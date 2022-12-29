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Sergey05

Библия говорит сегодня - модуль BibleQuote

Библия говорит сегодня - Джон Стотт
Категория BIBLEQUTE MODULES, Commentaries mod

Одни из самых обстоятельных и взвешенных библейских комментариев в модуле для Цитаты из Библии.

Согласно целям издательской серии «Библия говорит сегодня», книги предназначена для широкого круга читателей (не специалистов по богословию), которых глубоко интересует практическое значение библейских текстов и которые хотят содействовать распространению Благой вести в мире.

Модуль Цитата из Библии BibleQuote - комментарии Библия говорит сегодня

20.06.15 - шестая редакция модуля от kachura - улучшения - модуль в UTF-8 для BibleQuote 6 и Андроид
Действительно, пытаясь следовать совету главного редактора, Джона Стотта, авторы старались разъяснить те фрагменты библейских текстов, которые трудны для читателей (в том числе и для тех, кто давно изучает Библию).
Модуль создавался на протяжении нескольких лет с участием многих наших друзей сайта.
В настоящее время в модуль вошли комментарии на все книги Нового Завета и некоторые книги Ветхого Завета.
Книги написаны Дж. Стоттом и другими авторами (книги идут в том порядке, в котором они добавлялись в модуль):

Модуль Цитата из Библии BibleQuote - комментарии Библия говорит сегодня - Новый Завет

  • Евангелие от Марка Дональд Инглиш
  • Деяния апостолов Джон Стотт
  • Послание Иакова Дж. А. Мотиер
  • 1 Послание Петра Эдмунд П. Клоуней
  • Послания Иоанна Дэвид Джекман
  • Римлянам Джон Стотт
  • 1 Послание Коринфянам Дэвид Приор
  • 2 Послание Коринфянам Пол Барнетт
  • Галатам Джон Стотт
  • Ефесянам Джон Стотт
  • Фессалоникийцам 1,2 Джон Стотт
  • Филиппийцам Алек Мотиер
  • Откровение Уилкок
  • Нагорная проповедь Стотт
  • Евангелие от Луки Уилкок
  • 2 Послание Тимофею Стотт
  • Послание евреям Браун
  • Послание к Колоссянам Лукас
  • Послание к Филимону Лукас
  • 1 Послание Тимофею Стотт
  • Послание к Титу Стотт
  • Евангелие от Иоанна Милн
  • 2 Петра Лукас
  • Иуды Грин

Модуль Цитата из Библии BibleQuote - комментарии Библия говорит сегодня - Положено начало Ветхому Завету

  • Песнь песней Гледхилл
  • Даниила Уоллес
Благодарность всем друзьям сайта, оказавшим помощь в создании модуля, особенно DikBSD, aitsura, horod
Папочку модуля положить в папку Commentaries программы
23.01.11 - четвертая редакция модуля
29.05.12 - пятая редакция модуля - модуль в UTF-8 для BibleQuote 6 и Андроид
20.06.15 - шестая редакция модуля от kachura - улучшения - модуль в UTF-8 для BibleQuote 6 и Андроид
29.12.22 - последняя версия Sergey05, дополнение, версия для BibleQuote 7.5

Просмотров 7 410
Рейтинг 4.7 / 5
Добавлено 29.12.2022
Rate this publication:
4.7/5 (62)

Comments (12 comments)

Владимир79 3 years ago
Слава Господу, спасибо большое
E
eroxin 5 years ago

Спасибо!
O
Oleg Yurikovich 9 years ago
БЛАГОДАРЮ!!!
S
Serg 9 years ago

Чой-то не идет скачивание: то линк не срабатывае, то захватывает, но скачивание виснет
A
andrew-law 10 years ago

ети модули не работают на моей цитате 6.5 скачаной на этом сайте
E
esxatos 10 years ago

У меня на ХР работают без проблем...
Шток 10 years ago

Дуже дякую
T
Tov 13 years ago
Спасибо!
апологет 13 years ago
Благодарю за труд,братья, благословений!
V
volodyanikolaev 13 years ago
Большое спасибо!!!
Y
yuniy 13 years ago
Сенкью вери матч. 
G
gloria 14 years ago
Спасибо.

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