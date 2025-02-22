Библиология 1.0 - Электронная христианская библиотека

Материалы, которые интегрированы в программу «Цитата из Библии 5.0»

Он дал нам прообразы (Пратт)

Все, что могу, - во славу Его (Чеймберс)

Библиотека "Библиология"

Раздел: Книги

Что говорит Библия служителю

Чеймберс, Освальд. Все что могу, - во славу Его.

Худиев, Сергей. Об уверенности в спасении.

Хант, Джун. Ключи. Как помочь себе и другим в решении жизненных проблем. Книга 1.

Уолл, Джозеф Л. За наградами в вечности.

Сандерс, Гордон. Будущее с точки зрения Бога. (Книга публикуется впервые на диске "Библиология")

Пратт, Ричард. Он дал нам прообразы.

Коутс, С.А. Комментарий к Книге Иисуса Навина, к Книге Судей Израилевых, к Книге Руфь.

Верклер, Генри А. Герменевтика. Принципы и процесс толкования Библии.

Александер, Мирна. Вот Бог твой.

Раздел: Курсы

Курс "Жизнь с избытком "

Программа ТЕЕ СЕАН (внутрицерковное теологическое образование для всех народов) Программа ТЕЕ СЕАН (внутрицерковное теологическое образование для всех народов ) призвана помочь христианам получить базовое богословское образование . Все обучение проходит в стенах поместной церкви под руководством специально подготовленных наставников использующих Пособие для руководителей.

Самоанализ. Руководство по всестороннему ученичеству. Учебная программа Библейского консультирования. Разработана Джоном С. Броджером. Библейский консультационный фонд (www.bcfministries.org)

Раздел: Ресурсы

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О переводе Нового Завета с древнегреческого "Радостная Весть". Российское Библейское общество. Перевод включён в программу "Цитата из Библии" на этом компакт-диске.

Раздел: Разное

Словарь богословских терминов. James F. Myers Ministries

«Молитва. Вечной радости ключ» Сборник молитв на 366 дней. Издательство "Шандал", 2000

Типпит, Сэмми. Bозможна ли победоносная христианская жизнь?

Предметно-именной указатель к Толковой Библии. Bible League.

Льюис, Даниэл Эверетт. Пасторская этика. Greater Grace World Outreach, Grace Publications of Baltimore, Maryland, USA

Курсы Библейского центра подготовки лидеров. Краснодар

Женское служение. Диана Томас

Наставничество. Брайн Томас

Уроки в Библейской школе. Burnham Institute

Детское служение

Дом христианского руководителя

Душепопечительство и разрешение внутрицерковных конфликтов

Женское служение

Молодёжное служение

Практические приоритеты

Проповедь и уроки Библии

Служение в малых группах

Христианский брак. Заметки преподавателя

Христианский брак. Рабочая тетрадь

Христоцентричное богословие

Материалы Пегги Клубник

Духовные дары

Отблески драгоценного камня: Многогранность женской жизни. Изучение 31 главы притчей

Библейские принципы воспитания детей

Дистанционное образование - Mission Aviation Fellowship

Становление церкви Материалы, составляющие серию под общим названием "СТАНОВЛЕНИЕ ЦЕРКВИ", предназначены быть простыми и легко передаваемыми пособиями, которые могут использовать все верующие, желающие возрастать вместе, чтобы становиться здоровой церковью.

Эта программа представляет собой электронную версию древнегреческо-русского словаря И.Х.Дворецкого (под ред. С.И.Соболевского). Книга была выпущена государственным издательством иностранных и национальных словарей в 1958 г. и больше не переиздавалась.