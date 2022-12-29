Библия говорит сегодня - модуль BibleQuote

Одни из самых обстоятельных и взвешенных библейских комментариев в модуле для Цитаты из Библии. Согласно целям издательской серии «Библия говорит сегодня», книги предназначена для широкого круга читателей (не специалистов по богословию), которых глубоко интересует практическое значение библейских текстов и которые хотят содействовать распространению Благой вести в мире.

Модуль Цитата из Библии BibleQuote - комментарии Библия говорит сегодня

20.06.15 - шестая редакция модуля от kachura - улучшения - модуль в UTF-8 для BibleQuote 6 и Андроид

Действительно, пытаясь следовать совету главного редактора, Джона Стотта, авторы старались разъяснить те фрагменты библейских текстов, которые трудны для читателей (в том числе и для тех, кто давно изучает Библию).

Модуль создавался на протяжении нескольких лет с участием многих наших друзей сайта.

В настоящее время в модуль вошли комментарии на все книги Нового Завета и некоторые книги Ветхого Завета.

Книги написаны Дж. Стоттом и другими авторами (книги идут в том порядке, в котором они добавлялись в модуль):

Модуль Цитата из Библии BibleQuote - комментарии Библия говорит сегодня - Новый Завет

Евангелие от Марка Дональд Инглиш

Деяния апостолов Джон Стотт

Послание Иакова Дж. А. Мотиер

1 Послание Петра Эдмунд П. Клоуней

Послания Иоанна Дэвид Джекман

Римлянам Джон Стотт

1 Послание Коринфянам Дэвид Приор

2 Послание Коринфянам Пол Барнетт

Галатам Джон Стотт

Ефесянам Джон Стотт

Фессалоникийцам 1,2 Джон Стотт

Филиппийцам Алек Мотиер

Откровение Уилкок

Нагорная проповедь Стотт

Евангелие от Луки Уилкок

2 Послание Тимофею Стотт

Послание евреям Браун

Послание к Колоссянам Лукас

Послание к Филимону Лукас

1 Послание Тимофею Стотт

Послание к Титу Стотт

Евангелие от Иоанна Милн

2 Петра Лукас

Иуды Грин

Модуль Цитата из Библии BibleQuote - комментарии Библия говорит сегодня - Положено начало Ветхому Завету

Песнь песней Гледхилл

Даниила Уоллес

Благодарность всем друзьям сайта, оказавшим помощь в создании модуля, особенно DikBSD, aitsura, horod

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