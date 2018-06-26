Бонхёффер пытался в новых условиях найти ответ на вечный вопрос Иисуса Христа, адресованный всем поколениям верующих людей: "Пойдите, научитесь, что значит: "милости хочу, а не жертвы" (Мф. 9:13). Господь говорит о том, что без доброго отношения к людям, без сочувствия и отзывчивости культовое поклонение утрачивает смысл. Именно в молитве и добрых делах, "в жизни для других", по мнению Бонхёффера, должна проявить себя вера современных христиан, живущих в мире, утратившем свои христианские корни.



"Следуя Христу" - одна из самых известных книг Дитриха Бонхеффера. Оригинальное название "Цена ученичества".

"Хождение вслед" - одно из самых значительных сочинений Дитриха Бонхеффера (1906—1945), крупнейшего лютеранского теолога XX в., участника антинацистского церковного сопротивления. В своих размышлениях (в подполье, затем в тюрьме) Бонхеффер затрагивает основы христианской веры и дает честные ответы на радикально поставленные вопросы.

Бонхёффер Дитрих - Богословие - Модуль BibleQuote

Mодуль Цитата из Библии BibleQuote с книгами Дитриха Бонхёффера.

История модуля BibleQuote: 07.05.11 eshatos объединил 3 модуля трудов Дитриха Бонхёффера ( 2 модуля Павел)

02.10.11 - Модуль для BibleQuote6 в формате .bqb

17.02.13 - Модуль с этим же содержанием в кодировке utf-8

20.02.13 - вторая версия модуля, Klangtao добавил книги "Псалтирь", "О душепопечении", кодировка utf-8

В модуль вошли:

Биографическая справка (Wikipedia)

Голос, дошедший из застенков

Бонхеффер (Bonhoeffer) Дитрих

Сопротивление и покорность

Жизнь в христианском общении

Христиане и язычники

Время молчать (из кн. "Жизнь в общине")

Хождение вслед

Следуя Христу

Псалтирь

О душепопечении

Дитрих Бонхёффер - Следуя Христу - ЗРИМАЯ ОБЩИНА



Тело Иисуса Христа занимает место на земле. С вочеловечением Христос требует места среди людей. Он вступил в Свою собственность. Но они дали ему при Рождестве ясли, «потому что не было им места в гостинице», они отвергли Его при Его смерти, чтобы Его тело висело между землей и небом на виселице. Однако же воплощение включает право на собственное место на земле. Что занимает место, то зримо. Так что тело Христа может быть только зримым телом, либо же оно не тело. Зрим Человек Иисус, уверованный как Сын Божий. Зримо тело Иисуса, уверовали же в него как в тело вочеловечившегося Бога. Это зримо, Иисус был во плоти, уверовано, что Он нес нашу плоть. «На этого Человека должен ты указывать и говорить: это Бог» (Лютер).



Истина, религия не нуждается в собственном месте. Она бестелесна. Она услышана, изучена, постигнута. Это все. Но вочеловечившийся Сын Божий нуждается не только в ушах и сердцах – он нуждается в реальных людях, которые следуют Ему. Поэтому Он призывает Своих учеников в Свое телесное следование, и Его единение с ними было видно для всякого. Оно было основано и скреплено Иисусом Христом, Вочеловечившимся, Самим; воплощенное слово призвало, создало телесную зримую общину.

Призванные уже больше не могли оставаться втайне, они были свет, который должен светить, город на горе, который должен стать зримым. Над их единением зримо стоял Крест и Страсти Христа. Ученики ради единения с Ним должны были от всего отказаться, они должны были страдать и быть гонимы, и все-таки посреди гонений они зримо получали в единении с Ним то, что потеряли, – братьев и сестер, пашни и дома. Община воспоследовавших обнаружилась для мира. Тут были тела, действовавшие, работавшие и страдавшие в единении с Иисусом.