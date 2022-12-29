Библия говорит сегодня - модуль BibleQuote
Одни из самых обстоятельных и взвешенных библейских комментариев в модуле для Цитаты из Библии.
Согласно целям издательской серии «Библия говорит сегодня», книги предназначена для широкого круга читателей (не специалистов по богословию), которых глубоко интересует практическое значение библейских текстов и которые хотят содействовать распространению Благой вести в мире.
Модуль Цитата из Библии BibleQuote - комментарии Библия говорит сегодня
20.06.15 - шестая редакция модуля от kachura - улучшения - модуль в UTF-8 для BibleQuote 6 и Андроид
Действительно, пытаясь следовать совету главного редактора, Джона Стотта, авторы старались разъяснить те фрагменты библейских текстов, которые трудны для читателей (в том числе и для тех, кто давно изучает Библию).
Модуль создавался на протяжении нескольких лет с участием многих наших друзей сайта.
В настоящее время в модуль вошли комментарии на все книги Нового Завета и некоторые книги Ветхого Завета.
Книги написаны Дж. Стоттом и другими авторами (книги идут в том порядке, в котором они добавлялись в модуль):
Модуль Цитата из Библии BibleQuote - комментарии Библия говорит сегодня - Новый Завет
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Евангелие от Марка Дональд Инглиш
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Деяния апостолов Джон Стотт
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Послание Иакова Дж. А. Мотиер
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1 Послание Петра Эдмунд П. Клоуней
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Послания Иоанна Дэвид Джекман
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Римлянам Джон Стотт
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1 Послание Коринфянам Дэвид Приор
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2 Послание Коринфянам Пол Барнетт
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Галатам Джон Стотт
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Ефесянам Джон Стотт
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Фессалоникийцам 1,2 Джон Стотт
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Филиппийцам Алек Мотиер
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Откровение Уилкок
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Нагорная проповедь Стотт
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Евангелие от Луки Уилкок
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2 Послание Тимофею Стотт
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Послание евреям Браун
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Послание к Колоссянам Лукас
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Послание к Филимону Лукас
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1 Послание Тимофею Стотт
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Послание к Титу Стотт
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Евангелие от Иоанна Милн
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2 Петра Лукас
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Иуды Грин
Модуль Цитата из Библии BibleQuote - комментарии Библия говорит сегодня - Положено начало Ветхому Завету
- Песнь песней Гледхилл
- Даниила Уоллес
Благодарность всем друзьям сайта, оказавшим помощь в создании модуля, особенно DikBSD, aitsura, horod
Папочку модуля положить в папку Commentaries программы
20.06.15 - шестая редакция модуля от kachura - улучшения - модуль в UTF-8 для BibleQuote 6 и Андроид
29.12.22 - последняя версия Sergey05, дополнение, версия для BibleQuote 7.5
Спасибо!
Чой-то не идет скачивание: то линк не срабатывае, то захватывает, но скачивание виснет
ети модули не работают на моей цитате 6.5 скачаной на этом сайте
У меня на ХР работают без проблем...
Дуже дякую