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Словари и лексиконы — модули для Цитаты из Библии

Словари и лексиконы — модули для Цитаты из Библии
Категория BIBLEQUTE MODULES, Reference mod

В этом разделе собраны модули словарей, лексиконов и справочных изданий для программы «Цитата из Библии».

Здесь представлены библейские словари, греческие и еврейские лексиконы, энциклопедии, а также тематические справочники. Эти материалы помогают глубже понимать значение слов, исторический контекст и богословские термины Священного Писания.

Помните: словари - особый формат для "Цитаты". Их нужно загружать в папку Dictionaries.

Словари и лексиконы — модули для Цитаты из Библии

Данные модули доступны только для членов клуба Esxatos.

Чтобы получить доступ к этим материалам и использовать их в программе «Цитата из Библии», необходимо вступить в клуб.

Библейские словари и энциклопедии

  • Библейский словарь Нюстрема

  • Большой библейский словарь (Уолтер Элвелл)

  • Теологический энциклопедический словарь (Элвелл)

  • Иллюстрированная библейская энциклопедия (Никифор)

  • Энциклопедия христианской апологетики (Гайслер)

  • Различные библейские словари

  • Словарь христианских терминов к татарскому Новому Завету

  • Словарь к учебной Библии РБО

  • Полный словарь Вайна

  • Библейский словарь Глубоковского

  • Библейский словарь Геце

  • Библейская энциклопедия Брокгауза. Фритц Ринекер, Герхард Майер

  • Новый библейский словарь-1. Библейские персонажи. The Inter-Varsity Fellowship

  • Новый библейский словарь-2. Библейские реалии. The Inter-Varsity Fellowship

  • Иллюстрированная библейская энциклопедия. Архимандрит Никифор (Бажанов)

  • Библейско-биографический словарь. Ф. И. Яцкевич, П. Я. Благовещенский

  • Краткий словарь к Синодальному переводу Библии

  • Тематическая симфония Zondervan

  • К. В. Рыжов. 100 великих библейских персонажей

  • Кто есть кто в Новом Завете. Р. Браунригг

Греческие лексиконы и словари Нового Завета

  • Лингвистический и экзегетический ключ к Новому Завету. Роджерс

  • Греческий лексикон Стронга - Bob Jones University

  • Abbott-Smith Greek Lexicon of the New Testament

  • Analytical Lexicon of the Greek New Testament (Friberg)

  • Greek-English Lexicon of the Septuagint

  • Greek-English Lexicon (Thomas Green)

  • Concise Greek-English Lexicon (Danker)

  • Exegetical Dictionary of the New Testament (Balz, Schneider)

  • Dictionary of Biblical Languages (Swanson)

  • Vocabulary of the Greek Testament (Moulton, Milligan)

  • Theological Dictionary of the New Testament (Kittel)

  • Bill Mounce Greek Dictionary

  • Greek Lexicon (Sophocles)

  • Etymological Dictionary of Greek. Robert S. P. Beekes

  • Concise New International Dictionary of New Testament Theology and Exegesis - Christopher A. Beetham

  • New International Dictionary of New Testament Theology - Verlyn D. Verbrugge

  • Thayer's Greek–English Lexicon of the New Testament - Joseph Henry Thayer

  • Interpretive Lexicon of New Testament Greek - G. K. Beale, Daniel J. Brendsel, William A. Ross

  • A Pocket Lexicon to the Greek New Testament - Alexander Souter

  • Theological Lexicon of the New Testament - Ceslas Spicq

  • Prepositions and Theology in the Greek New Testament - Murray J. Harris

  • Synonyms of the New Testament - Richard Chenevix Trench

  • Studies in the Vocabulary of the Greek New Testament - Kenneth S. Wuest

Русские и двуязычные словари

  • Греческо-русский словарь Нового Завета (РБО)

  • Греческо-русский словарь (Вейсман)

  • Русско-древнегреческий словарь (Побережный)

  • Древнегреческо-русский словарь Дворецкого

  • Древнегреческо-русский словарь Дворецкого (UTF-8)

  • Древнегреческо-русский учебный словарь

  • Brown-Driver-Briggs Hebrew-English lexicon (abridged)

Тематические и специализированные словари

  • Христианская этика (карманный словарь)

  • Краткий богословский словарь (О’Коллинс)

  • Словарь Гарета Л. Риза к Деяниям Апостолов и Посланию к Римлянам

  • Новые религиозные движения (карманный словарь)

  • Библеистика. Словарь Нового Завета ББИ

  • Справочник душепопечителя. Билли Грэм

  • Энциклопедия христианской апологетики. Норман Л. Гайслер

  • Библиологический словарь. Александр Мень

  • Словарь церковных терминов и понятий. Дворецкая И. А., Симонова Н. В.

  • Lexham Theological Wordbook

Общие словари и справочники (для контекста)

  • Словарь русского языка Ожегова

  • Толковый словарь Даля

  • Толковый словарь (альтернативный модуль)

  • Большой энциклопедический словарь

  • Этимологический словарь русского языка

  • Краткий словарь философских персоналий. Л. В. Блинников

  • Религиозная философия. Энциклопедия. Бачинин Владислав Аркадьевич

  • Социология. Политология. Правоведение. Энциклопедия. Бачинин Владислав Аркадьевич

Дополнительные справочные материалы

  • Словарь по Древней Греции и Риму

  • Словарь средневековой культуры

  • Словарь по иконописи

  • Морфология греческого языка (словарь)

  • Словарь Средневековый мир в терминах, именах и названиях

  • Античный мир. Словарь-справочник

  • Древний мир. Энциклопедический словарь. В. Д. Гладкий

  • Реальный словарь классических древностей. Фридрих Любкер

Просмотров 344
Рейтинг 5.0 / 5
Добавлено 03.04.2026
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