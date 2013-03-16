Библия - Подстрочник НЗ UBS 3/4 ВЗ LXX Винокурова - модуль BibleQuote

Подстрочный перевод Нового Завета и некоторых книг Ветхого Завета с древнегреческого на русский язык - Библия Подстрочник НЗ (UBS 3/4) и ВЗ (LXX)

на основании текстов подстрочника от 04.08.2008



В качестве оригинала Нового Завета взят текст 3-го издания греческого Нового Завета Объединенных Библейских Обществ (UBS 3), в качестве отдельных книг Ветхого Завета - перевод на древнегреческий Септуагинта (LXX).

Некоторые слова греческого текста заключены в квадратные скобки. Это значит, что у издателей UBS версии не было ясности относительно принадлежности их к подлиннику. Подстрочный перевод таких слов представлен без каких-либо специальных пометок.



Слова греческого текста не нуждающиеся в переводе остались без перевода. Это относится преимущественно к артиклю.



Добавленные в русском переводе слова заключены в квадратные скобки. Это, как правило, предлоги на месте беспредложных форм греческого текста.



Русский перевод передает знаки пунктуации соответствующие пунктуации греческого оригинала.

Русский перевод использует заглавные буквы в тех словах, в которых заглавные буквы использованы и в оригинале. Также с большой буквы пишутся слова: Бог, Сын, Дух Святой и т.п.



Не следует путать данный подстрочный перевод с однотипным переводом Нового Завета, выпущенным Российским Библейским Обществом.

В данном переводе внесены все известные ошибки и неточности перевода РБО. Также, было стремление использовать слова более близкие Библейской лексике, которые не ухудшали бы точность перевода, и вместе с тем, не так резали слух. В некоторых случаях удалось добиться даже более точной передачи структуры и значения греческих слов по сравнению с переводом ранее указанного издания.



При подготовке перевода были использованы следующие материалы:

Новый Завет на греческом языке с подстрочным переводом на русский язык. СПб., 2001.

Греческо-русский словарь, И. Х. Дворецкий, 1958.

Греческо-русский словарь, А. Д. Вейсман. Москва, 1991.

Греческо-русский словарь Нового Завета. Москва, 1997.

Номера Стронга.

The International Critical Commentary.



Полная версия подстрочного перевода со словарями и симфониями доступна по адресу: http://bible.in.ua/underl/index.htm 2008, Алексей Винокуров

Можно скачать 2 варианта подстрочника - на греческо-русском и только на русском языках