Полный толковый словарь Вайна - модуль BibleQuote

Толковый словарь Вайна содержит английские слова ( в алфавитном порядке), и в каждой словарной статье приводятся различные греческие слова, переведенные данным английским словом. Тут же дается краткое определение значения каждого греческого слова.

Полный толковый словарь Вайна - Модуль для программы BibleQuote Цитата из Библии 6, словарь

Словарь Вайна доступен для всех слабо владеющих или совсем не владеющих греческим языком и является промежуточным звеном между английским словарем и греческим лексиконом.

Словарь даёт определения английским словам из Библии короля Якова согласно соответствующим греческим (койне) словам в Септуагинте и оригинальном тексте Нового Завета и значениям этих слов в то время.

О том, как добавить словарь в программу Цитата из Библии можно узнать перейдя по этой ссылке .

Полный толковый словарь Вайна

Название: Полный толковый словарь Вайна

Кодировка: UTF-16 LE

Поддерживается: BibleQuote6

Дата создания: 2011 08 26

Разработчики: SamuelAKim (редактирование и сборка модуля)

Автор: Уильям Эдви Вайн [William Edwy Vine]

Copyright: © 1996 Thomas Nelson

Тип: Dictionary/Словарь

Язык: Английский

Издательство и год издания: Thomas Nelson 1996

Альтернативное название: Полный толковый словарь Вайна (слова Ветхого и Нового Завета)

Обновление 23/11/2022

Обновленная версия для BibleQuote 7.5 от sergey05. Модуль необходимо разместить в папке Dictionaries. Поиск осуществляется по английским словам.

Подробная Симфония Стронга греческих слов здесь