Баркли - Толкование Нового Завета - модуль BibleQuote

Шествуя с двумя учениками по дороге в Еммаус, Иисус, Воскресший Господь наш, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании (Лук. 24,27). Позже, когда «открылись у них глаза», они узнали Его и поняли, что это Он изъяснял им Писание. Уже с первой страницы Нового Завета мы осознаем, какое важное значение для понимания Священного Писания имеет его истолкование. Евангелист Матфей, приводя слова пророка Исаии, предсказавшего: «Се, Дева во чреве примет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7,14), добавляет «что значит: с нами Бог». Восемьдесят лет тому назад выдающийся лондонский проповедник Джозеф Паркер произнес проповедь на эту фразу: «что значит», начинавшуюся словами: «И вот кто нам очень нужен: человек, который бы объяснил нам значение суровых слов, трудных для понимания фактов и таинств, очень сильно отягощающих нашу нетвердую веру». Уильям Баркли (англ. William Barclay; 5 декабря 1907, Вик, Шотландия — 24 января 1978, Глазго, Шотландия) — шотландский богослов. Профессор Университета Глазго в течение 28 лет, преподаватель кафедры изучения Нового Завета. Преподавал Новый Завет и древнегреческий язык. Принимал участие в деятельности библейских обществ, таких как Society for New Testament Studies, National Bible Society of Scotland. В 1943—1947 годах был редактором журнала Sunday School Teachers. Автор популярного комментария к Евангелию, написанного в 1952—1958 годах. Книга Баркли "Библия день за днем (НЗ)" (Daily Study Bible, NT) снискала всемирное признание и была переведена на многие языки.

Уильям Баркли - Толкование Нового Завета - Модуль BibleQuote7

В 15-ти книгах.

Торонто: Всемирный союз Баптистов 1980 - 1987

Уильям Баркли - Толкование Нового Завета - Модуль BibleQuote7 - Общее предисловие к русскому переводу

Уильям Баркли, автор настоящего комментария к Новому Завету, умер в 1978 году. В 1952 году, будучи преподавателем на кафедре по изучению Нового Завета университета Глазго в Шотландии, он подготовил первую книгу своего толкования Нового Завета. Уже через шесть лет он закончил все семнадцать книг. Эта серия - Повседневное Изучение Библии (Daily Study Bible) разошлась уже тиражом в пять миллионов экземпляров во всех концах света. Она была переведена на многие языки мира, в том числе на испанский, японский, хинди, а также недавно на польский. Эта серия комментариев к Новому Завету, а также написанные Уильямом Баркли шестьдесят других книг, многочисленные статьи в периодических журналах, выступления по радию и телевидению, сделали его одним из самых известных и любимых проповедников шотландской церкви.

Неподражаемость стиля Уильяма Баркли и его общедоступность признаны всеми. С необычайной ясностью и глубоким пониманием излагает он простому человеку достижения современной науки. Он редко пользуется академической терминологией и методами; и все у него очень близко к жизни и труду современного общества. Как он сам однажды сказал: «Я решил посвятить мою жизнь тому, чтобы сделать современную научную мысль доступной для непрофессионалов (простых людей), чтобы они лучше познали свою Библию, своего Бога и своего Спасителя».

Покойный Александр Карев, горячо любимый в Советском Союзе руководитель Евангельских христиан-баптистов и проповедник, неоднократно требовал, чтобы каждый христианин мог быть богословом. Он указывал при этом на то, что некоторые из ведущих евангелистов 19-го и 20-го столетий, также как Ч. Г. Сперджен, Д. Л. Муди, Чарльз X. Финни и Билли Грэм не получили широкого систематического богословского образования, но стали выдающимися толкователями Библии. «Каждый христианин, - подчеркивал Карев, - может быть богословом, постоянно читая и изучая Библию и другие духовные книги».

Настоящий комментарий к Новому Завету, который выходит теперь и на русском языке, имеет целью помочь верующим в изучении Библии. Он не должен, однако, заменить изучение Библии, но должен дополнить ее изучение. Библия, собственно, имеет две характерные особенности: одна ее особенность состоит в том, что она представляет собой Слово Божие, которое было написано людьми в конкретных исторических условиях. Для того, чтобы лучше понять роль писателей Библии, нам нужна помощь в ее толковании. На страницах этого комментария мы вступаем в атмосферу, в которой жили и дышали первые христиане, садимся там, где сидели они, и получаем возможность видеть вещи и обстоятельства такими, какими видели их они. Роль Баркли, как толкователя Библии, следует рассматривать как чисто человеческую. Его слова - это не слова Библии, а лишь полезные замечания и примечания, которые могут оказаться ошибочными и подлежать переоценке. Иногда толкование Баркли можно лучше понять, если помнить, что он жил в Шотландии, писал свои комментарии сперва для шотландских христиан и находился под влиянием кальвинистского богословия своей церкви. Для того, чтобы помочь русскому читателю, издатели снабдили этот перевод в некоторых местах подстрочными примечаниями, либо заменили иллюстрации Баркли более понятными, более близкими русскому читателю. Каждое такое дополнение в тексте заключено в квадратные скобки.

Но главная особенность Библии заключается в том, что она есть Слово Божие. Иисус Христос открыл нам Бога во плоти (Иоан. 1,4; Фил. 2,6-11). Поэтому все толкование Нового Завета должно свидетельствовать о Христе, должно быть христологическим. И потому, что Библия есть Слово Божие, уместно помнить, что изучение Библии следует сопровождать молитвою. Молитесь, когда вы читаете Слово Божие, молитесь, когда вы толкуете Его, и молитесь, когда вы испытываете ваше истолкование. И тогда вы будете готовы к тому, чтобы обрести способность проникновения Слова Божия через Духа Святого, Который наставляет нас на всякую истину (Иоан. 16,13).Это русское толкование к Новому Завету рассчитано на всех людей самых разных вероисповеданий, говорящих на русском языке во всем мире. Он смог быть выполнен лишь благодаря совместным усилиям христиан Америки, Европы и Советского Союза. Наряду с официальным организатором издания - Всемирным союзом баптистов, - в нем принимают участие Меннонитский центральный комитет и Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов. Мы выражаем глубокую благодарность переводчику г-ну Марвину Цигенгагелю, Майнц, и редактору перевода профессору Герману Вибе, факультет славистики Дифайнского колледжа (Огайо) за большой вклад.

Наша молитва за настоящий русский перевод серии Повседневное изучение Библии выражена в знаменитых словах молитвы Ричарда Чичестерского: дать всем людям возможность «знать Иисуса Христа еще лучше, любить Его еще глубже, следовать Ему еще вернее».

15 декабря 1979 г. Всемирный союз Баптистов