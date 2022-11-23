Полный толковый словарь Вайна - модуль BibleQuote
Толковый словарь Вайна содержит английские слова ( в алфавитном порядке), и в каждой словарной статье приводятся различные греческие слова, переведенные данным английским словом.
Тут же дается краткое определение значения каждого греческого слова.
Полный толковый словарь Вайна - Модуль для программы BibleQuote Цитата из Библии 6, словарь
Словарь Вайна доступен для всех слабо владеющих или совсем не владеющих греческим языком и является промежуточным звеном между английским словарем и греческим лексиконом.
Словарь даёт определения английским словам из Библии короля Якова согласно соответствующим греческим (койне) словам в Септуагинте и оригинальном тексте Нового Завета и значениям этих слов в то время.
О том, как добавить словарь в программу Цитата из Библии можно узнать перейдя по этой ссылке.
Полный толковый словарь Вайна
- Название: Полный толковый словарь Вайна
- Кодировка: UTF-16 LE
- Поддерживается: BibleQuote6
- Дата создания: 2011 08 26
- Разработчики: SamuelAKim (редактирование и сборка модуля)
- Автор: Уильям Эдви Вайн [William Edwy Vine]
- Copyright: © 1996 Thomas Nelson
- Тип: Dictionary/Словарь
- Язык: Английский
- Издательство и год издания: Thomas Nelson 1996
- Альтернативное название: Полный толковый словарь Вайна (слова Ветхого и Нового Завета)
Обновление 23/11/2022
Обновленная версия для BibleQuote 7.5 от sergey05. Модуль необходимо разместить в папке Dictionaries. Поиск осуществляется по английским словам.
Подробная Симфония Стронга греческих слов здесь
Огромное спасибо за модуль!
Мир Вам! Подскажите пожалуйста как установить словарь Вайна?
Это только греческий словарь? Обложка которая там на скриншоте оборотная сторона, там написано: Ветхий Завет еврейский. Его в модуле нету, как я понимаю? Есть греческие слова из НЗ и LXX?
[quote=Елей]не пойму как его скачать?[/quote]
Ответ: Кликнуть по ссылочке Модуль для программы Цитата из Библии 6, словарь - 06/06/2012.
Если Вам ссылочка не видна, это может означать, что Вы просматриваете страницу не представившись библиотеке, либо Вы не являетесь членом клуба Эсхатос и хотите скачать файл не затрудняя себя.