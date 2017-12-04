Эта книга — рассказ о жизни знаменитого немецкого богослова, определившего развитие всей христианской мысли XX века в послевоенном мире, человека, который заглянул в лицо величайшему злу и одним из первых понял, какая страшная судьба ждет мир после прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера.

Эрик Метаксас. Дитрих Бонхёффер. Праведник мира против Третьего Рейха Эрик Метаксас ; [пер. с англ. Л.Б. Сумм]. — М. : Эксмо, 2012. — 672 с. ISBN 978-5-699-57170-3 (Эксмо) ISBN 978-966-2615-19-7 (Книгоноша)

В то время как вождь нацистов соблазнял немецкий народ, запугивал континент и пытался уничтожить всех евреев Европы, небольшая группа диссидентов пыталась разрушить Третий Рейх изнутри. Среди них был Дитрих Бонхёффер. Он действовал решительно, отважно и безоглядно, видя в заговоре против Гитлера исполнение воли Бога. В самое трудное и опасное время Бонхёффер вернулся из США в Германию, чтобы противостоять злу в атмосфере всеобщего безумия. Здесь, следуя зову своего сердца, он стал агентом абвера, органа военной разведки и контрразведки нацистской Германии.



Книга представляет собой пронзительную повесть о невероятном мужестве перед лицом чудовищного зла и раскрывает новое измерение Второй мировой войны. Она содержит уникальное описание общественной жизни в Германии накануне войны и бесценные свидетельства об отношениях Церкви и Третьего Рейха.



Эрик Метаксас - Дитрих Бонхёффер - Праведник мира против Третьего Рейха - Содержание

Пролог

ГЛАВА 1. Семья и детство

ГЛАВА 2. Тюбинген

ГЛАВА 3. Римские каникулы

ГЛАВА 4. Студент в Берлине

ГЛАВА 5. Барселона

ГЛАВА 6. Берлин

ГЛАВА 7. Бонхёффер в Америке

ГЛАВА 8. Берлин

ГЛАВА 9. Принцип фюрерства

ГЛАВА 10. Церковь и еврейский вопрос

ГЛАВА 11. Богословие нацизма

ГЛАВА 12. Начало борьбы внутри Церкви

ГЛАВА 13. Бефильское исповедание веры

ГЛАВА 14. Бонхёффер в Лондоне

ГЛАВА 15. Разгорается битва за Церковь

ГЛАВА 16. Конференция в Фано

ГЛАВА 17. Дорога в Цингст и Финкенвальде

ГЛАВА 18. Цингст и Финкенвальде

ГЛАВА 19. Между Сциллой и Харибдой

ГЛАВА 20. Марс восходит

ГЛАВА 21. Решение принято

ГЛАВА 22. Конец Германии

ГЛАВА 23. От исповедания к заговору

ГЛАВА 24. Заговор против Гитлера

ГЛАВА 25. Победа Бонхёффера

ГЛАВА 26. Влюбленный Бонхёффер

ГЛАВА 27. Убить Гитлера

ГЛАВА 28. Тюрьма Тегель, камера 92

ГЛАВА 29. «Валькирия» и заговор Штауффенберга

ГЛАВА 30. Бухенвальд

ГЛАВА 31. На пути к свободе

Послесловие. Единственное, о чем я жалею

Об авторе

Эрик Метаксас - Дитрих Бонхёффер - Праведник мира против Третьего Рейха

«Мы не знаем, что делать». «Я никогда не забуду, – писала хозяйка пансиона по соседству с его домом, – как он бродил взад‑вперед по террасе, пытаясь решить, оставаться ли ему в Англии или же оставить свой приход и возвратиться к преследуемой Церкви Германии. Ему очень хотелось поехать в Индию, к Ганди, и он понимал, что если не воспользуется моментом, уже никогда туда не попадет. Я заранее знала, что выберет такой человек, как он». Такое же решение он принял перед началом войны – друзья организовали ему приглашение в Америку и уговаривали остаться, но краткий визит завершился возвращением на родину. Он видел свое место рядом с тяжко угнетенными братьями и учениками и со своими родными, также вовлеченными в битву с Антихристом.

«Мы не знаем, что делать, но к тебе очи наши!» Тревоги начала пути завершились – он пришел к ученичеству Христову, и то, о чем он пишет в последней своей книге, вполне осуществилось в его жизни. Закон и Евангелия, заповедь и завет указывают единственный ясный путь, которого он искал: «Только верующий послушен и лишь тот, кто послушен, верует». Поскольку он размышлял об «общинной жизни» и посвятил ей трактат и по соответствующим правилам построил братскую жизнь в семинарии, уместно, говоря о нем одном, и это «мы» – «мы не знаем», «очи наши» – ибо лишь в церковном братстве можно расслышать голос Господа и последовать за ним. Существует «единая святая вселенская Церковь» и каждая Церковь полагает себя таковой, но верность собственному вероисповеданию не мешала Дитриху Бонхёфферу разглядеть недостатки даже в Исповеднической церкви, не препятствовала воспринимать и запечатлевать в своих трудах многое из иных традиций. Он оставался экуменическим богословом в большей мере, чем любой другой немец его поколения, и отказался принимать активное участие во Второй мировой войне, напротив, он укреплял связи с британскими братьями даже после того, как границы замкнулись и поездки в нейтральные страны стали все более рискованными. Он предупреждал об опасностях проповедуемого «немецкими христианами» изоляционизма. Как в истории Самсона, один человек мощными руками обрушивает всю постройку. Почти не раздавалось предостерегающих голосов, никто не протягивал руку помощи извне, и политическое действие превращалось в насущную необходимость. «Почему, – спрашивал Дитрих в последний свой визит сюда, – почему революции всегда совершают дурные люди?» Он жертвовал всем в этой борьбе, как и его брат, его зятья и друзья. Исход был непредсказуем не только для участников Сопротивления, но и для самого Сопротивления. Епископ Белл вспоминал об апокалипсическом тоне последней беседы с Дитрихом в Стокгольме: Дитрих уверился в нависшем над Германией, а может быть, и над всей Европой роке. Но сейчас, именно сейчас с особой силой звучат слова: «Мы не знаем, что делать, но к тебе очи наши!» Даже последние два года, в тюрьме, где возможность исполнять пастырские обязанности представлялась лишь изредка, и последние два месяца, когда он и Клаус ждали смертного приговора, для Дитриха стали лишь очередным, высшим этапом ученичества. Он писал ранее о даре мученичества, и первую проповедь читал на текст «Мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать».