Мюллер - Христианская догматика - модуль BibleQuote
Модуль с трудом известного лютеранского богослова Мюллер Д. Т. - Христианская догматика
Переводчик: Константин Комаров, Редактор русского текста: Алексей Комаров, Теологический редактор: доктор богословия Александр Бите
Содержание модуля
ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ БОГОСЛОВИЯ
УЧЕНИЕ О СВЯТОМ ПИСАНИИ
УЧЕНИЕ О БОГЕ
УЧЕНИЕ О БОЖЕСТВЕННЫХ УСТАНОВЛЕНИЯХ
УЧЕНИЕ О СОТВОРЕНИИ
УЧЕНИЕ О БОЖЕСТВЕННОМ ПРОМЫСЛЕ
УЧЕНИЕ ОБ АНГЕЛАХ
УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ
СВОБОДА ВОЛИ
БЛАГОДАТЬ БОЖИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
УЧЕНИЕ О ХРИСТЕ
СОТЕРИОЛОГИЯ
УЧЕНИЕ О СПАСИТЕЛЬНОЙ ВЕРЕ
ОБРАЩЕНИЕ, ИЛИ ДАРОВАНИЕ ВЕРЫ
ОПРАВДАНИЕ ВЕРОЮ
УЧЕНИЕ ОБ ОСВЯЩЕНИИ И ДОБРЫХ ДЕЛАХ
УЧЕНИЕ О СОХРАНЕНИИ ВЕРЫ
УЧЕНИЕ О СРЕДСТВАХ БЛАГОДАТИ
ЗАКОН И ЕВАНГЕЛИЕ
УЧЕНИЕ О СВЯТОМ КРЕЩЕНИИ
УЧЕНИЕ О СВЯТОМ ПРИЧАСТИИ
УЧЕНИЕ О ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ
А. ВСЕЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
УЧЕНИЕ О ПУБЛИЧНОМ СЛУЖЕНИИ
УЧЕНИЕ О ВЕЧНОМ ИЗБРАНИИ
УЧЕНИЕ ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ СУДЬБЕ МИРА И ЧЕЛОВЕКА
07.11.11 - модуль в UTF-16 в формате .bqb для BibleQuote6 c удобным оглавлением
18.07.12 - Модуль в кодировке UTF-8
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