Библиология 1.0 - Электронная христианская библиотека
Материалы, которые интегрированы в программу «Цитата из Библии 5.0»
- Biblia Hebraica Stuttgartensia (Michigan-Claremont text)
- Hebrew Old Testament
- LXX Септуагинта
- Греческий НЗ (Textus Receptus)
- Греческий НЗ (Westcott-Hort)
- Греческий НЗ с морфологическим анализом
- Греческий Новый Завет (NA26/27-UBS3)
- Некоторые книги Ветхого Завета (Бытие, Исход, Иов, Притчи, Екклесиаст, Иеремия, Данниил). Перевод РБО
- Евангелие (Пер. о. Л. Лутковского)
- Радостная весть. Совр. перевод НЗ на русский язык РБО
- Русский НЗ (Пер. еп. Кассиана)
- Русский Синодальный Перевод (77 книг, включая второканонические)
- Русский Синодальный текст (с номерами Стронга)
- Совр. перевод НЗ (IBS)
- Украинская Библия (Пер. И. Огиенко)
- Украинский НЗ (Пер. о. Р. Турконяка)
- Korean Bible
- King James Version
- King James Version (1611/1769) with Strong's Codes
- New American Standard Bible (NASB)
- Библейская энциклопедия архимандрита Никитина
- Библейский словарь Брокгауза
- Тематическая симфония (Zondervan)
- Краткий религиозно-философский словарь Л.И. Василенко
- Евангельские трактаты
- Все, что могу, - во славу Его (Чеймберс)
- Избранные беседы (Златоуст)
- Избранные проповеди (Августин)
- Избранные проповеди (Берсье)
- Избранные проповеди (Уэсли)
- Проповеди Сперджена
- 12 проповедей о Святом Духе
- 12 проповедей на Рождество
- 12 проповедей о прославлении
- 12 проповедей о крестных возгласах
- 12 проповедей об избрании
- Иудейские древности (Флавий)
- Никео-Цареградский символ веры
- Апостольский символ веры
- Халкидонское вероопределение
- Никейское вероопределение
- Афанасьевский символ веры
- Коран (Пер. И. Крачковского)
- Комментарии Баркли к НЗ
- Комментарии Новой Женевской Библии
- Комментарии к совр. перевод НЗ «Радостная весть»
- Герменевтика (Верклер)
- Лекции моим студентам (Сперджен)
- Мысли о религии (Паскаль)
- Он дал нам прообразы (Пратт)
- Основные истины христианской веры (Спрол)
- Понимание Троицы (МакГрат)
- Духовная Война (Джон Буньян)
- Путешествие Пилигрима (Джон Буньян)
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Разумные основания для веры (Пиннок)
Библиотека "Библиология"
Раздел: Книги
Раздел: Книги
- Александер, Мирна. Вот Бог твой.
- Берсье, Евгений. Избранные беседы.
- Блаженный, Августин. Избранные проповеди. (Специальная подборка для диска "Библиология")
- Василенко, Л.И. Краткий религиозно-философский словарь.
- Верклер, Генри А. Герменевтика. Принципы и процесс толкования Библии.
- Златоуст, Иоанн. Избранные беседы. (Специальная подборка для диска "Библиология")
- Ключевые понятия Библии.
- Коутс, С.А. Комментарий к Книге Иисуса Навина, к Книге Судей Израилевых, к Книге Руфь.
- Крафт, Викки. Пусть женщин наставляют женщины.
- Мак-Грат, Алистер. Понимание Троицы.
- Новая Женевская Учебная Библия.
- Паскаль, Блез. Мысли о религии.
- Пиннок, Кларк. Разумные основания для веры.
- Пратт, Ричард. Он дал нам прообразы.
- Сандерс, Гордон. Будущее с точки зрения Бога. (Книга публикуется впервые на диске "Библиология")
- Сперджен, Чарльз. 12 проповедей о крестных возгласах Христа.
- Сперджен, Чарльз. 12 проповедей о прославлении.
- Сперджен, Чарльз. 12 проповедей о Святом Духе.
- Сперджен, Чарльз. 12 проповедей об избрании.
- Сперджен, Чарльз. 12 рождественских проповедей.
- Сперджен, Чарльз. Лекции моим студентам.
- Справочник душепопечителя.
- Спрол, Роберт. Основные истины христианской веры.
- Типпит, Сэмми. Фактор молитвы.
- Уолл, Джозеф Л. За наградами в вечности.
- Уэсли, Джон. Избранные проповеди.
- Флавий, Иосиф. Иудейские древности.
- Хант, Джун. Ключи. Как помочь себе и другим в решении жизненных проблем. Книга 1.
- Худиев, Сергей. Об уверенности в спасении.
- Чеймберс, Освальд. Все что могу, - во славу Его.
- Что говорит Библия служителю
Раздел: Курсы
- Компьютер: пособие для начинающих
- Библейский компьютерный справочник Цитата из Библии
- Примеры курсов дистанционного образования - The Learning Alliance
- Таинство брака
- Таинство брака, вариант курса для самостоятельного изучения
- Индуктивное изучение Библии
- Лидерство: продуктивное использование сильных сторон личности
- Development Associates International
- Как изучать Библию. Учебное пособие. BEE International
- Лидерство: продуктивное использование сильных сторон личности. Development Associates International
- Самоанализ. Руководство по всестороннему ученичеству. Учебная программа Библейского консультирования. Разработана Джоном С. Броджером. Библейский консультационный фонд (www.bcfministries.org)
- Программа ТЕЕ СЕАН (внутрицерковное теологическое образование для всех народов) Программа ТЕЕ СЕАН (внутрицерковное теологическое образование для всех народов ) призвана помочь христианам получить базовое богословское образование . Все обучение проходит в стенах поместной церкви под руководством специально подготовленных наставников использующих Пособие для руководителей.
- Курс "Жизнь с избытком "
- Курс "Жизнь Иисуса Христа "
- Курс "Пятикнижие"
- Курс "Свет Библии"
- Пособие для преподавателей СЕАН
- Основание новых церквей. Учебное пособие. Ассоциация «Духовное возрождение» ЕХБ. Альянс повсеместного основания церквей.
- Наполнение земли славой Божьей. Видение повсеместного основания церквей. Альянс повсеместного основания церквей.
- Движения по основанию церквей. Дэвид Гаррисон.
- Основание новых церквей. Ассоциация «Духовное возрождение». Альянс повсеместного основания церквей.
- Давайте прекратим насаждать бесплодные церкви! Кэрол Дэвис. Статья. Журнал "Рассвет", июнь 2000.
- Курсы Пегги Клубник
- Библейская роль женщин
- Есфирь: царствовать под защитой Бога
Раздел: Ресурсы
- Христианские ресурсы интернета
- Издательства. Контактная информация, прайс-листы, цены на услуги
- Каталог издательства "Посох"
- О переводе Нового Завета с древнегреческого "Радостная Весть". Российское Библейское общество. Перевод включён в программу "Цитата из Библии" на этом компакт-диске.
- Acrobat Reader 5.0 (необходим для чтения книг в формате PDF
Раздел: Разное
- Словарь богословских терминов. James F. Myers Ministries
- «Молитва. Вечной радости ключ» Сборник молитв на 366 дней. Издательство "Шандал", 2000
- Типпит, Сэмми. Bозможна ли победоносная христианская жизнь?
- Предметно-именной указатель к Толковой Библии. Bible League.
- Льюис, Даниэл Эверетт. Пасторская этика. Greater Grace World Outreach, Grace Publications of Baltimore, Maryland, USA
- Курсы Библейского центра подготовки лидеров. Краснодар
- Женское служение. Диана Томас
- Наставничество. Брайн Томас
- Уроки в Библейской школе. Burnham Institute
- Детское служение
- Дом христианского руководителя
- Душепопечительство и разрешение внутрицерковных конфликтов
- Женское служение
- Молодёжное служение
- Практические приоритеты
- Проповедь и уроки Библии
- Служение в малых группах
- Христианский брак. Заметки преподавателя
- Христианский брак. Рабочая тетрадь
- Христоцентричное богословие
- Материалы Пегги Клубник
- Духовные дары
- Отблески драгоценного камня: Многогранность женской жизни. Изучение 31 главы притчей
- Библейские принципы воспитания детей
- Дистанционное образование - Mission Aviation Fellowship
- Становление церкви Материалы, составляющие серию под общим названием "СТАНОВЛЕНИЕ ЦЕРКВИ", предназначены быть простыми и легко передаваемыми пособиями, которые могут использовать все верующие, желающие возрастать вместе, чтобы становиться здоровой церковью.
- Эта программа представляет собой электронную версию древнегреческо-русского словаря И.Х.Дворецкого (под ред. С.И.Соболевского). Книга была выпущена государственным издательством иностранных и национальных словарей в 1958 г. и больше не переиздавалась.
- Это самый полный древнегреческо-русский словарь, он содержит 70500 статей со множеством цитат из древних авторов. Свободно (бесплатно) доступны все простые возможности программы.
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