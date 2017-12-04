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Метаксас - Дитрих Бонхёффер

Метаксас Э. Дитрих Бонхёффер
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History, Ethics, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Эта книга — рассказ о жизни знаменитого немецкого богослова, определившего развитие всей христианской мысли XX века в послевоенном мире, человека, который заглянул в лицо величайшему злу и одним из первых понял, какая страшная судьба ждет мир после прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера.

Эрик Метаксас. Дитрих Бонхёффер. Праведник мира против Третьего Рейха

Эрик Метаксас ; [пер. с англ. Л.Б. Сумм]. — М. : Эксмо, 2012. — 672 с. ISBN 978-5-699-57170-3 (Эксмо) ISBN 978-966-2615-19-7 (Книгоноша)
В то время как вождь нацистов соблазнял немецкий народ, запугивал континент и пытался уничтожить всех евреев Европы, небольшая группа диссидентов пыталась разрушить Третий Рейх изнутри. Среди них был Дитрих Бонхёффер. Он действовал решительно, отважно и безоглядно, видя в заговоре против Гитлера исполнение воли Бога. В самое трудное и опасное время Бонхёффер вернулся из США в Германию, чтобы противостоять злу в атмосфере всеобщего безумия. Здесь, следуя зову своего сердца, он стал агентом абвера, органа военной разведки и контрразведки нацистской Германии.

Книга представляет собой пронзительную повесть о невероятном мужестве перед лицом чудовищного зла и раскрывает новое измерение Второй мировой войны. Она содержит уникальное описание общественной жизни в Германии накануне войны и бесценные свидетельства об отношениях Церкви и Третьего Рейха.

Эрик Метаксас - Дитрих Бонхёффер - Праведник мира против Третьего Рейха - Содержание

  • Пролог
  • ГЛАВА 1. Семья и детство
  • ГЛАВА 2. Тюбинген
  • ГЛАВА 3. Римские каникулы
  • ГЛАВА 4. Студент в Берлине
  • ГЛАВА 5. Барселона
  • ГЛАВА 6. Берлин
  • ГЛАВА 7. Бонхёффер в Америке
  • ГЛАВА 8. Берлин
  • ГЛАВА 9. Принцип фюрерства
  • ГЛАВА 10. Церковь и еврейский вопрос
  • ГЛАВА 11. Богословие нацизма
  • ГЛАВА 12. Начало борьбы внутри Церкви
  • ГЛАВА 13. Бефильское исповедание веры
  • ГЛАВА 14. Бонхёффер в Лондоне
  • ГЛАВА 15. Разгорается битва за Церковь
  • ГЛАВА 16. Конференция в Фано
  • ГЛАВА 17. Дорога в Цингст и Финкенвальде
  • ГЛАВА 18. Цингст и Финкенвальде
  • ГЛАВА 19. Между Сциллой и Харибдой
  • ГЛАВА 20. Марс восходит
  • ГЛАВА 21. Решение принято
  • ГЛАВА 22. Конец Германии
  • ГЛАВА 23. От исповедания к заговору
  • ГЛАВА 24. Заговор против Гитлера
  • ГЛАВА 25. Победа Бонхёффера
  • ГЛАВА 26. Влюбленный Бонхёффер
  • ГЛАВА 27. Убить Гитлера
  • ГЛАВА 28. Тюрьма Тегель, камера 92
  • ГЛАВА 29. «Валькирия» и заговор Штауффенберга
  • ГЛАВА 30. Бухенвальд
  • ГЛАВА 31. На пути к свободе
  • Послесловие. Единственное, о чем я жалею
  • Об авторе

Эрик Метаксас - Дитрих Бонхёффер - Праведник мира против Третьего Рейха

«Мы не знаем, что делать». «Я никогда не забуду, – писала хозяйка пансиона по соседству с его домом, – как он бродил взад‑вперед по террасе, пытаясь решить, оставаться ли ему в Англии или же оставить свой приход и возвратиться к преследуемой Церкви Германии. Ему очень хотелось поехать в Индию, к Ганди, и он понимал, что если не воспользуется моментом, уже никогда туда не попадет. Я заранее знала, что выберет такой человек, как он». Такое же решение он принял перед началом войны – друзья организовали ему приглашение в Америку и уговаривали остаться, но краткий визит завершился возвращением на родину. Он видел свое место рядом с тяжко угнетенными братьями и учениками и со своими родными, также вовлеченными в битву с Антихристом.
«Мы не знаем, что делать, но к тебе очи наши!» Тревоги начала пути завершились – он пришел к ученичеству Христову, и то, о чем он пишет в последней своей книге, вполне осуществилось в его жизни. Закон и Евангелия, заповедь и завет указывают единственный ясный путь, которого он искал: «Только верующий послушен и лишь тот, кто послушен, верует». Поскольку он размышлял об «общинной жизни» и посвятил ей трактат и по соответствующим правилам построил братскую жизнь в семинарии, уместно, говоря о нем одном, и это «мы» – «мы не знаем», «очи наши» – ибо лишь в церковном братстве можно расслышать голос Господа и последовать за ним. Существует «единая святая вселенская Церковь» и каждая Церковь полагает себя таковой, но верность собственному вероисповеданию не мешала Дитриху Бонхёфферу разглядеть недостатки даже в Исповеднической церкви, не препятствовала воспринимать и запечатлевать в своих трудах многое из иных традиций.
Он оставался экуменическим богословом в большей мере, чем любой другой немец его поколения, и отказался принимать активное участие во Второй мировой войне, напротив, он укреплял связи с британскими братьями даже после того, как границы замкнулись и поездки в нейтральные страны стали все более рискованными. Он предупреждал об опасностях проповедуемого «немецкими христианами» изоляционизма. Как в истории Самсона, один человек мощными руками обрушивает всю постройку. Почти не раздавалось предостерегающих голосов, никто не протягивал руку помощи извне, и политическое действие превращалось в насущную необходимость. «Почему, – спрашивал Дитрих в последний свой визит сюда, – почему революции всегда совершают дурные люди?»
Он жертвовал всем в этой борьбе, как и его брат, его зятья и друзья. Исход был непредсказуем не только для участников Сопротивления, но и для самого Сопротивления. Епископ Белл вспоминал об апокалипсическом тоне последней беседы с Дитрихом в Стокгольме: Дитрих уверился в нависшем над Германией, а может быть, и над всей Европой роке. Но сейчас, именно сейчас с особой силой звучат слова: «Мы не знаем, что делать, но к тебе очи наши!» Даже последние два года, в тюрьме, где возможность исполнять пастырские обязанности представлялась лишь изредка, и последние два месяца, когда он и Клаус ждали смертного приговора, для Дитриха стали лишь очередным, высшим этапом ученичества. Он писал ранее о даре мученичества, и первую проповедь читал на текст «Мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать».

История файлов книги Дитрих Бонхёффер - Праведник мира против Третьего Рейха

06/12/2012 - DJVU
08/12/2013 - PDF, RTF, FB2, EPUB
Views 7 022
Rating 4.9 / 5
Added 04.12.2017
Author brat Dorian
Rate this publication:
4.9/5 (45)

Comments (3 comments)

G
gloria 4 years ago

Найдется!!! И против третьего Рима, и против четвертого рейха.
E
esxatos 1 year ago

Увы, что-то не видно его, даже на горизонте...
E
esxatos 12 years ago
Найдется ли праведник против третьего Рима?

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