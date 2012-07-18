Бердяев - философия - модуль BibleQuote

В модуль вошли произведения Бердяева Николая Александровича [6 (18) марта 1874, Киев - 23 марта 1948, Кламар, Франция], гениального русского религиозного философа.



Модуль BibleOuote - Николай Бердяев - Религиозная философия

Кочетков Г., свящ. Гений Бердяева и Церковь

О сущности исторического. Значение предания

Спасение и творчество: Два понимания христианства и др.

Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого

О рабстве и свободе человека [Опыт персоналистической философии]*

Судьба России*

Судьба человека в современном мире

Философия неравенства

Истина православия

Духи русской революции

Философия свободы

Царство Божие и царство кесаря

Царство Духа и Царство Кесаря Самопознание

Смысл творчества

Еврейский вопрос, как вопрос христианский

Судьба еврейства(Из книги "Смысл истории")

Христианство и антисемитизм:Религиозная судьба еврейства

Новое средневековье

Размышления о русской революции Вселенскость и конфессионализм

Христос и мир [Ответ В.В. Розанову]

Русская идея

Астральный роман(Размышление по поводу романа А.Белого «Петербург»)

Шестов и Киркегор

Основная идея философии Льва Шестова

Хомяков и свящ. Флоренский

Алексей Степанович Хомяков

Константин Леонтьев

Стилизованное православие (об о.П.Флоренском)

О книге Н. Лосского Свобода воли

Памяти матери Марии

Евразийство

Утопический этатизм евразийцев

Мутные лики

Теофосия и антропософия в России

Трагедия и обыденность

О характере русской религиозной мысли XIX века

Проблема человека

О русском национальном сознании

О фанатизме, ортодоксии и истине

Ортодоксия и человечность

Существует ли в Православии свобода мысли и совести? (В защиту Г.Федотова)

Истина и Откровение(Пролегомены к критике Откровения)

Мысли о природе войны

Духовное христианство и сектантство в России

Л. Толстой

Проблема востока и запада в религиозном сознании Вл.Соловьева

Владимир Соловьев и мы

Основная идея Вл.Соловьева

Ставрогин

Этическая проблема в свете философского идеализма

Откровение о человеке в творчестве Ф.М.Достоевского

Beликий Инквизитop

Новое христианство (Д.С.Мережковский)

К.Леонтьев – философ реакционной романтики

