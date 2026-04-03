В этом разделе собраны модули словарей, лексиконов и справочных изданий для программы «Цитата из Библии».

Здесь представлены библейские словари, греческие и еврейские лексиконы, энциклопедии, а также тематические справочники. Эти материалы помогают глубже понимать значение слов, исторический контекст и богословские термины Священного Писания.

Помните: словари - особый формат для "Цитаты". Их нужно загружать в папку Dictionaries.

Словари и лексиконы — модули для Цитаты из Библии

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Библейские словари и энциклопедии

Библейский словарь Нюстрема

Большой библейский словарь (Уолтер Элвелл)

Теологический энциклопедический словарь (Элвелл)

Иллюстрированная библейская энциклопедия (Никифор)

Энциклопедия христианской апологетики (Гайслер)

Различные библейские словари

Словарь христианских терминов к татарскому Новому Завету

Словарь к учебной Библии РБО

Полный словарь Вайна

Библейский словарь Глубоковского

Библейский словарь Геце

Библейская энциклопедия Брокгауза. Фритц Ринекер, Герхард Майер

Новый библейский словарь-1. Библейские персонажи. The Inter-Varsity Fellowship

Новый библейский словарь-2. Библейские реалии. The Inter-Varsity Fellowship

Иллюстрированная библейская энциклопедия. Архимандрит Никифор (Бажанов)

Библейско-биографический словарь. Ф. И. Яцкевич, П. Я. Благовещенский

Краткий словарь к Синодальному переводу Библии

Тематическая симфония Zondervan

К. В. Рыжов. 100 великих библейских персонажей

Кто есть кто в Новом Завете. Р. Браунригг

Греческие лексиконы и словари Нового Завета

Лингвистический и экзегетический ключ к Новому Завету. Роджерс

Греческий лексикон Стронга - Bob Jones University

Abbott-Smith Greek Lexicon of the New Testament

Analytical Lexicon of the Greek New Testament (Friberg)

Greek-English Lexicon of the Septuagint

Greek-English Lexicon (Thomas Green)

Concise Greek-English Lexicon (Danker)

Exegetical Dictionary of the New Testament (Balz, Schneider)

Dictionary of Biblical Languages (Swanson)

Vocabulary of the Greek Testament (Moulton, Milligan)

Theological Dictionary of the New Testament (Kittel)

Bill Mounce Greek Dictionary

Greek Lexicon (Sophocles)

Etymological Dictionary of Greek. Robert S. P. Beekes

Concise New International Dictionary of New Testament Theology and Exegesis - Christopher A. Beetham

New International Dictionary of New Testament Theology - Verlyn D. Verbrugge

Thayer's Greek–English Lexicon of the New Testament - Joseph Henry Thayer

Interpretive Lexicon of New Testament Greek - G. K. Beale, Daniel J. Brendsel, William A. Ross

A Pocket Lexicon to the Greek New Testament - Alexander Souter

Theological Lexicon of the New Testament - Ceslas Spicq

Prepositions and Theology in the Greek New Testament - Murray J. Harris

Synonyms of the New Testament - Richard Chenevix Trench

Studies in the Vocabulary of the Greek New Testament - Kenneth S. Wuest

Русские и двуязычные словари

Греческо-русский словарь Нового Завета (РБО)

Греческо-русский словарь (Вейсман)

Русско-древнегреческий словарь (Побережный)

Древнегреческо-русский словарь Дворецкого

Древнегреческо-русский словарь Дворецкого (UTF-8)

Древнегреческо-русский учебный словарь

Brown-Driver-Briggs Hebrew-English lexicon (abridged)

Тематические и специализированные словари

Христианская этика (карманный словарь)

Краткий богословский словарь (О’Коллинс)

Словарь Гарета Л. Риза к Деяниям Апостолов и Посланию к Римлянам

Новые религиозные движения (карманный словарь)

Библеистика. Словарь Нового Завета ББИ

Справочник душепопечителя. Билли Грэм

Энциклопедия христианской апологетики. Норман Л. Гайслер

Библиологический словарь. Александр Мень

Словарь церковных терминов и понятий. Дворецкая И. А., Симонова Н. В.

Lexham Theological Wordbook

Общие словари и справочники (для контекста)

Словарь русского языка Ожегова

Толковый словарь Даля

Толковый словарь (альтернативный модуль)

Большой энциклопедический словарь

Этимологический словарь русского языка

Краткий словарь философских персоналий. Л. В. Блинников

Религиозная философия. Энциклопедия. Бачинин Владислав Аркадьевич

Социология. Политология. Правоведение. Энциклопедия. Бачинин Владислав Аркадьевич

Дополнительные справочные материалы