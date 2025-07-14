Сборка BibleQuote7 - Esxatos 2025 - 650

Настоящая сборка программы BibleQuote 7.5 предназначена для членов клуба Эсхатос и включает в себя 650 модулей. Программа обладает достаточно широкими возможностями для изучения библейского текста и богословия, поскольку обладает необходимым функционалом и содержит огромное количество ресурсов: переводов, словарей, комментариев и книг по библеистике, богословию и прочим дисциплинам. С ее помощью можно изучить то или иное богословское понятие по словарям и энциклопедиям, посмотреть множество комментариев к интересующему библейскому отрывку, найти параллельные места, изучить слова древнееврейского или древнегреческого оригинала по номеру Стронга с помощью различных лексиконов, прочитать книги по библиологии, богословию и истории христианства.

Сборка модулей BibleQuote 7.5-650-2025

1. 70 переводов Библии и ее частей на русский, украинский, английский, немецкий и французский языки (включая три версии Синодального перевода — с номерами Стронга и без них). В это число также входят несколько модулей Нового Завета и Септуагинты на древнегреческом, а также Ветхого Завета на древнееврейском языке. При необходимости вы можете дополнить сборку модулями других переводов или наоборот удалить ненужные вам модули. Переводы Библии располагаются в папке Bibles.

2. 150 комментариев к Библии и ее частям на русском, украинском, английском и немецком языках. Все комментарии проиндексированы с помощью специальных обозначений, что облегчает навигацию по выпадающему списку в окне комментариев. Сначала в списке отображаются полные комментарии ко всей Библии (первыми являются комментарии на русском, далее на других языках), затем комментарии к Ветхому Завету, его частям и отдельным книгам (Торе, Псалтири и т. д.). Аналогично проиндексированы комментарии к Новому Завету.

3. 400 словарей, справочников и энциклопедий на русском, английском и немецком языках по библеистике, богословию, истории христианства и Античности, философии, иудаике и прочим дисциплинам, а также лексиконы древнегреческого и древнееврейского языка.

Программа позволяет искать нужный термин сразу во всех словарях и благодаря выпадающему списку легко переключаться между словарными ресурсами.

4. 30 книг по библиологии, богословию, истории христианства, библейской географии.

Сборка НЕ ВКЛЮЧАЕТ:

1) толковые словари современных языков.

Во-первых, потому что для этой цели гораздо удобнее пользоваться программой GoldenDict c ее сотнями словарей по различным отраслям знаний и прекрасной навигацией. Во-вторых, потому что это сильно утяжелило бы программу, которая предназначена прежде всего для изучения Библии;

2) модули, входящие в целевую программу Эсхатоса.

Рекомендую после установки данной сборки на ПК понаблюдать за ее работой, чтобы убедиться, что качество вас устраивает. После этого вы можете приобрести на Эсхатосе целевые модули словарей и комментариев и дополнить ими свою программу.

Сборка предоставляется ПО ПРИНЦИПУ «КАК ЕСТЬ». Она тестировалась на ОС Windows 11*64 и показала неплохие результаты. Однако, как известно, BibleQuote может вести себя по-разному на разных машинах. Как правило, редкие сбои при запуске программы устраняются ее простым перезапуском. Ввиду большого объема словарей рекомендуется при каждом запуске программы начинать пользоваться ей после того, как она загрузит и отобразит в окне «Словари» список словарных статей.

Из НЕДОСТАТКОВ ПРОГРАММЫ следует отметить:

— невозможность загрузки сторонних модулей,

— сбои в режиме сравнения переводов Библии (отображаются не все переводы),

— некорректную работу избранных модулей,

— подвисания при работе с библейскими комментариями,

— возможность использования программы только на ОС Windows,

— прекращение развития программы разработчиками.

В процессе освоения программы вы можете НАСТРОИТЬ ее интерфейс на свой вкус, создав нужно количество рабочих окон, подобрав удобные вам шрифты и так далее.

С остальными возможностями программы можно ознакомиться на ее официальном сайте: https://www.biblequote.org.

УСТАНОВКА программы достаточно проста. Скачайте архив по ссылке и распакуйте его в удобное для вас расположение (например, на диск C или D). Запуск программы осуществляется двойным кликом по файлу BibleQuote.exe, ярлык которого вы можете создать на рабочем столе.

Объем архива — 2,33 ГБ

Объем распакованной программы с модулями — 5,5 ГБ



По всем вопросам, касающимся установки и функционирования СБОРКИ обращайтесь только к ее разработчику - Sergey05