Библия - Подстрочник НЗ UBS 3/4 ВЗ LXX Винокурова - модуль BibleQuote
Подстрочный перевод Нового Завета и некоторых книг Ветхого Завета с древнегреческого на русский язык - Библия Подстрочник НЗ (UBS 3/4) и ВЗ (LXX)
на основании текстов подстрочника от 04.08.2008
В качестве оригинала Нового Завета взят текст 3-го издания греческого Нового Завета Объединенных Библейских Обществ (UBS 3), в качестве отдельных книг Ветхого Завета - перевод на древнегреческий Септуагинта (LXX).
Некоторые слова греческого текста заключены в квадратные скобки. Это значит, что у издателей UBS версии не было ясности относительно принадлежности их к подлиннику. Подстрочный перевод таких слов представлен без каких-либо специальных пометок.
Слова греческого текста не нуждающиеся в переводе остались без перевода. Это относится преимущественно к артиклю.
Добавленные в русском переводе слова заключены в квадратные скобки. Это, как правило, предлоги на месте беспредложных форм греческого текста.
Русский перевод передает знаки пунктуации соответствующие пунктуации греческого оригинала.
Русский перевод использует заглавные буквы в тех словах, в которых заглавные буквы использованы и в оригинале. Также с большой буквы пишутся слова: Бог, Сын, Дух Святой и т.п.
Русский перевод использует заглавные буквы в тех словах, в которых заглавные буквы использованы и в оригинале. Также с большой буквы пишутся слова: Бог, Сын, Дух Святой и т.п.
Не следует путать данный подстрочный перевод с однотипным переводом Нового Завета, выпущенным Российским Библейским Обществом.
В данном переводе внесены все известные ошибки и неточности перевода РБО. Также, было стремление использовать слова более близкие Библейской лексике, которые не ухудшали бы точность перевода, и вместе с тем, не так резали слух. В некоторых случаях удалось добиться даже более точной передачи структуры и значения греческих слов по сравнению с переводом ранее указанного издания.
При подготовке перевода были использованы следующие материалы:
- Новый Завет на греческом языке с подстрочным переводом на русский язык. СПб., 2001.
- Греческо-русский словарь, И. Х. Дворецкий, 1958.
- Греческо-русский словарь, А. Д. Вейсман. Москва, 1991.
- Греческо-русский словарь Нового Завета. Москва, 1997.
- Номера Стронга.
- The International Critical Commentary.
Полная версия подстрочного перевода со словарями и симфониями доступна по адресу: http://bible.in.ua/underl/index.htm 2008, Алексей Винокуров
Можно скачать 2 варианта подстрочника - на греческо-русском и только на русском языках
16.09.12 - новый модуль греческо-русский с раскрашенными словами (в формате UTF-8)
Жаль что нет подстрочной псалтири... И жаль что в модуле слова не один над другим а последовательно... Вроде бы в "bibleqt.ini" можно прописать теги, которые программа будет понимать. Можно попробовать сделать каждый стих двух строчной таблицей.
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