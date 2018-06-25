Апологетика - Масонство - модуль BibleQuote

Модуль BibleQuote с произведениями по апологетике масонства.

Модуль Цитата из Библии Апологетика - Масонство

10.07.12 - обновленный модуль в формате UTF-8 для BQ6 и Андроид

Модуль Цитата из Библии Апологетика - Масонство - Содержание модуля

1 ПАВЛЮК П. ТАЙНАЯ АРХИТЕКТУРА. ХРИСТИАНСКИЙ ВЗГЛЯД НА МАСОНСТВО

В учебном пособии в доступной форме рассказывается об одном из самых таинственных и древних культовых движений - масонстве, о его прошлом и настоящем. Автор недвусмысленно показывает антихристианскую и асоциальную подоплеку масонства, разоблачает его культовую оккультно-мистическую сущность. Пособие ориентировано на студентов, изучающих теологию и религиоведение. Книга полезна для христиан, желающих глубже понять современные процессы религии антихриста, и для всех людей, интересующихся подлинной духовной сущностью масонства, ролью этого движения в современном мире.

2 ПОКОЛЕНИЕ В ОКОВАХ САТАНЫ

Эта брошюра поможет нам немного приоткрыть занавес над тайными махинациями иллюминатов, как они нам, стали известными из свидетельства бывшего иллюмината Джона Тодда.

3 БОГОЛЮБОВ Н. ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА ХХ ВЕКА

Второе дополненное и ис правленное издание книги "Тайные общества XX века” значительно обогатилось за счет материала полученного из книги В. Купера "И вот конь бледный”. Этот автор бывший работник военно-морской разведки США излагает в своей работе множество новых и интереснейших фактов. Достоверность их подтверждена документально

4 ВОРОБЬЕВСКИЙ Ю., СОБОЛЕВА Е. ПЯТЫЙ АНГЕЛ ВОСТРУБИЛ. МАСОНСТВО В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В книге, материалы для которой собирались около десяти лет, впервые подробно написано о современном масонстве в России. Причем, через судьбы конкретных людей.