Модуль Цитата из Библии BibleQuote по произведениям Иосифа Флавия.

Иосиф Флавий - Иудейские древности - Иудейская война - Модуль Цитата из Библии - BibleQuote

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ИУДЕЙСКИЕ ДРЕВНОСТИ

ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА

Иосиф Флавий - Иудейские древности

Печатается по изданию: Иосиф Флавий. Иудейские древности / Пер. с греч. Г. Г. Геакеля. - Спб, 1900

Подготовка текста - доктора исторических наук В. А. Федосит, кандидатов исторических наук Г. И. Довгяло и К. А. Ревяко

Предисловие и примечания доктора исторических наук В. А. Федосика и кандидата исторических наук Г. И. Довгяло

Эта книга не переиздавалась на русском языке почти сто лет. Написана же она была около двух тысячелетий назад и пользовалась популярностью у читателей всех предшествующих исторических эпох. Ее читали в разных странах, на разных языках, читали люди, принадлежавшие к разным культурам и вероисповеданиям. Книга многократно переписывалась и переводилась, а с изобретением книгопечатания часто издавалась. Написанная автором-иудеем, она стала популярной среди христиан. И то, что "Иудейские древности" дошли до нас,- это заслуга прежде всего христианской традиции.



Именно в этой книге находится хронологически первое нехристианское упоминание об Иисусе Христе. Именно в ней, как и в "Иудейской войне", христиане находили подробные характеристики многих персонажей, которые в Новом Завете обрисованы весьма фрагментарно. Это - Ирод I (Великий), Ирод-Антипа, Ирод-Филипп, Иродиада, римские прокураторы Иудеи Понтий Пилат, Феликс, Порций Фест, наместник Сирии Квириний и другие.

В средние века произведения Иосифа Флавия были, пожалуй, единственным источником, из которого можно было получить дополнительные сведения о деяниях этих людей. А ведь именно с ними пересекались судьбы главных героев христианского Нового Завета. "Иудейские древности", равно как и "Иудейская война", давали христианской мысли богатый и уникальный материал о той ситуации в Палестине, да и в других регионах Римской империи, где жили и действовали Иисус и апостолы. Иудея - родина христианства, и это, несомненно, вызывало у христиан повышенный интерес к ее истории, особенно новозаветного времени.

Но, разумеется, целью автора было отнюдь не описание первохристианских реалий. В "Иудейских древностях" излагается история еврейского народа с древнейших времен до начала Иудейской войны в бб году н. э., причем освещается она на широком фоне всемирной истории - в той степени, конечно, в какой она была известна автору.

Иосиф Флавий - Иудейская война

История возносит победителей и бичует побежденных. Маккавеи сумели выстоять в борьбе с империей Антиоха - и наградой им были лавры победителей. Защитники Гамлы, Иерусалима и Масады не смогли противостаять римлянам - и никого из них не осталось в живых, чтобы донести до нас свою трактовку событий. Мы судим о них по книге перешедшего на сторону римлян и потому получившего жизнь и известность Иосифа Флавия. Желание угодить своим покровителям - римлянам - накладывает очевидный отпечаток на изложение автора и на объяснение причин происходящего. Однако это практически единственное свидетельство римско - иудейской войны 66-70 годов н.э., обернувшейся национальной катастрофой еврейского народа.

1 . Иудейская война с римлянами‚ превосходящая не только нами пережитые‚ но почти все известные в истории войны между государствами и государствами и между народами и народами‚ до сих пор описана была в духе софистов и такими людьми‚ из которых одни‚ не будучи сами свидетелями событий‚ пользовались неточными‚ противоречивыми слухами‚ другие же‚ хотя и были очевидцами‚ искажали факты либо из лести к римлянам‚ либо из ненависти к евреям‚ вследствие чего их сочинения заключают в себе то порицание‚ то похвалу‚ но отнюдь не действительную и точную историю.

А потому я‚ Иосиф‚ сын Маттафии‚ еврей из Иерусалима и из священни- ческого рода‚ сам воевавший сначала против римлян и служивший невольным свидетелем всех позднейших событий‚ принял решение дать народам Римского государства на греческом языке такое же описание войны‚ какое я раньше составил для варваров внутренней Азии на нашем родном языке.



2 . Римское государство изнемогало от внутренних неурядиц‚ когда началось это‚ как уже было замечено‚ в высшей степени знаменательное движение. Иудеи же‚ стремясь тогда к созданию нового положения вещей‚ воспользовались тогдашними беспорядками для восстания; они были так богаты боевыми силами и денежными средствами‚ что надеялись даже завладеть частью Востока‚ которую римляне вследствие многочисленных смут считали для себя чуть ли не потерянной. Иудеев‚ кроме того‚ окрыляла надежда‚ что их соплеменники из-за Евфрата примкнут массами к их восстанию; римляне же‚ напротив‚ были заняты усмирением соседних галлов‚ да и кельты заставляли беспокоиться.

Наконец‚ после смерти Нерона все пришло в волнение; многие‚ пользуясь благоприятным случаем‚ пытались завладеть престолом; войско в то же время в надежде на добычу жаждало перемены в правлении. Я считаю недостойным умолчать о таких важных событиях и в то время‚ когда парфяне‚ вавилоняне‚ отдаленные арады‚ наши соплеменники по ту сторону Евфрата и адиавины‚ благодаря моим трудам‚ подробно ознакомились с причинами‚ многочисленными превратностями и конечным исходом той войны‚ - чтоб рядом с ними оставить в неведении тех греков и римлян‚ которые в войне не участвовали‚ и предоставить им довольствоваться чтением лицемерных и лживых описаний.