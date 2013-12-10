История развития жизни - модуль BibleQuote

Юнкер Р. Шерер З. История происхождения и развития жизни - Предисловие

В широко распространенных школьных учебниках теория эволюции преподается как неоспоримый факт. По этой теории все живые организмы происходят от одного праорганизма и развиваются в процессе случайных изменений и отбора путем постепенного прогресса от низших форм к высшим. При этом считается, что ископаемые живые существа произошли из неживого вещества. Этот основополагающий принцип теории эволюции ни в малейшей степени не подвергается сомнению.

Нашему вниманию предлагается в основных чертах законченная картина эволюции, в которой нередко отсутствуют какие бы то ни -было спорные вопросы. В действительности же все возрастающее число открытий в области естественных наук указывает на то, что теория эволюции слишком опрометчиво была провозглашена неоспоримой. Но эти открытия не нашли своего отражения ни в учебных планах, ни в школьных учебниках.



Огромное количество важных научных данных остается вне рамок учебного процесса. Этим обусловлена первая задача предлагаемого учебного пособия: дать сведения о фактах, не вошедших в школьные учебники. Эти данные существенно меняют прежние представления.



Рассматриваемые факты требуют интерпретации. На основании одних и тех же изучаемых данных можно построить различные гипотезы или теории. Особенно это касается фактов, широко распространенных в эволюционном учении. Отсюда вытекает и вторая задача этого учебника: осветить альтернативные неэволюционные взгляды на происхождение живых существ.



Данный труд представляет собой дополнение к сообщаемым в других учебных пособиях сведениям по теме "Эволюция". Учебник призван наглядно продемонстрировать, что факты из области естественных наук могут быть истолкованы не только в рамках эволюционной модели, но и в рамках модели сотворения мира. Напечатанные мелким шрифтом части текста и примеры служат углублению излагаемой тематики.



Вопрос о происхождении живых существ, и особенно человека, имеют для нас решающее значение. В зависимости от того, как мы объясняем происхождение человека, формируется наше представление о человеке, о его самосознании и его практической деятельности. Читатель должен иметь возможность изучить различные точки зрения на происхождение и историю развития живых существ и составить свое суждение но этому вопросу.



Биолог из Фрейбурга хансмор составил целый ряд "заповедей научной этики". Основные ее требования: честность, отказ от догматизма, точность, благородство, свобода от предрассудков, принятие во внимание всей имеющейся в распоряжении информации, постоянная готовность к решению проблем, симметричная аргументация (что означает: "проверяйте альтернативную теорию с такой же тщательностью, как и свою гипотезу!"), использование ясных и четких определений, составление точных, легко проверяемых причинно-следственных предложений, готовность изменить или сменить теорию, если появляются внутренние сомнения или новые, противоречащие предлагаемой теории факты, стремление избегать неоправданно сложных теорий. С такими этическими мерками следует подходить не только к эволюционному учению, но и к представленной в этой книге альтернативной теории.