, чтобы свободно общаться, мыслить и творить на родном языке. Уже через неполных двадцать лет после выхода в свет первой украинской Библии профессор Иван Огиенко, министр образования и вероисповеданий молодой Украинской Народной Республики, начал второй перевод. Непосредственная работа над переводом продолжалась с 1917 по 1940 год. Вынося на суд общественности давно желанную идею нового перевода Священного Писания на украинский язык, Иван Огиенко отмечал: «... Мы очень нуждаемся такого перевода Библии, который был бы сделан современный литературный всеукраинской языке. Перевести целую Библию - а в первую очередь Новый Завет надо такой литературным языком, что стала бы образцовой хотя бы на первые 50 лет. Должны иметь перевод, который стал бы лучшим учебником изучения украинского языка. Без этого нормальный развивка нашего литературного языка не будет так ей нужного "камня краеугольного", потому что нужно, чтобы и крестьянские массы - главный читатель св. Письма - привыкали к хорошему литературного языка. Такой перевод надо выдать с указанием ударений, - чтобы каждый мог читать его действительно по-литературному ».

Модуль BibleOuote - Библия - пер. Огиенко - УБО - 1962

Вот почему, приступая к этой сложнейшей работы, Огиенко поставил перед собой две главные задачи: во-первых, точно передать смысл оригинала, заботясь прежде всего о содержательной точность целого ряда многозначных слов, и, во-вторых, обеспечить перевод благозвучным, современный литературный язык . Работа оживилась после того, как Британское и Иностранное Библейское общество заключило с переводчиком соглашение (1936) об издании книги.

Первый, незначительный тираж переведенных Огиенко четырех Евангелий (от Матфея, Марка, Луки, Иоанна) увидел свет 1937 года по Львове, а в 1939 году - допечатан в Варшаве. В это издание было добавлено еще и «Псалтырь». Перевод всей Библии завершено 11 июля 1940, однако в силу обстоятельств военного положения запустить ее в работу в типографии не удалось. Зато через два года вторая часть Библии - «Новый Завет. Псалтырь »была допечатана еще раз. На этот раз в Финляндии, мерами Стокгольмского общества распространения Евангелия в России.

В 1955 году, наконец, Библейское общество, приняло решение готовить к печати Огиенко перевод Библии. Но эта работа была закончена только через семь лет. И только в 1962 году в Лондоне вышел в свет солидный том - на 1529 страниц - с оттиснутым позолотой украинским названием - Библия. С тех пор именно этот Синодальный станет образцом для нескольких более поздних переизданий, в том числе и в Москве 1988 года, когда Московский патриархат принял решение о выдаче Библии на украинском языке в честь 1000-Литго Крещения Руси.

Этот перевод многократно переиздавался в Канаде, США, странах Западной Европы. В Украине Библия в переводе Ивана Огиенко впервые была издана многотысячным тиражом украинском Библейским Обществом в 1995 году. Библия в переводе Ивана Огиенко является наиболее распространенной из всех существующих переводов Библии на украинском языке.

Для лучшего понимания читателем текста переводчик предложил богатый аппарат примечаний, ссылок, толкований, что набирались отличным от оригинального текста шрифтом (курсивом). Весь лексический ряд подается здесь с ударениями (по аналогам с немецкими, французскими переизданиями), что, безусловно, способствует совершенствованию знаний родного языка. И еще одна особенность: текст Евангелия подается не сплошь, а с перебивками, заголовками, авторство которых принадлежит Огиенко. Например, заголовок «Родовид Иисуса Христа» объединяет текст Священного Писания от п.п. 1.1 до 17. Дальнейшие части текста отделены заголовками: «Мудрецы востока поклоняются Иисусу», «Иосиф и Мария убегают в Египет», «Ирод побивает младенцев», «Иосиф и Мария возвращаются в Назарет» и т. Д. Это никак нельзя расценивать как вольное обращение с текстом. Точно следуя подлинности, переводчик стремился, чтобы якнайдоступнише содержание книги воспринимал простой читатель, который, возможно, впервые будет в руки это Священное Писание на родном языке.