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SamuelAKim

Полный толковый словарь Вайна - модуль BibleQuote

Полный толковый словарь Вайна
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Модуль - Обновленная версия для BibleQuote 7.5 от sergey05 - 23/11/2022
Категория BIBLEQUTE MODULES, Theology mod, Reference mod
Толковый словарь Вайна содержит английские слова ( в алфавитном порядке), и в каждой словарной статье приводятся различные греческие слова, переведенные данным английским словом.
Тут же дается краткое определение значения каждого греческого слова.

Полный толковый словарь Вайна - Модуль для программы BibleQuote Цитата из Библии 6, словарь

Словарь Вайна доступен для всех слабо владеющих или совсем не владеющих греческим языком и является промежуточным звеном между английским словарем и греческим лексиконом.
Словарь даёт определения английским словам из Библии короля Якова согласно соответствующим греческим (койне) словам в Септуагинте и оригинальном тексте Нового Завета и значениям этих слов в то время.
О том, как добавить словарь в программу Цитата из Библии можно узнать перейдя по этой ссылке.
Толковый словарь Вайна

Полный толковый словарь Вайна

  • Название: Полный толковый словарь Вайна
  • Кодировка: UTF-16 LE
  • Поддерживается: BibleQuote6
  • Дата создания: 2011 08 26
  • Разработчики: SamuelAKim (редактирование и сборка модуля)
  • Автор: Уильям Эдви Вайн [William Edwy Vine]
  • Copyright: © 1996 Thomas Nelson
  • Тип: Dictionary/Словарь
  • Язык: Английский
  • Издательство и год издания: Thomas Nelson 1996
  • Альтернативное название: Полный толковый словарь Вайна (слова Ветхого и Нового Завета)

Обновление 23/11/2022

Обновленная версия для BibleQuote 7.5 от sergey05. Модуль необходимо разместить в папке Dictionaries. Поиск осуществляется по английским словам.

Словарь Вайна

Подробная Симфония Стронга греческих слов здесь

Просмотров 19 255
Рейтинг 4.7 / 5
Добавлено 23.11.2022
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4.7/5 (35)

Comments (5 comments)

S
Sergey05 3 years ago

Огромное спасибо за модуль!
Александр Шаблинский 6 years ago

Мир Вам! Подскажите пожалуйста как установить словарь Вайна?

 
R
Rolex74 10 years ago

Это только греческий словарь? Обложка которая там на скриншоте оборотная сторона, там написано: Ветхий Завет еврейский. Его в модуле нету, как я понимаю? Есть греческие слова из НЗ и  LXX?
S
SamuelAKim 13 years ago
[quote=SaulStreicher]Подскажите как можно скачать словарь Вайна.[/quote]
[quote=Елей]не пойму как его скачать?[/quote]
Ответ: Кликнуть по ссылочке Модуль для программы Цитата из Библии 6, словарь - 06/06/2012.
Если Вам ссылочка не видна, это может означать, что Вы просматриваете страницу не представившись библиотеке, либо Вы не являетесь членом клуба Эсхатос и хотите скачать файл не затрудняя себя.
G
gloria 14 years ago
Спасибо!

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