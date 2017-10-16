Иеремиас - Богословие Нового Завета - модуль BibleQuote

Важнейший из трудов по библеистике Нового Завета. И. Иеремиас показывает как трансформировались речения Иисуса из языка Иудеи в древнегреческий.

Нет необходимости повторять здесь содержание книги и останавливаться на основных моментах провозвестия Иисуса. Отметим только два принципиальных результата, которые существенны для дальнейшего:

1. Детальный анализ содержания и особенностей языка евангельского текста во многих случаях позволяет отделить предание, основанное на подлинных событиях и изречениях Иисуса, от изменений и добавлений, внесенных позднее по вероучительным или апологетическим соображениям.



2. Исторический Иисус разделял мессианские представления своего времени и своего народа; Он ожидал страшных эсхатологических бедствий, катастрофы этого мира и наступления небесного Царства Божьего в самом ближайшем будущем: вначале до того, как апостолы обойдут города Израиля, а когда этого не произошло - сразу же после своей крестной смерти.



Это означает, что если выводы новозаветной науки справедливы, самосознание исторического Иисуса и Его представление о спасении не вписываются в догматическую христологию и в догматическое учение о спасении, которые, следовательно, уже не могут (во всяком случае, без дополнительных разъяснений на этот счет) рассматриваться как результат более полного постижения того, что говорил Иисус Христос и ради чего Он принял мученическую смерть.



Ясно, что литературно-критическое изучение новозаветных текстов не было и не могло быть чисто научным исследованием. Религиозные убеждения исследователей всегда играли здесь несравненно большую роль, чем, скажем, политические взгляды историков в исторических описаниях событий прошлых эпох. И все же идеал беспристрастного научного исследования постепенно пробивал себе дорогу.



Это хорошо видно на примере так называемой немецкой либеральной теологии, в рамках которой, собственно, и были получены все основные научные результаты прошлого столетия. Принадлежавшие к этому направлению немецкие протестантские теологи - Г.Ю.Хольцман (1832-1910), А.Гарнак (1851-1930) и другие - надеялись, что в ходе научных исследований евангельского текста будет все больше подтверждаться их собственная точка зрения на христианство как на религию любви, источником которой является Бог и которая, захватывая все существо человека, становится для него спасением; постепенное приобщение всего человечества к этой любви и означает созидание Царства Божьего5. Они были убеждены, что именно в этом заключалось главное содержание провозвестия Иисуса, которое не было понято Его современниками, а в процессе пересадки на греческую почву подверглось «эллинизации» и приняло современную догматическую форму. В России близкой точки зрения придерживался Лев Толстой, который был отчасти знаком с результатами немецкой либеральной теологии (хотя и не проявлял к ней особого интереса, предпочитая разрабатывать свои идеи самостоятельно)6.



Однако научные изыскания, следуя своей внутренней логике, вырвались за рамки породившего и стимулировавшего их мировоззрения, и в конце прошлого - начале нынешнего столетия сначала Иоханнес Вайс, а вслед за ним Альберт Швейцер впервые убедительно показали, что исторический Иисус был далек от идеи постепенного этического прогресса (которая нам теперь представляется столь естественной) и ожидал наступления Царства Божьего в результате страшной эсхатологической катастрофы. Дальнейшие исследования, как показывает книга И.Иеремиаса, подтвердили выводы Вайса и Швейцера. В том, что касается содержания провозвестия Иисуса, Иеремиас расходится со Швейцером лишь в некоторых деталях. Так начатые либеральной теологией научные исследования привели к опровержению ее исходных посылок, и к 20-м годам нашего столетия она фактически прекратила свое существование.



И.Иеремиас - и это делает ему честь - тщательно следит за научной объективностью изложения; о его собственной религиозной позиции можно только догадываться. Но читателю его книги будет небезынтересно узнать и о том, что осталось за ее рамками, - о попытках богословской интерпретации научных результатов.

А. Чернявский

Иеремиас И. Богословие Нового Завета - BibleQuote