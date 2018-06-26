Данн, Джеймс - Новый взгляд на Иисуса - модуль BibleQuote

Джеймс Д. Данн - (PhD, Кембриджский Университет) - один из ведущих библеистов современности, почетный профессор богословия в Даремском университете.

Он — автор многочисленных работ, среди которых «Новый взгляд на Иисуса» (русский перевод — издательство ББИ), «Богословие апостола Павла» и «Иисус воспоминаемый».

Джеймс Д. Данн - Книги по библеистике - Модуль для Цитаты - BibleQuote

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В модуль вошли книги издательства ББИ.

Джеймс Д. Данн. Новый взгляд на Иисуса: что упустил поиск исторического Иисуса

Серия Современная библеистика».

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. 2009 г.



Книга посвящена самой ранней традиции восприятия Иисуса, традиции, сохранявшейся в рассказах его учеников, которые передавались из уст в уста. Учитывая особенности устной коммуникации, автор подчеркивает значение веры в Иисуса — в противовес историческому» подходу, не до оценивающему значение веры, сконцентрированному исключительно на критике письменных источников и представляющему своего исторического Иисуса как якобы единственно аутентичного. Книга вносит необходимые поправки в исторические исследования, связанные с личностно Иисуса.



Это разностороннее введение в изучение Иисуса и Евангелий написано доступным живым языком и может быть рекомендовано не только студентам-богословам, но и широкому кругу читателей.

Данн Джеймс. ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ В НОВОМ ЗАВЕТЕ. Исследование природы первоначального христианства

Москва, изд. ББИ, 2009

Пер. с англ. 5-е издание, дополненное, исправленное.

Книга Джеймса Д. Данна — одно из лучших современных пособий по изучению Нового Завета. Эта работа соединяет в себе исследование текста Нового Завета с историко-социальной характеристикой жизни первых христианских общин, помогая преодолеть пропасть между текстологическими исследованиями и богословской интерпретацией Священного Писания в духе древнейшего исторического христианства. Для студентов старших. Для студентов старших курсов гуманитарно-богословских факультетов и вузов, а также для всех интересующихся изучением Нового Завета. «Это выдающееся достижение по размаху материала, подбору литературы и балансу суждений. Я не могу назвать ни одну книгу по Новому Завету общего характера, которая могла бы сравниться с этой».

Рэймонд Браун «Этот труд придаст новый импульс новозаветным исследованиям и внесет существенный вклад в современное богословие... Это важная работа по синтезу, сведению воедино того, что было написано за последнее время, и представление этого материала в форме связного убедительного тезиса».

Кеннет Грейстон «Это замечательная работа и самое лучшее введение в новозаветную науку, которое я знаю».

New Blackfriars «Можем ли мы достоверно говорить об ортодоксии и ереси в первоначальном христианстве? Что означает единство Нового Завета? Насколько велико многообразие внутри Нового Завета? Этим вопросам посвящена книга... Одно из самых важных следствий этой работы — то, как единство и многообразие Нового Завета могут повлиять на современный экуменический диалог».

Джеймс Д. Данн Данн Дж., Ивлиев И. и др. Библия в Церкви. Толкование Нового Завета на Востоке и Западе ББИ, 2010 г. "Современная библеистика" Книга посвящена интерпретации и пониманию Священного Писания в разных церквах Востока и Запада. В сборник вошли лучшие доклады, прочитанные ведущими специалистами на знаменитом симпозиуме в Неамце (Румыния) в 1998 году. Библейский текст представляет собой известную реальность, которую можно и нужно объяснять с позиций науки. Но вместе с тем библейский текст сам является толкованием определенной реальности, которую мы называем новой жизнью во Христе прославленном. Это означает, что Святое Писание, библейский текст представляют собой выраженный словами образ Новой Действительности, которая была явлена людям в Воплотившемся Слове Божием.

Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев) Интерес ученых к Евангелию отнюдь не попытка поставить научное знание выше Библии или церкви; это также не претензия на то, что научное толкование Евангелий способно обнаруживать смысл, скрытый от веры и духовности. Цель научного толкования Евангелия, скорее, выражаясь языком xpистианства, состоит в том, чтобы принять Воплощение всерьез.

Джеймс Данн Толкования отцов церкви напоминают нам о том, что за многоголосием самой Библии и многих ее толкований стоит интерпретирующее сообщество, а именно церковь, и что мы сами также принадлежим к этому сообществу. Тот вес, которым обладают толкования отцов церкви в восточной церкви, является герменевтически важным указанием на фундаментальное значение церкви как интерпретирующего сообщества для чтения Библии.

Ульрих Луц Библия в Церкви. Толкование Нового Завета на Востоке и Западе • Вacилий Миxoк, Aктуaльнocть библeйcкoй экзeгeзы oтцoв цepкви

• Ульрих Луц, Значение отцов церкви для толкования Библии. Западно-протестантская точка зрения

• Джузeппe Ceгaллa, Влacть цepкви и тoлкoвaниe Библии. Взгляд c пoзиций кaтoлицизмa

• Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев), Власть церкви и толкование Библии. Православная точка зрения

• Юрген Ролоф, Авторитет церкви и интерпретация Библии. Протестантская точка зрения

• Джеймс Д. Данн, Научные метoды в тoлкoвании Eвангелий

• Caймoн Кpиcп, Пpaвocлaвнaя библeиcтикa мeжду пaтpиcтикoй и пocтмoдepнизмoм. Взгляд c Зaпaдa

• Caвa Aгуpидиc, Пpaвocлaвнaя цepкoвь и coвpeмeнныe иccлeдoвaния Библии

• Иоаннис Каравидопулос, Откровенность и богодухновенность Писания: толкование Нового Завета в Православной церкви

• Томас Зёдинг, Богодухновенность Писания в западном богословии. Заметки о Новом Завете

• Моника Гергелегиу, Духовное и/или историко-критическое толкование Писания? Обзор дискуссии, состоявшейся на симпозиуме в Неамце Книги Джеймса Данна на английском языке смотрите здесь Модули BibleQuote Цитата из Библии Данн Дж. Д. Библеистика Модуль к Цитате из Библии Автор Eshatos 11.02.2012 - новая редакция модуля, выполнена с новых качественных текстов с примечаниями, модуль в юникоде для BibleQuote6

В модуль вошли книги выдающегося библеиста из серии "Современная библеистика» ББИ:

1. Единство и многообразие в Новом Завете

2. Новый взгляд на Иисуса: что упустил поиск исторического Иисуса

26.05.12 Модуль в UTF-8 для BibleQuote6 и Андроид

26.05.12