Грюнцвайг - Пояснения на Новый Завет и Псалтирь - комментарий BibleQuote

В Священном Писании Бог говорит нам, кто Он и что Он делает для спасения мира. В центре дел Божиих, от сотворения мира и до завершения его, стоит Иисус Христос, спасший нас. Только Библия дает нам познание о Боге и об Иисусе Христе, душевный мир, чувство защищенности, послушание и завершение. Библия приводит нас к общению с Богом и с Иисусом Христом. Только через Библию мы знакомимся и можем иметь представление о сущности Бога и о Его делах. Кто хочет уверовать в Бога и в Иисуса Христа и быть спасенным, тот не может обойтись без Библии. От себя мы ничего не можем сказать ни о прощении Иисуса Христа, ни о Его обетованиях. В своих принципиальных высказываниях Библия доступна для каждого читателя. Все же каждый читатель Библии наталкивается на такие места, для более глубокого понимания которых он нуждается в объяснениях:

– Всю глубину значения слова не всегда в состоянии точно и всеобъемлюще передать даже самый лучший перевод Священного Писания. Например, что только не чувствуется и не ощущается в древнееврейском слове «милосердие»: утроба матери, материнская любовь, сострадание, Божье сострадание над провинившимся человеком.

– Духовные мотивы не всегда понятны современному, поверхностно читающему человеку, так что объяснение смысла – родословных списков о царях до знамений пришествия Иисуса Христа – большая помощь.

– Для понимания отдельных событий (например: гибель Содома) и некоторых обычаев (например: ожидание невестой жениха) часто необходимы исторические познания.

– Каждый христианин благодарен за поощрение к славословию, благодарению, к прошению и делам, которые он находит в Библии.

Эти объяснения должны помочь более глубокому познанию Священного Писания. Они не хотят заменить комментарии, но только оказать первую помощь. При этом имеется в виду читатель Библии в своей личной молитвенной жизни, а также христианин, объясняющий Библию и при других случаях. Эти объяснения были разработаны и согласованы пятьдесят одним богословом. Они занимают разные посты и обязанности в церквах. Их характер, их мировоззрение, их понимание Церкви придали особый акцент их объяснениям. Это напоминает нам многообразие откровения в Библии через многих ее авторов. Редакторы этих объяснений поддерживали издательский комитет, который старался в свою очередь сохранить богословское единство.

Грюнцвайг - Пояснения на Новый Завет и Псалтирь - комментарий BibleQuote

Пояснения на Новый Завет и Псалтирь

Под редакцией Ф. Грюнцвайга и др.

Издательство «Свет на Востоке», 1983 г.

Издательский комитет: Фриц Грюнцвайг, Гюнтер Хилленберг, Мартин Голланд, Тео Рихтер, Альфред Рингвальд, Рольф Шефбух

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