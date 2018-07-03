Герменевтика - модуль BibleQuote

Лучшие книги и учебники по герменевтике в модуле для Цитаты из Библии

Модуль BibleQuote Цитата из Библии с лучшими книгами по герменевтике

24.07.12 Модуль в кодировке UTF-8 для BQ6 и Андроид Модуль BibleQuote Цитата из Библии с лучшими книгами по герменевтике - Содержание В состав модуля вошли книги:

Фи Г., Стюарт Д. Как читать Библию и видеть всю ее ценность

Верклер Г. Герменевтика. Принципы и процесс толкования Библии

Гальбиати Э., Пьяцца А. Трудные страницы Библии. Ветхий Завет

Маршалл Г. Толкование НЗ. Сборник эссе о принципах и методах

Осборн Г. Герменевтическая спираль

Ванхузер К. Дж. Искусство понимания текста

Арндт У. Свет истинный. Существуют ли противоречия в Библии

Пратт Р. Он дал нам прообразы

Иеремиас И. Богословие Нового Завета

Бломберг К. Интерпретация притчей

Библия в современном мире: аспекты толкования

Библия в церкви. Толкование Нового Завета на Востоке и Западе

Современные исследования Библии

Стилианопулос Т. Новый Завет: православная перспектива

Дорини Д. Постигая смысл Писания

Благодарность за материалы, включенные в модуль:

Павел - модуль книги Маршалла Г. Толкование НЗ. Сборник эссе о принципах и методах

DikBSD - текст книги Ванхузера

Billi - текст книги Библия в современном мире: аспекты толкования

Петеримов - текст книги Библия в церкви

efmarchuk, MagistrP - текст книги Современные исследования Библии

klangtao - модуль Стилианопулоса, Гальбиати

serg - текст книги Дориани

Фи Г., Стюарт Д. Как читать Библию и видеть всю ее ценность

Глубокое понимание Библии вовсе не удел избранных — библеистов или особо одаренных людей. Библия доступна всем. Это значит, что ее может читать и понимать любой, от домохозяйки до преподавателя семинарии. Мы предлагаем вам углубиться в чтение библейских текстов под руководством авторитетных богословов, чтобы открыть для себя всю красоту и ценность Писания и увидеть, как оно связано с вашей жизнью в 21 веке.

Верклер Г. Герменевтика. Принципы и процесс толкования Библии

Цель этой книги - дать читателю не только понимание принципов библейского толкования, но и умение применять их при подготовке проповеди или в личном изучении Библии. Опыт преподавания герменевтики подсказывает мне, что если студентам дать семь правил для толкования притч, пять правил для толкования аллегорий и восемь правил для толкования пророчеств, они могут выучить их к выпускному экзамену, но не в состоянии удержать в памяти на более продолжительный период времени. Потому я попытался разработать общую концептуальную схему, которую можно применять ко всем видам библейской литературы, и при этом необходимо заучивать только специфические отличительные характеристики.

Чтобы дать возможность научиться применять герменевтические принципы на практике, я включил экзегетические задания (названные "тренировочные упражнения" и обозначенные "ТУ"), которые взяты в основном из церковных проповедей или душепопечительных бесед. Ответы на ТУ следует давать письменно, что поможет лучше усвоить материал книги.

Этот учебник предназначен для тех, кто принимает исторический подход, ортодоксальные предпосылки в вопросе природы откровения и богодухновенности Библии. Есть серьезные христиане, которые изучают Писание с других точек зрения. Эти иные взгляды представлены в сжатом виде лишь для сравнения и противопоставления. В Приложении А любознательный читатель найдет краткую библиографию работ по герменевтике, написанных с других точек зрения.

Гальбиати Э., Пьяцца А. Трудные страницы Библии. Ветхий Завет

Нам не хотелось бы, чтобы у читателя, который найдет в этой книге собранными и сопоставленными некоторые из трудных страниц Ветхого Завета, осталось ложное и чрезвычайно озадачивающее впечатление, что вся Библия полна трудностей и проблем и представляет собой нечто вроде зашифрованного текста, доступного лишь немногим посвященным счастливцам.

На самом деле эти трудные страницы - только незначительные вкрапления на совершенно ясном фоне. Большая часть священной книги может быть непосредственно понята и оценена читателем любой эпохи с литературной, художественной и исторической точки зрения, и в особенности с точки зрения религиозной.

Основные религиозные идеи, величественная ткань библейского повествования, отзвук, почти всегда тревожный, изменчивых исторических обстоятельств Израиля, его мудрость, но чаще тирания и моральный упадок как царей, так и их подданных, проблески восточной пышности при политических и военных успехах, но чаще иноземные вторжения и изгнания на чужбину, и все это с вкраплениями живописных картинок пастушеской и семейной жизни; грозные выступления пророков, обличающие разврат городов и социальную несправедливость, свежий лиризм псалмов, в которых поэзия вырастает в молитву; исполненные здравого смысла и реализма наблюдения и увещания книг Премудрости - все это вещи настолько легкие, очевидные и ясные, что большего и желать нельзя.

Если бы Ветхий Завет был так труден, как многие думают, было бы непонятно, каким образом он мог в течение более чем двух тысячелетий питать религию, культуру, искусство бесчисленных поколений.

Маршалл Г. Толкование Ноавого Завета. Сборник эссе о принципах и методах

Авторы сборника — ученые и преподаватели богословских дисциплин из разных стран — являются членами Группы по изучению Нового Завета из Тиндейловского общества библейских исследований. Статьи посвящены проблемам экзегетики библейских текстов. На основе анализа Писания рассматриваются актуальные направления в толковании Нового Завета. Придерживаясь консервативной евангельской позиции, авторы подвергают тщательному разбору предпосылки, на которых основываются их собственные взгляды и мнения ученых других школ, обсуждают виды критического исследования, применяемого в экзегетике новозаветных текстов, дают обзор методов экзегетики, показывая их значение для современности. Сборник может быть использован в качестве руководства для студентов богословских учебных заведений и всех, кто интересуется вопросами толкования Нового Завета в современном мире.

Осборн Г. Герменевтическая спираль

Фундаментальный труд.

Автор предлагает студентам семинарий и действующим пасторам всестороннее руководство по библейскому истолкованию. Начиная с первых шагов в библейской экзегетике, автор тщательно и вдумчиво обсуждает переход от изучения ветхозаветных и новозаветных текстов к развитию библейского и систематического богословия и, наконец, к подготовке качественных библейских проповедей.

Осборн убежден, что герменевтика – это, по сути, спираль от текста к контексту, от изначального смысла библейских текстов к их значимости для Церкви.

Оглавление:

Книга состоит из трех основных частей:

1) общая герменевтика, охватывающая контекст, грамматику, синтаксис и историко-культурный фон;

2) жанровый анализ, предлагающий руководство к истолкованию различных типов библейской литературы;

3) прикладная герменевтика, анализирующая библейское, систематическое, контекстуальное и гомилетическое богословие.



В двух отдельных приложениях автор анализирует современные дискуссии о значении текста, как такового и влияния этих дискуссий на понимание библейских текстов.

Ванхузер К.Дж. Искусство понимания текста

Опираясь на филологические и философские дисциплины, автор проводит детальное и творческое исследование вопросов библейской герменевтики, целью которого он ставит оживление и расширение понятия автороцентричности толкования.

Настоящий труд содержит в себе сильный антидот основополагающим предпосылкам современной библейской критики и предлагает конструктивную альтернативу, которая выводит на передний план понятие авторитетности Писания и открывает новые методы экзегетики, отдающие должное как буквальному смыслу текста, так и его значению для конкретного читателя.

Арндт У. Свет истинный. Существуют ли противоречия в Библии

Данная книга является переводом произведения "Bible Difficulties and Seeming Contradictions" (by W.Arndt).

Нападки на точность и достоверность Библии - явление вовсе не новое в этом мире. В наше время историки, ученые, а порой и даже сами богословы выдвигают все новые и новые исторические "аргументы" против Святых Писаний. Однако, несмотря на все их старания, Библия остается авторитетным и достоверным Словом Божиим для огромного числа христиан.

Данная книга является переводом произведения "Bible Difficulties and Seeming Contradictions" (by W.Arndt).



Нападки на точность и достоверность Библии - явление вовсе не новое в этом мире. В наше время историки, ученые, а порой и даже сами богословы выдвигают все новые и новые исторические "аргументы" против Святых Писаний. Однако, несмотря на все их старания, Библия остается авторитетным и достоверным Словом Божиим для огромного числа христиан. Не так уж много было постигнуто в этой книге, по сравнению с теми глубинами, в которые нам еще предстоит заглянуть.

Работая над этой книгой, доктор Уильям Арндт преподавал в одном из крупнейших в мире богословских учебных заведений, - семинарии "Конкордия". Он собрал наиболее часто возникающие вопросы, трудности и мнимые противоречия, вызывающие порой озабоченность у читателей Библии, и дал на них ответы в простой и доступной форме. Если у вас также имеются какие-то вопросы или сомнения по поводу Священного Писания, то мы надеемся, что эта книга поможет вам с этим разобраться.



Адресовано это издание широкому кругу читателей.

Пратт Р. Он дал нам прообразы

"Когда мы с женой решили, что я должен стремиться к высокому уровню богословских исследований, перед нами возник трудный выбор. Мои личные интересы касались в основном философии религии. Но мы ясно видели, что многие серьезные проблемы в церкви появляются из-за пренебрежения Ветхим Заветом. Будучи убеждены в этом, мы посвятили себя тому, чтобы помочь Божьему народу понимать и применять Ветхий Завет. "Он дал нам прообразы" является первым шагом для достижения нашей цели.Эта книга сосредотачивается на толковании историй Ветхого Завета. За последние годы появилось много выдающихся книг по толкованию Библии. Для чего же еще одна?



Эта работа представляет собой нечто большее, чем всего лишь введение в толкование Ветхого Завета. Бесчисленные вопросы были оставлены для самостоятельного исследования читателем. Последующие главы представляют результаты моих собственных трудов по толкованию Ветхого Завета. Эта книга является итогом ненасытных научных поисков последнего десятилетия. Но более того, это результаты духовной жажды, появившейся во мне с тех пор, как я познал милость Божью во Христе и понял, что в Ветхом Завете Он дал нам множество прообразов."

Иеремиас И. Богословие Нового Завета

В фундаментальном труде «Богословие Нового Завета. Ч. 1: Провозвестие Иисуса» (Neutestamentliche Theologie. 1971. Tl. 1) Иеремиас подвел итог своим прежним исследованиям и попыткам ученых восстановить форму и смысл первоначальной проповеди Иисуса Христа. Признавая, что евангельская весть имеет эсхатологический характер, И. тем не менее утверждает, что в проповеди Христа «речь идет не об апокалиптических спекуляциях, не об указании срока - это Он самым резким образом отвергает,- но о духовной оценке ситуации» (Иеремиас. 1999. Ч. 1. С. 161). Говоря о благовестии Иисуса Христа, И. в противовес «либеральной критике» показывает в своих исследованиях, что представление Иисуса о Себе и о спасении мира вполне согласуется с церковной христологией и сотериологией.

Бломберг К. Интерпретация притчей

Исследование посвящено проблемам интерпретации евангельских притчей в свете современной новозаветной библеистики. Автор рассматривает проблему соотношения аллегории и метафоры в притчах Иисуса, разные типы притчей, вопрос аутентичности новозаветных аллегорических толкований. Исследование Крейга Бломберга - это продолжение традиции изучения евангельских притчей, начатой классическими работами Чарлза Додда и Иоахима Иеремиаса.

Библия в современном мире: аспекты толкования

В последние десятилетия возникло немало новых подходов к толкованию Библии. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. В этой книге преподаватели Риджент-колледжа объединили свои усилия с целью разработки междисциплинарного подхода, который позволит обогатить наше понимание Библии.

В первой и второй главах рассматриваются история и канон как контексты для толкования Библии. Затем Дж.Пакер излагает мысли о просветительской и охранительной роли богословия в деле чтения Библии. Крэг Гай преподносит нам важный урок социологии, в первую очередь социологии знания.

В обзоре современной светской герменевтики - от Хайдеггера и Ницше до Фуко и Деррида - Лорен Уилкинсон развенчивает постмодернистские взгляды, отрицающие существование истины. Завершает обсуждение Джеймс Хьюстон, подчеркивающий в заключительной главе, что цель чтения Библии - праведная жизнь, а не просто ученость ради учености.

Библия в церкви. Толкование Нового Завета на Востоке и Западе

Библейский текст, представляет собой известную реальность, которую можно и нужно объяснять с позиций науки. Но вместе с тем библейский текст сам является толкованием определенной реальности, которую мы называем новой жизнью во Христе прославленном. Это означает, что Святое Писание, библейский текст представляют собой выраженный словами образ Новой Действительности, которая была явлена людям в Воплотившемся Слове Божьем.

Ианнуарий Ивлиев



Толкования отцов церкви напоминают нам о том, что за многоголосием самой Библии и многих ее толкований стоит интерпретирующее сообщество, а именно церковь, и что мы сами также принадлежим к этому сообществу. Тот вес, которым обладают толкования отцов восточной церкви, является герменевтически важным указанием на фундаментальное значение церкви как интерпретирующего сообщества для чтения Библии.

Ульрих Луц



Интерес ученых к Евангелию отнюдь не попытка поставить научное знание выше Библии или церкви; это также не претензия на то, что научное толкование Евангелий способно обнаруживать смысл, скрытый от веры и духовности. Цель научного толкования Евангелия скорее, выражаясь языком христианства, состоит в том, чтобы принять Воплощение всерьез.

Джеймс Данн

Современные исследования Библии

В сборнике представлены статьи американских и английских академических исследователей Библии, дающие представления о современном уровне критической библеистики. Эти статьи основываются на междисциплинарном подходе, который соединяет в себе методы исторического, литературоведческого, филологического, лингвистического, теологического, философского анализа текстов.

Сборник предназначен для широкого круга читателей, а также может использоваться в качестве учебного пособия по религиоведению я теологическим дисциплинам.

Елена СТЕПАНОВА. Исследования Библии: история и современность

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Джон БАРТОН Чтение и интерпретация Библии

II. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

2. С. Дин МАКБРИДЖ. Библейская литература в историческом контексте: Ветхий завет

3. Дэвид КЛАЙНС. Введение в библейскую историю от Исхода до Есфири

4. ДжеймсЛ. КУГЕЛЬ Введение в псалмы и литературу премудрости

5. Джозеф БЛЕНКИНСОПП. Введение в книги пророков

III. АПОКРИФЫ

6. Элдон ЭПП. Библейская литература в историческом контексте: апокрифы и Новый завет

7. Джон КОЛЛИНЗ. Введение в апокрифы

IV. НОВЫЙ ЗАВЕТ

8. Дэвид Оун. Библия и литература античности: греко-римский период

9. Кристофер ТАККЕТ. Иисус и Евангелия

10. Роберт ДЖУИТТ. Введение в послания Павла

V. ИНТЕРПРЕТАЦИИ БИБЛИИ

11. Джон ХАЙЕС, Карл; Использование результатов библейской экзегезы

12. Шэрон РИНДЖ Как женщины интерпретируют Библию

13.Уолтер БРЮГГЕМАНН. Специфика теологии Ветхого завета: в объятиях боли

14 И. Брюс БИРЧ. Роль Ветхого завета в христианской этике



Стилианопулос Т. Новый Завет: православная перспектива

Книга представляет собой историческое и богословское введение в Новый Завет, написанное одним из авторитетнейших православных богословов современности.

Рассматриваются природа и авторитет Священного Писания, его отношение к преданию, святоотеческие и современные подходы к Новому Завету и актуальнейшие вопросы интерпретации библейских текстов.

Книга адресована, прежде всего, студентам богословия, священнослужителям и катехизаторам.



Дорини Д. Постигая смысл Писания

Дэниел М. Дориани, выпускник Вестминстерской богословской семинарии и Йельского университета, несет пасторское служение в Евангельской пресвитерианской церкви в г. Сент-Луис и преподает Новый Завет в богословской семинарии «Кавенант». Он написал множество работ на тему толкования Библии.

Книга Дэниела Дориани - превосходное подспорье для каждого, кто желает глубже понять смысл Писания. Доступным языком автор приоткрывает для читателя двери в библейский мир с его неповторимым колоритом и удивительными традициями. После прочтения книги Библию невозможно будет воспринимать по-прежнему. Книга может быть использована в качестве пособия для преподавания основ толкования Св. Писания в церквях и библейских колледжах, а также для самостоятельного обучения.