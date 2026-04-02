Оригинальные тексты Библии - модули для Цитаты из Библии

В этом разделе собраны модули оригинальных библейских текстов для программы «Цитата из Библии».

Здесь представлены тексты Священного Писания на древнегреческом и древнееврейском языках, критические издания Нового и Ветхого Заветов, а также подстрочники и тексты с грамматической разметкой. Эти модули особенно полезны для углубленного изучения Библии, анализа оригинального текста и подготовки проповедей и исследований.

Оригинальные тексты — модули для Цитаты из Библии

Данные модули доступны только для членов клуба Esxatos. Чтобы получить доступ к этим материалам и использовать их в программе «Цитата из Библии», необходимо вступить в клуб.

Греческий Новый Завет: базовые издания

Greek NT Textus Receptus Elzevir (1624)

Greek NT UBS Fourth Revised Edition, 3rd printing

Новум Тестаментум Греце (NA27)

Novum Testamentum Graece (NA27) with critical apparatus

Novum Testamentum Graece (NA28)

Greek BYZANTINE TEXTFORM, Robinson–Pierpont

Новый Завет. Издание UBS-4, 3rd printing

Греческий Новый Завет с разметкой и текстовыми инструментами

Greek New Testament Westcott-Hort + Nestle-Aland/UBS_Str.+gram.

Greek New Testament Westcott-Hort + Nestle-Aland/UBS_Str.

Греческий Новый Завет, Текст большинства 2000 (Стронг и грам.) (UTF-8)

Подстрочники и интерлинеары

Новый Завет (UBS 3) и Ветхий Завет (LXX) с др.-греч. подстрочником

Библия. Подстрочник НЗ (UBS 3/4), ВЗ (LXX)

Библия подстрочник: НЗ (UBS-3), ВЗ (LXX). Винокуров А.

Греческо-русский интерлинеарный Новый Завет

Еврейский текст Ветхого Завета

Biblia Hebraica Stuttgartensia - UTF8

Interlinear Hebrew Old Testament with Strong's codes

Септуагинта и древние текстовые традиции

Septuaginta (ed. Rahlfs/Hanhart) Greek Old Testament

Септуагинта (LXX), текст семидесяти толковников – греческий перевод Ветхого Завета

Рукописные свидетели текста