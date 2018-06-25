Мишна - модуль BibleQuote

Мишна́ - (ивр. משנה‎ — букв. «повторение») — часть Талмуда, является первым письменным текстом, содержащим в себе религиозные предписания ортодоксального иудаизма. Часть Устного Закона, переданного, согласно традиции, Всевышним Моисею на горе Синай вместе с Пятикнижием (Письменной Торой). Со временем, когда возникла опасность, что устное учение будет забыто, мудрецами было принято решение записать его в виде Мишны.

Мишна - Модуль Цитата из Библии - BibleQuote

Модуль для BibleQuote6

В состав модуля вошли трактаты Мишны:

Пиркей авот

Бикурим

Мегила

Пеа

Псахим

Рош-гашана

Суккот

Таанит ( о постах )

Шабат

Кидушин

Брахот

Мишна - Модуль Цитата из Библии - BibleQuote - Трактат Пеа

ЭТОТ ТРАКТАТ МИШНЫ посвящен всем вышеупомянутым видам "даров беднякам", однако называется он "Пеа" — ибо именно об этом "даре беднякам" говорится в его первых четырех главах. Затем, с конца четвертой главы и в пятой главе излагаются законы о лекете; с конца главы пятой до начала седьмой — законы исполнения заповеди шихха; в главах седьмой и восьмой излагаются законы исполнения заповедей перет иолелот и, наконец, после этого следуют законы о маасере бедняков и о заповеди цдака.

МИШНА ПЕРВАЯ

(א)אֵלּוּ דְבָרִים שֶׁאֵין לָהֶם שִׁעוּר.הַפֵּאָה,וְהַבִּכּוּרִים,וְהָרֵאָיוֹן,וּגְמִילוּת חֲסָדִים,וְתַלְמוּד תּוֹרָה.אֵלּוּ דְבָרִיםשֶׁאָדָם אוֹכֵל פֵּרוֹתֵיהֶן בָּעוֹלָם הַזֶּה וְהַקֶּרֶן קַיֶּמֶת לוֹלָעוֹלָם הַבָּא.כִּבּוּד אָב וָאֵם,וּגְמִילוּת חֲסָדִים,וַהֲבָאַתשָׁלוֹם בֵּין אָדָם לַחֲבֵרוֹ וְתַלְמוּד תּוֹרָה כְּנֶגֶד כֻּלָּם:

ВОТ ЗАПОВЕДИ, для исполнения КОТОРЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ НЕТ: ПЕА, БИКУРИМ, ПАЛОМНИЧЕСТВО в Храм, ПОМОЩЬ БЛИЖНЕМУ И ИЗУЧЕНИЕ ТОРЫ. ВОТ ЗАПОВЕДИ, ПЛОДЫ исполнения КОТОРЫХ ЧЕЛОВЕК ПОЖИНАЕТ В ЭТОМ МИРЕ, А НАГРАДА за исполнение которых СОХРАНЯЕТСЯ ДЛЯ НЕГО В МИРЕ ГРЯДУЩЕМ: ПОЧИТАНИЕ ОТЦА И МАТЕРИ, ПОМОЩЬ БЛИЖНЕМУ, ПРИМИРЕНИЕ поссорившихся ДРУЗЕЙ И ИЗУЧЕНИЕ ТОРЫ, РАВНОЦЕННОЕ ВСЕМ заповедям, вместе взятым.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ

Главная цель этой мишны, открывающей собой трактат "Пеа", — сообщить, что Тора не установила норму для пеа, однако попутно с этим перечисляется ряд заповедей, которые не ограничены нормами

ВОТ ЗАПОВЕДИ — которые перечисляются ниже, для исполнения КОТОРЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ НЕТ — согласно Торе. То есть: Тора не установила нормы исполнения этих заповедей, и в принципе человек исполняет свой долг, сделав самую малость того, что требуют от него эти заповеди. Однако тот, кто исполняя их, старается сделать как можно больше, — достоин всяческих похвал, и Всевышний увеличивает ему награду соответственно его рвению (Рамбам; "Шнот Элиягу").

ПЕА — которую Тора велела оставлять в поле во время жатвы для бедняков (Ваикра 19:9, 23:22), как было сказано во Введении. Тора не установила меру для исполнения этой заповеди, однако мудрецы определили ей норму — минимум колосьев, оставляемых как пеа(о чем говорит мишна вторая этой главы).

БИКУРИМ — первые плоды Земли Израиля, которые Тора предписывает доставлять в Храм и отдавать когенам (Шмот 23:19; Дварим 26:1-11). Сколько именно таких плодов следует нести в Храм, Тора не предписала.

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ХРАМ — как сказано (Дварим 16:16): "Три раза в году будут являться все мужчины твои пред лицо Г-спода, твоего Б-га, в то место, которое Он изберет... И пусть не приходят с пустыми руками". То есть: каждый мужчина обязан приходить в Иерусалим на праздники Песах, Шавуот и Сукот, являться в Храм и приносить жертву всесожжения, ола, имеющую особое название "явления", а также так называемые шламим в качестве особых "праздничных жертвоприношений". Для исполнения заповеди паломничества в Храм Тора также не установила никаких норм: ни сколько раз за время праздника еврей должен являться в Храм, ни сколько времени он обязан провести там не оговорено в Торе. Так что, в принципе, еврей исполняет эту заповедь, показавшись в Храме лишь на одно мгновенье, однако тот, кто проводит в Храме больше времени, достоин всяческих похвал. Точно так же Тора ничего не говорит о том, сколько денег еврей обязан истратить на принесение жертв "ола явления" и "праздничных жертвоприношений; ибо сказано: "Каждый — сколько рука его даст" (Дварим 16:17). Однако мудрецы установили нормы исполнения этой заповеди (см. Хагига 1:2, 5).

ПОМОЩЬ БЛИЖНЕМУ — эта заповедь может быть исполнена двояко: 1) деньгами — например, одалживая деньги нуждающимся, насыщая голодных, одевая раздетых, выкупая взятых в плен и т.п.; 2) непосредственно делом — посещая больных, хороня мертвых, утешая скорбящих, веселя жениха и невесту и т.п. Есть точка зрения, что любой вид помощи ближнему — и делом, и деньгами — не имеет никаких ограничений ("Шнот Элиягу"). Однако относительно денежной помощи сказано в Гемаре (Ктубот 50а): "В Уше постановили: расточитель да не расточит более одной пятой части", и объясняется в Талмуде Йерушалми, что пятую часть основного капитала можно отдать на благотворительные нужды в самый первый раз - в дальнейшем же каждый год можно отдавать лишь пятую часть прибыли. Впрочем, большинство комментаторов Мишны объясняют (опираясь на тот же Талмуд Йерушалми), что заповедь о помощи ближнему, о которой говорится здесь, это именно помощь делом. В отличие от нее у денежной помощи есть предел: ограничение "расточитель да не расточит более одной пятой" — это галаха, полученная Моше на горе Синай. Что же касается сообщения Гемары о том, что это лишь "в Уше постановили", то в действительности оно означает восстановление закона, который был забыт предыдущими поколениями ("Шнот Элиягу").

И ИЗУЧЕНИЕ ТОРЫ. Для исполнения этой заповеди также нет никаких ограничений, как следует из сказанного (Йегошуа 1:8): "Да не прекратят губы твои читать эту книгу, Тору, вникай в нее и днем, и ночью". И говорит Гемара (Мнахот 99а): даже если человек учил немного Торы утром и немного вечером, он исполнил заповедь "да не прекратят губы твои читать эту книгу, Тору", и есть также точка зрения, что даже тот, кто прочитал лишь "Шма, Исраэль" утром и вечером, исполнил заповедь "да не прекратят..." Впрочем, чем больше человек тратит времени и сил на изучение Торы, тем больше похвал он заслуживает и тем больше награда, которую дает ему за это Всевышний.

ВОТ ЗАПОВЕДИ — перечисляемые дальше, ПЛОДЫ исполнения КОТОРЫХ ЧЕЛОВЕК ПОЖИНАЕТ В ЭТОМ МИРЕ. Есть такой вариант текста этой мишны: "ВОТ ЗАПОВЕДИ, НЕКОТОРЫЕ ПЛОДЫ исполнения КОТОРЫХ..." — то есть, человеку не дается возможности насладиться в этом мире всеми плодами исполнения этих заповедей. Однако как бы там ни было, исполнение этих заповедей приносит награду человеку в этом мире, как сказано (Йешая 3:10): "Скажите о праведнике, что благо ему — ибо плоды деяний своих они вкушают". А НАГРАДА — вся награда — за исполнение которых СОХРАНЯЕТСЯ ДЛЯ НЕГО В МИРЕ ГРЯДУЩЕМ. Как сказано (Шмот-раба 47:4): "Вся слава, которую Моше приобрел в этом мире, — это лишь плоды его дел, но награда за них сохраняется для него в мире грядущем".

ПОЧИТАНИЕ ОТЦА И МАТЕРИ. В Торе сказано (Дварим 5.16): "Чти отца твоего и мать твою... дабы продлились дни твои и дабы пришло к тебе благо". Раши объясняет, что в словах "дабы продлились дни твои" имеется в виду грядущий мир, а в словах "и дабы пришло к тебе благо" — жизнь в этом мире, на земле (Кидушин 40а).

ПОМОЩЬ БЛИЖНЕМУ — как сказано (Мишлей 21.21): "Стремящийся творить доброту и милость — жизнь, милость и славу обретет". Раши объясняет, что под словом "жизнь" подразумевается жизнь в мире грядущем, "милость и славу" же обретает тот, кто стремится помочь своему ближнему, в этом мире (Кидушин 40а).

ПРИМИРЕНИЕ поссорившихся ДРУЗЕЙ — как сказано (Тегилим 34:15): "Желай мира, стремись к нему", так же, как стремящийся творить милость обретает жизнь и славу — тот, кто всегда стремится к миру, обретет жизнь и славу (там же)

И ИЗУЧЕНИЕ ТОРЫ, РАВНОЦЕННОЕ ВСЕМ заповедям, вместе взятым. Объясняет Рамбам, что через изучение Торы человек приходит к исполнению всех заповедей, как об этом говорится в Гемаре (Кидушин 40б): "Учение важнее, чем дело, ибо именно учение приводит к делу". Рамбам пишет: "Когда человек исполняет заповеди, приносящие пользу отношениям между людьми (КАК ТЕ, КОТОРЫЕ ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ В ЭТОЙ МИШНЕ), это засчитывается ему как заслуга для мира грядущего, поскольку он исполнил повеление Всевышнего (КАК ВСЕ ТЕ ЗАПОВЕДИ, КОТОРЫЕ КАСАЮТСЯ ЛИШЬ ОТНОШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА К ВСЕВЫШНЕМУ), а кроме того, он обретает благо в этом мире за то, что хорошо вел себя по отношению к другим людям. Потому что тот, кто творит добро для окружающих, служит для них образцом поведения и увлекает их своим примером, и за это Всевышний награждает его (ТО ЕСТЬ, ОН ПОЖИНАЕТ ПЛОДЫ СВОИХ ДОБРЫХ ДЕЛ В ЭТОМ МИРЕ — как сказано в этой мишне). И все заповеди, касающиеся отношений между людьми, обобщаются заповедью о помощи ближнему".

История модуля BibleQuote

Модуль для BibleQuote6

04.09.11 - корректировка модуля - SamuelAKim, уточнение

Текст я взял с еврейских сайтов.

Когда то размышлял о субботе и исследовал как раввины толкуют заповедь о субботе.