Бируковы - Псалтирь - модуль BibleQuote

Модуль Цитата из Библии, BibleQuote - Псалтирь - Перевод Бируковых

Псалтирь пророка и царя Давида,

перевод на русский язык

Издание 2-е,

ИСПРАВЛЕННОЕ

Перевод на русский язык Е. Н. Бирукова, И. И. Бируков

Комментарии Т. А. Миллер

Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Москва 2007

От издателей

В предлагаемом вниманию читателя издании представлена «традиционная» славянская Псалтирь. Церковнославянский текст Псалтири, включая молитвы по кафизмам и молитвы по прочтении нескольких кафизм или всей Псалтири, напечатан в полном соответствии с синодальными изданиями, с сохранением структуры и всех традиционных особенностей публикации богослужебных текстов церковнославянской печати. Псалмы печатаются с параллельными переводом, который выполнен непосредственно с церковнославянского языка. Перевод осуществлен Е. Н. Бируковой († 1987) и И. Н. Бируковым в 1975-1985 гг. Вдохновителем этой работы на ее начальной стадии был профессор Б. А. Васильев († 1976), который оказал переводчикам неоценимую помощь своими текстологическими консультациями.



Переводчики стремились не только помочь нашим современникам проникнуть в дух и смысл Псалтири, но и создать эквиритмичный перевод, который свободно читался бы со всеми интонациями, присущими славянскому тексту, его образами и эпитетами. Непонятные без толкования образы и обороты переводчики осторожно расшифровывали в духе древнего памятника, выделяя такие вставки курсивом. При работе принимались во внимание: перевод П. Юнгерова с его ценными подстрочными примечаниями; Синодальный перевод; перевод епископа Порфирия (Успенского); «Объяснение 118-го псалма» святителя Феофана, Затворника Вышенского; Толковая псалтирь Евфимия Зигабена; святоотеческие толкования святителей Афанасия Великого, Кирилла Иерусалимского, Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Нисского, Феодорита Киррского и других учителей Церкви, раскрывающих в своих творениях как прямой, исторический смысл текста, так и его символическое и пророческое значение.



Подходя с большим благоговением к священному тексту, но опасаясь прозаизмов и буквализмов, переводчики в редких случаях были вынуждены отступать от синтаксического строя церковнославянской Псалтири и, сохраняя точность смысла, прибегали к небольшим перифразам и перестановке слов согласно логике современного русского языка.



Перевод сверен с греческим текстом Семидесяти толковников Т. А. Миллер, ею же составлены ориентированные на святоотеческое предание примечания, призванные показать исторический контекст и символический смысл отдельных стихов Псалтири, а также пояснить малопонятные для современного читателя образы.



В 1994 году данный перевод Псалтири был благословлен к публикации Высокопреосвященным Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим Богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви.

Псалтирь



Псалом Давида. Не надписан у евреев, 1.1

1 Блажен муж, который не пошел на совет нечестивых, и на путь грешных не вступил, и не сидел в сборище губителей;

2 Но в законе Господнем воля его, и закону Его будет поучаться он день и ночь.

3 И будет он словно древо, насажденное у источников вод, что принесет плод свой во время свое; и листва его не опадет, и во всем, что творит, преуспеет.

4 Не так будет с нечестивыми, не так! Но они, как прах, взметаемый ветром с лица земли.

5 Посему не воскреснут нечестивые на суд, и грешники — в совет праведных.

6 Ибо ведом Господу путь праведных, а путь нечестивых погибнет.





1Вынесенный в начало сборника псалом 1 служит зачином Псалтири. В нем показан контраст добра и зла, праведных и грешных и установлен критерий нравственности человека — его верность Божественному Закону. Св. отцы понимают этот псалом как развернутую метафору, видя в нем, с одной стороны, свидетельство о внутренней жизни человека, с другой — пророчество о Господе нашем Иисусе Христе. Свт. Василий Великий (IV в.) толкует слова совет нечестивых как возникающее в сердце сомнение, неверие, недоверие Богу, путь — как жизнь, которая все время движется к концу, сидел — как неподвижное, постоянное коснение в грехе, губителей — как тех, кто стремится свои пороки предать другим, и весь смысл первого стиха он разъясняет так:

«Блаженное дело и не помышлять о зле; если же, уловленный врагом, принял ты в душу советы нечестия, не стой в грехе, а если тому подвергся, не утверждайся во зле {Свт. Василий Великий. Беседа на первую часть первого псалма). В отличие от свт. Василия свт. Афанасий Великий (IV в.) усматривает в псалме иносказание о Христе. Для него нечестивые, грешники, губители — это книжники, фарисеи, законники, которые восставали на Господа нашего Иисуса Христа, источники вод — это Божественное Писание, которое проповедует Господа, а древо — Сам Господь наш Иисус Христос.



Модуль в кодировке ANSI для BibleQuote 5/6