Брюггеман - Великие молитвы Ветхого Завета - модуль BibleQuote

Эта книга - увлекательный рассказ о том, как выстраивали отношения с Богом в библейские времена, от всемирно известного специалиста по Ветхому Завету. Вы узнаете о подлинном смысле библейских молитв, особой связи людей с Богом, которая была в древности, о великих личностях Ветхого Завета, в самые драматичные моменты своей жизни обратившихся к молитве. Практика древних может шокировать и возмутить, показаться современному человеку неслыханной дерзостью. Однако это был настоящий разговор с Богом, в котором они были услышаны.

Брюггеман, Уолтер - Великие молитвы Ветхого Завета

Перевод с английского M. Завалова

М. : Эксмо, 2009. — 224 с. — (Религия. Библиотека мировых религий).

978-5-699-38124-1

Великие молитвы Ветхого Завета

Введение: Молитва в Ветхом Завете

1. Авраам: Бытие 18:22-33

2. Моисей: Числа 14:13-23

3. Анна: Первая книга Царств 2:1-10

4. Давид: Вторая книга Царств 7:18-29

5. Соломон: Третья книга Царств 3:5-15

6. Иона: Книга пророка Ионы 2:3-10

7. Иеремия: Книга пророка Иеремии 32:16-25

8. Езекия: Четвертая книга Царств 19:15-19

9. Ездра: Первая книга Ездры 9:6-15

10. Неемия: Книга Неемии 1:4-11

11. Даниил: Книга пророка Даниила 9:3-19

12. Иов: Книга Иова 42:1-6

Молитва это всеобщее, повсеместно встречающееся занятие людей любой эпохи. В ней человек устремляется к Священной Тайне и Священному Абсолюту. Молитва свидетельствует о том, что люди способны приближаться к Единому, который почти недостижим, но к которому они обращаются и в чьем присутствии живут. В своих Гиффордских лекциях, говоря о человеке как о существе, которое в результате «эволюционной эпистемологии» обрело способность создавать символы, Вентцель ван Xмостин уделил немало внимания наскальным рисункам эпохи верхнего палеолита в одной из пещер на юго-западе Европы.

Он убедительно рассказал о том, что эту живопись нельзя пренебрежительно назвать «примитивным искусством». Скорее это первые попытки — их человек начал предпринимать с тех пор, как только обрел соответствующие психофизические способности, — установить контакт с миром, находящимся вне контроля человека, с миром, который пробуждает воображение, заставляя его вглядываться в то, что стоит за «данностью». Опираясь на работу Дэвида Льюиса-Уильямса, Хьюстин высказал смелое предположение о том, что эти первые создатели символов воспринимали стену пещеры как «мембрану или покрывало, отделяющее людей от мира духов», и сделал отсюда вывод, что основы религиозного мировоззрения «встроены в мозг человека».



Однако такое универсальное представление о молитве стоит довольно далеко от библейской веры, вторую от первого отделяет порог, о котором говорил Карл Барт: невозможно перейти от «естественной склонности» к религии к евангельской вере. Тем не менее мысли Хьюстина служат хорошим введением к данной книге. Мы можем сказать, что люди в рамках любой культуры практикуют молитву. Однако то, как они молятся, зависит от того, к какому Богу они обращаются. И поскольку Израиль в Ветхом Завете обращается к Богу Исхода, который сотворил небо и землю, нас не должно удивлять, что Израиль молится особым образом, который соответствует характеру его Бога.

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