Иеремиас - Богословие Нового Завета - модуль BibleQuote
Важнейший из трудов по библеистике Нового Завета. И. Иеремиас показывает как трансформировались речения Иисуса из языка Иудеи в древнегреческий.
Нет необходимости повторять здесь содержание книги и останавливаться на основных моментах провозвестия Иисуса. Отметим только два принципиальных результата, которые существенны для дальнейшего:
2. Исторический Иисус разделял мессианские представления своего времени и своего народа; Он ожидал страшных эсхатологических бедствий, катастрофы этого мира и наступления небесного Царства Божьего в самом ближайшем будущем: вначале до того, как апостолы обойдут города Израиля, а когда этого не произошло - сразу же после своей крестной смерти.
Это означает, что если выводы новозаветной науки справедливы, самосознание исторического Иисуса и Его представление о спасении не вписываются в догматическую христологию и в догматическое учение о спасении, которые, следовательно, уже не могут (во всяком случае, без дополнительных разъяснений на этот счет) рассматриваться как результат более полного постижения того, что говорил Иисус Христос и ради чего Он принял мученическую смерть.
Ясно, что литературно-критическое изучение новозаветных текстов не было и не могло быть чисто научным исследованием. Религиозные убеждения исследователей всегда играли здесь несравненно большую роль, чем, скажем, политические взгляды историков в исторических описаниях событий прошлых эпох. И все же идеал беспристрастного научного исследования постепенно пробивал себе дорогу.
Это хорошо видно на примере так называемой немецкой либеральной теологии, в рамках которой, собственно, и были получены все основные научные результаты прошлого столетия. Принадлежавшие к этому направлению немецкие протестантские теологи - Г.Ю.Хольцман (1832-1910), А.Гарнак (1851-1930) и другие - надеялись, что в ходе научных исследований евангельского текста будет все больше подтверждаться их собственная точка зрения на христианство как на религию любви, источником которой является Бог и которая, захватывая все существо человека, становится для него спасением; постепенное приобщение всего человечества к этой любви и означает созидание Царства Божьего5. Они были убеждены, что именно в этом заключалось главное содержание провозвестия Иисуса, которое не было понято Его современниками, а в процессе пересадки на греческую почву подверглось «эллинизации» и приняло современную догматическую форму. В России близкой точки зрения придерживался Лев Толстой, который был отчасти знаком с результатами немецкой либеральной теологии (хотя и не проявлял к ней особого интереса, предпочитая разрабатывать свои идеи самостоятельно)6.
Однако научные изыскания, следуя своей внутренней логике, вырвались за рамки породившего и стимулировавшего их мировоззрения, и в конце прошлого - начале нынешнего столетия сначала Иоханнес Вайс, а вслед за ним Альберт Швейцер впервые убедительно показали, что исторический Иисус был далек от идеи постепенного этического прогресса (которая нам теперь представляется столь естественной) и ожидал наступления Царства Божьего в результате страшной эсхатологической катастрофы. Дальнейшие исследования, как показывает книга И.Иеремиаса, подтвердили выводы Вайса и Швейцера. В том, что касается содержания провозвестия Иисуса, Иеремиас расходится со Швейцером лишь в некоторых деталях. Так начатые либеральной теологией научные исследования привели к опровержению ее исходных посылок, и к 20-м годам нашего столетия она фактически прекратила свое существование.
И.Иеремиас - и это делает ему честь - тщательно следит за научной объективностью изложения; о его собственной религиозной позиции можно только догадываться. Но читателю его книги будет небезынтересно узнать и о том, что осталось за ее рамками, - о попытках богословской интерпретации научных результатов.
А. Чернявский
Иеремиас И. Богословие Нового Завета - BibleQuote
- А. Чернявский. Результаты научных исследований новозаветных текстов и их богословская интерпретация
- Глава 1. К вопросу о достоверности передачи речений Иисуса
- Глава 2. Миссия Иисуса
- Глава 3. Наступление эры спасения
- Глава 4. Отсрочка
- Глава 5. Новый народ Божий
- Глава 6. Самосознание Иисуса
- Глава 7. Пасха
Иеремиас Иоахим
Немецкий лютеранский богослов, специалист по ближневосточным исследованиям и профессор Нового Завета.
Родился в Дрездене и юношеские годы провел в Иерусалиме, где его отец, доктор Фридрих Иеремиас служил в качестве старшего пастора Лютеранской церкви Искупителя. Иоахим изучал лютеранское богословие и восточные языки в университетах Тюбингена и Лейпцига. В Лейпциге он получил степени доктора философии (PhD) в 1922 г. и доктора теологии в 1923 г. (DD). В 1935 г. Иеремиас был назначен главой департамента новозаветных исследований университета Георга-Августа в Геттингене, где он преподавал до своей отставки в 1968 г. в 1976 Иеремиас перешел из Геттингена в Тюбинген, где и умер в 1979 г.
Его исследования и публикации охватывают широкий диапазон от исторических и археологических, до литературных и философских исследований. Они концентрируются на еврейской Библии и раввинистических текстах имеющих отношение к анализу Нового Завета для того, чтобы реконструировать историческое окружение Иисуса во всей его сложности, чтобы представить более глубокое понимание его жизни и учения.
Достижения Иеремиаса получили международное признание, и он был удостоен в 1948 г. членства в Академии наук Геттингена, почетного доктората университетов Лейпцига, св. Андрея (Шотландия), Упсалы (Швеция) и Оксфорда (Британия). Он также стал членом Королевской академии наук Голландии и Британской академии наук. Наконец, в 1970 г. он стал почетным членом германской ассоциации по исследованию Палестины (Deutsche Verein zur Erforschung Palästinas).
История модуля BibleQuoteРазработка модуля стало возможной благодаря выходу новой 6-й версии программы BibleQuote6, которая позволяет правильно отображать, в том числе и греческие слова, набранные в исходном тексте символами и в Unicode. Поэтому для правильного отображения греческих слов этого модуля необходимо скачать BibleQuote6.
- 16.03.2011 - вторая версия, оглавление, новый текст
- 02.10.2011 - Модуль для BibleQuote6 в формате .bqb29.05.12 - Модуль в UTF-8 для BibleQuote6 и Андроид
Спасибо!