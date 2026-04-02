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Оригинальные тексты Библии - модули для Цитаты из Библии

Оригинальные тексты — модули для Цитаты из Библии
Категория BIBLEQUTE MODULES, Bible mod

В этом разделе собраны модули оригинальных библейских текстов для программы «Цитата из Библии».
Здесь представлены тексты Священного Писания на древнегреческом и древнееврейском языках, критические издания Нового и Ветхого Заветов, а также подстрочники и тексты с грамматической разметкой. Эти модули особенно полезны для углубленного изучения Библии, анализа оригинального текста и подготовки проповедей и исследований.

Оригинальные тексты — модули для Цитаты из Библии

Данные модули доступны только для членов клуба Esxatos. Чтобы получить доступ к этим материалам и использовать их в программе «Цитата из Библии», необходимо вступить в клуб.

Греческий Новый Завет: базовые издания

  • Greek NT Textus Receptus Elzevir (1624)

  • Greek NT UBS Fourth Revised Edition, 3rd printing

  • Новум Тестаментум Греце (NA27)

  • Novum Testamentum Graece (NA27) with critical apparatus

  • Novum Testamentum Graece (NA28)

  • Greek BYZANTINE TEXTFORM, Robinson–Pierpont

  • Новый Завет. Издание UBS-4, 3rd printing

Греческий Новый Завет с разметкой и текстовыми инструментами

  • Greek New Testament Westcott-Hort + Nestle-Aland/UBS_Str.+gram.

  • Greek New Testament Westcott-Hort + Nestle-Aland/UBS_Str.

  • Греческий Новый Завет, Текст большинства 2000 (Стронг и грам.) (UTF-8)

Подстрочники и интерлинеары

  • Новый Завет (UBS 3) и Ветхий Завет (LXX) с др.-греч. подстрочником

  • Библия. Подстрочник НЗ (UBS 3/4), ВЗ (LXX)

  • Библия подстрочник: НЗ (UBS-3), ВЗ (LXX). Винокуров А.

  • Греческо-русский интерлинеарный Новый Завет

Еврейский текст Ветхого Завета

  • Biblia Hebraica Stuttgartensia - UTF8

  • Interlinear Hebrew Old Testament with Strong's codes

Септуагинта и древние текстовые традиции

  • Septuaginta (ed. Rahlfs/Hanhart) Greek Old Testament

  • Септуагинта (LXX), текст семидесяти толковников – греческий перевод Ветхого Завета

Рукописные свидетели текста

  • Синайский кодекс

  • Westminster Leningrad Codex  + Strong

Просмотров 357
Рейтинг 5.0 / 5
Добавлено 02.04.2026
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5.0/5 (2)

Comments (2 comments)

Z
zalservik 3 months ago
Благодарю.
E
esxatos 4 months ago
Браво, Вадим, ценная работа по систематизации модулей и простой доступ к ним членам клуба.

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