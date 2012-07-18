Бердяев - философия - модуль BibleQuote
В модуль вошли произведения Бердяева Николая Александровича [6 (18) марта 1874, Киев - 23 марта 1948, Кламар, Франция], гениального русского религиозного философа.
Модуль BibleOuote - Николай Бердяев - Религиозная философия
Кочетков Г., свящ. Гений Бердяева и Церковь
О сущности исторического. Значение предания
Спасение и творчество: Два понимания христианства и др.
Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого
О рабстве и свободе человека [Опыт персоналистической философии]*
Судьба России*
Судьба человека в современном мире
Философия неравенства
Истина православия
Духи русской революции
Философия свободы
Царство Божие и царство кесаря
Царство Духа и Царство Кесаря Самопознание
Смысл творчества
Еврейский вопрос, как вопрос христианский
Судьба еврейства(Из книги "Смысл истории")
Христианство и антисемитизм:Религиозная судьба еврейства
Новое средневековье
Размышления о русской революции Вселенскость и конфессионализм
Христос и мир [Ответ В.В. Розанову]
Русская идея
Астральный роман(Размышление по поводу романа А.Белого «Петербург»)
Шестов и Киркегор
Основная идея философии Льва Шестова
Хомяков и свящ. Флоренский
Алексей Степанович Хомяков
Константин Леонтьев
Стилизованное православие (об о.П.Флоренском)
О книге Н. Лосского Свобода воли
Памяти матери Марии
Евразийство
Утопический этатизм евразийцев
Мутные лики
Теофосия и антропософия в России
Трагедия и обыденность
О характере русской религиозной мысли XIX века
Проблема человека
О русском национальном сознании
О фанатизме, ортодоксии и истине
Ортодоксия и человечность
Существует ли в Православии свобода мысли и совести? (В защиту Г.Федотова)
Истина и Откровение(Пролегомены к критике Откровения)
Мысли о природе войны
Духовное христианство и сектантство в России
Л. Толстой
Проблема востока и запада в религиозном сознании Вл.Соловьева
Владимир Соловьев и мы
Основная идея Вл.Соловьева
Ставрогин
Этическая проблема в свете философского идеализма
Откровение о человеке в творчестве Ф.М.Достоевского
Beликий Инквизитop
Новое христианство (Д.С.Мережковский)
К.Леонтьев – философ реакционной романтики
О сущности исторического. Значение предания
Спасение и творчество: Два понимания христианства и др.
Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого
О рабстве и свободе человека [Опыт персоналистической философии]*
Судьба России*
Судьба человека в современном мире
Философия неравенства
Истина православия
Духи русской революции
Философия свободы
Царство Божие и царство кесаря
Царство Духа и Царство Кесаря Самопознание
Смысл творчества
Еврейский вопрос, как вопрос христианский
Судьба еврейства(Из книги "Смысл истории")
Христианство и антисемитизм:Религиозная судьба еврейства
Новое средневековье
Размышления о русской революции Вселенскость и конфессионализм
Христос и мир [Ответ В.В. Розанову]
Русская идея
Астральный роман(Размышление по поводу романа А.Белого «Петербург»)
Шестов и Киркегор
Основная идея философии Льва Шестова
Хомяков и свящ. Флоренский
Алексей Степанович Хомяков
Константин Леонтьев
Стилизованное православие (об о.П.Флоренском)
О книге Н. Лосского Свобода воли
Памяти матери Марии
Евразийство
Утопический этатизм евразийцев
Мутные лики
Теофосия и антропософия в России
Трагедия и обыденность
О характере русской религиозной мысли XIX века
Проблема человека
О русском национальном сознании
О фанатизме, ортодоксии и истине
Ортодоксия и человечность
Существует ли в Православии свобода мысли и совести? (В защиту Г.Федотова)
Истина и Откровение(Пролегомены к критике Откровения)
Мысли о природе войны
Духовное христианство и сектантство в России
Л. Толстой
Проблема востока и запада в религиозном сознании Вл.Соловьева
Владимир Соловьев и мы
Основная идея Вл.Соловьева
Ставрогин
Этическая проблема в свете философского идеализма
Откровение о человеке в творчестве Ф.М.Достоевского
Beликий Инквизитop
Новое христианство (Д.С.Мережковский)
К.Леонтьев – философ реакционной романтики
История модуля BibleQuote
Модуль создан Антоном Комаровым 7.11.2005
Модуль дополнен 3.03.2006 и 23.04.2006
вторая версия - 06.02.2010 - модуль доработан - Eshatos
третья версия - 08.03.2011 - исправления, улучшения, дополнение
04.10.11 - модуль в кодировке UTF-16 для BibleQuote6 в формате .bqb
18.07.12 - модуль в кодировке UTF-8 для BibleQuote6 и Андроид
Модуль дополнен 3.03.2006 и 23.04.2006
вторая версия - 06.02.2010 - модуль доработан - Eshatos
третья версия - 08.03.2011 - исправления, улучшения, дополнение
04.10.11 - модуль в кодировке UTF-16 для BibleQuote6 в формате .bqb
18.07.12 - модуль в кодировке UTF-8 для BibleQuote6 и Андроид
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