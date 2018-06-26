Иероним Стридонский - модуль BibleQuote

В модуль вошли толкования на Евангелие Матфея и частично на книгу пророка Даниила.

Модуль Цитата из Библии, BibleQuote - Толкование на Евангелие Матфея, Даниила - Иероним Стридонский



Даниил

Против пророка Даниила написал двенадцатую книгу Порфирий, утверждая, что книга эта написана не тем, именем которого надписывается, а неким, жившим в Иудее во времена Антиоха, называвшегося Эпифаном, и что не столько Даниил предсказал будущее, сколько тот описал прежде бывшее. Поэтому все то, что он сказал до времен Антиоха, содержит действительную историю, дальнейшие же гадания его, вследствие незнания им будущего, были-де вымышленными. Ему весьма умно отвечали Евсевий, епископ Кесарийский, в трех книгах, то есть в восемнадцатой, девятнадцатой и двадцатой, и Аполлинарий в одной большой книге, то есть в двадцать шестой, а прежде них отчасти Мефодий .

Но так как задачей нашей является не ответы давать на клеветы противника, что потребовало бы длинных рассуждений, а изъяснять то, что сказано пророком для наших, то есть для христиан; то я в предисловии напомню о том, что никто из пророков не говорил столь ясно о Христе. Ибо он не только пишет о пришествии Его, в чем он не отличается от прочих [пророков], но также сообщает, в какое время придет Он, и располагает царей по порядку, и перечисляет годы, и предуказывает самые ясные признаки.



Видя, что все это исполнилось, и не имея возможности отрицать этого как несовершившегося, Порфирий, вынуждаемый несомненностью событий, обратился к другого рода клевете, утверждая вследствие сходства некоторых событий, будто бы то, что говорится об Антихристе, как имеющее быть при конце мира, исполнилось при Антиохе Эпифане. Но его нападение служит свидетельством истины. Ибо сказанное пророком столь достоверно, что неверующим людям кажется, будто бы он не будущее предсказал, а описал прежде бывшее. Впрочем, если при изъяснении этой книги представится где-либо случай, то я постараюсь ответить и на эту клевету и противопоставить простое изъяснение хитросплетениям философии или, вернее, мирской злобы, через которую он старается ниспровергнуть истину и как бы посредством фокусов лишить глаза возможности ясно видеть.



[7:1] В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон. Видение же головы его [было] на ложе его. И, записав сон, он вкратце изложил его и, передавая в общих чертах, сказал.

Это отдел, который мы теперь собираемся изъяснить, и последующий, о котором будем [впоследствии] говорить, предшествовали в историческом отношении двум предыдущим . Ибо об этом и последующем говорится как о случившемся в первый и третий год Валтасара. А о том, что было прочитано перед предыдущим отделом, пишется как о случившемся в последний год или последний день царствования Валтасара.

И это мы читаем не только у Даниила, но также у Иеремии и Иезекииля, как будем иметь возможность указать в самых этих местах, если продолжится жизнь наша. Но в предыдущих [отделах] в историческом порядке повествуется о том, какие чудесные знамения были при Навуходоносоре, Валтасаре, Дарий или Кире. А в этих повествуется о том, когда какие были видения, о которых знает один только пророк и которые у варварских народов не считаются за великое знамение или откровение; поэтому они описываются лишь настолько, чтобы у потомков их сохранилась память о том, что были за видения.



[7:2—3] Видел я в видении моем ночью: и вот Четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, отличные один от другого. Под четырьмя небесными ветрами я разумею ангельские силы, которым были поручены главные царства, согласно с тем, что мы читаем во Второзаконии: когда разделял Всевышний народы, ибо расселились сыны Адамовы, тогда поставил пределы народов по числу ангелов Божиих . Часть же Господа народ Его, Иаков наследственный удел Его (32:8—9).

Море же означает мир и век сей, изобилующий горькими и солеными волнами, как изъясняет Господь в притче о неводе, закинутом в море . Поэтому и дракон называется царем всего, находящимся на водах , и головы его, по Давиду, сокрушаются в море . И у Амоса читаем: хотя бы [кто] погрузился в глубинах морских, то повелю дракону, и уязвит его (9:3). О четырех же зверях, которые выходили из моря и были непохожи один на другого, мы можем узнать из слов ангела: эти четыре больших зверя, — говорит он, — [означают, что] четыре царства восстанут из земли (Дан 7:17). Четыре ветра, боровшиеся на великом море, называются небесными ветрами потому, что каждый ангел действует в пользу того царства, которое ему вверено. И то нужно заметить, что именем зверей указывается лютость и жестокость царств.



[7:4] Первый как львица, но имел крылья орлиные. Я смотрел, пока не были вырваны крылья у него, и поднят был он от земли и стал на ноги как человек, и сердце его дано ему. Царство Вавилонское по причине свирепости я жестокости или по причине страсти к жизни, посвященной похотям, называется не львом, а львицею. Ибо писавшие о свойствах зверей говорят, что львицы более люты, в особенности если кормят детенышей, и постоянно стремятся к соитию. А что она (львица) имела крылья орлиные, то это означает гордость могущественнейшего царства, князь которого говорит через Исайю: выше звезд небесных поставлю престол мой и буду подобен Всевышнему (14:13—14). Поэтому говорится ему; если вознесешься как орел, и оттуда низрину тебя (Авд 1:4). Сверх того, как лев между зверями, так орел царит между птицами. Также и то нужно сказать, что орел долго живет и что царство Ассирийское господствовало в течение многих веков.

А что крылья были вырваны у него, то есть у львицы или у орла, это означает прочие царства, которыми он управлял и [над которыми как бы] лежал в мире. И поднят он был, говорит, от земли, то есть по разрушении царства Халдейского. В следующих же затем словах: и стал на ноги как человек, и сердце его дано ему, если разуметь Навуходоносора, то после потери им царства и отнятия у него власти он снова пришел в прежнее состояние, и узнал, что он не львица, а человек, и получил сердце, которое он [прежде] утратил. Если же это вообще понимать в отношении к Вавилонскому царству, то [это может означать то], что Вавилоняне, после умерщвления Валтасара и перехода власти к Мидянам и Персам, поняли, что они обладают природой низкой и слабой. Заметь порядок: кто в истукане имел золотую голову, тот называется львицею.



[7:5] И вот другой зверь, похожий на медведя, стоял с [одной] стороны, и три ребра были во рту его, между зубами его, и ему сказано так: встань, ешь мяса много! Второй зверь, похожий на медведя, тот самый, о котором в видении истукана мы читали: грудь его и руки его из серебра (Дан 2:32), вследствие жестокости и лютости сравнивается с медведем. Ибо царство Персидское, подобно лакедемонянам, было сурово и питалось скудной пищей, так что употребляло суп с солью и крессом. Об этом мы можем прочитать в «Детстве» Кира Старшего.

Слова: стоял с [одной] стороны Евреи так объясняют, что они (Персы) не совершали никаких жестокостей над Израилем . Поэтому и у Захарии-пророка они называются белыми конями . Три же ребра или ряда во рту его и между зубами некто так объяснил, что царство Персидское было разделено между тремя князьями, как и в отделе о Валтасаре и Дарий мы читали, что были три князя, доставленные над сто двадцатью сатрапами. Другие разумеют трех Персидских царей», бывших после Кира, умалчивая об имени их. Но мы знаем, что после Кира, царствовавшего тридцать лет, у Персов царствовал Камбис, сын его, и братья маги , а потом Дарий, во второй год которого начали строить храм в Иерусалиме. Пятым был Ксеркс, сын Дария, шестым Артабан , седьмым Артаксеркс, называвшийся Москрохеф, то есть «Долгорукий» (Longimanus), восьмым [другой] Ксеркс, девятым Согдиан, десятым Дарий по прозвищу , одиннадцатым Артаксеркс, называвшийся , то есть «Памятливый», двенадцатым другой Артаксеркс, именовавшийся также Охом, тринадцатым Арсес, сын Оха, четырнадцатым Дарий, сын Арсама, побежденный Александром Македонским. Как же мы можем говорить, что у Персов было три царя?!

Разве избрать некоторых, наиболее жестоких, каких мы не можем найти в исторических повествованиях? Поэтому под тремя ребрами в устах царства Персидского и между зубами его мы должны понимать три царства: Вавилонян, Мидян и Персов, которые были соединены в одно царство . Слова же: и ему сказано так: встань, ешь мяса много! означают то время, когда при Ассуире, которого Семьдесят называют Артаксерксом , по наущению Амана Агагита в один день повелено было умертвить всех Иудеев. И прекрасно, что не сказал: «пожрал их», но «ему сказано так», чтобы было только покушение, а не осуществление.



[7:6] Затем видел я, и вот другой [зверь] как барс, и он имел четыре птичьих крыла на себе и четыре головы были у зверя, и власть дана была ему. Третье царство — Македонское, о котором в [видении] истукана мы читали: чрево и бедра его из меди (2:32), сравнивается с барсом, быстрейшим и стремительнейпшм зверем, который быстро устремляется, чтобы проливать кровь, и с прыжками бросается, чтобы умерщвлять. И он имел четыре крыла. Ибо ничего не было быстрее победы Александра, который от Иллирии и Адриатического моря до Индийского океана и реки Ганг быстро прошел не столько среди войн, сколько среди побед, и в шесть лет подчинил себе часть Европы и всю Азию. Четырьмя же головами называет тех вождей, которые впоследствии были преемниками его царской власти: Птолемея, Селевка, Филиппа, Антигона. Добавление же: и власть дана была ему показывает, что это было следствием не мужества Александра, а воли Господа.



[7:7] После сего видел я в ночном видении: и вот зверь четвертый, страшный и необыкновенный и чрезвычайно сильный; он имел большие железные зубы, попирая и сокрушая, а остатки попирая ногами своими. Четвертое царство, обладающее теперь всей землей, есть Римское, о котором в образе истукана говорится: голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные (2:33); но он (пророк) и теперь упоминает отчасти о железе, свидетельствуя, что зубы его были железные и большие.

Меня нисколько не удивляет то, что, сопоставив три царства с львицей, медведем и барсом, Римское царство он не сравнил ни с каким зверем. Не потому ли он умолчал об имени [зверя], чтобы представить зверя страшным и чтобы мы относили к Римлянам все то, что есть наиболее лютое в зверях? То, что здесь умалчивается, сказано, по мнению Евреев, в псалмах: уничтожает ее вепрь из чащи, и уединенный зверь поедает ее (Пс 79/80:14) , вместо чего в еврейском тексте стоит: все звери полевые терзали ее. Ибо мы знаем, что в одном Римском государстве соединились все царства, которые прежде были разъединены. Следующие же затем слова: пожирая и сокрушая, а остатки попирая ногами своими, означают то, что все народы были или истреблены ими (римлянами), или обложены податью и порабощены.



Он не похож был на прочих зверей, которых я видел прежде. Ибо в прочих зверях были страшными отдельные признаки, а в этом — все.



И имел он десять рогов. Порфирий двух последних зверей, [относящихся к царствам] Македонян и Римлян, относит к одному Македонскому царству и разделяет их, утверждая, что под барсом разумеется сам Александр, а под зверем, непохожим на прочих зверей, четыре преемника Александра, и затем перечисляет до Антиоха, называвшегося Эпифаном, десять царей, бывших наиболее жестокими; но самих царей не берет из одного царства, например из Македонии, Сирии, Азии или Египта, а из различных царств составляет один ряд царей, так что слова: уста, говорящие высокомерно, признаются сказанными не относительно Антихриста, а относительно Антиоха.

ИЕРОНИМ (Jeronimus) СТРИДОНСКИЙ

Евсевий Софроний, блж. (ок.342-420), западный отец Церкви, переводчик Библии, один из крупнейших экзегетов святоотеческого периода.

Родился в г. Стридоне (на с.-в. Балканского п-ова). Семья Иеронима принадлежала к римским колонистам-землевладельцам, хотя, по некоторым сведениям, его родители были либо греками, либо иллирийцами (иллирийцы — предки нынешних албанцев).

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