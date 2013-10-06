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Мюллер - Христианская догматика - модуль BibleQuote

Христианская догматика - Мюллер Д. Т.
Категория BIBLEQUTE MODULES, Theology mod

Модуль с трудом известного лютеранского богослова Мюллер Д. Т. - Христианская догматика

Переводчик: Константин Комаров, Редактор русского текста: Алексей Комаров, Теологический редактор: доктор богословия Александр Бите

Содержание модуля

ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ БОГОСЛОВИЯ
УЧЕНИЕ О СВЯТОМ ПИСАНИИ
УЧЕНИЕ О БОГЕ
УЧЕНИЕ О БОЖЕСТВЕННЫХ УСТАНОВЛЕНИЯХ
УЧЕНИЕ О СОТВОРЕНИИ
УЧЕНИЕ О БОЖЕСТВЕННОМ ПРОМЫСЛЕ
УЧЕНИЕ ОБ АНГЕЛАХ
УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ
СВОБОДА ВОЛИ
БЛАГОДАТЬ БОЖИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
УЧЕНИЕ О ХРИСТЕ
СОТЕРИОЛОГИЯ
УЧЕНИЕ О СПАСИТЕЛЬНОЙ ВЕРЕ
ОБРАЩЕНИЕ, ИЛИ ДАРОВАНИЕ ВЕРЫ
ОПРАВДАНИЕ ВЕРОЮ
УЧЕНИЕ ОБ ОСВЯЩЕНИИ И ДОБРЫХ ДЕЛАХ
УЧЕНИЕ О СОХРАНЕНИИ ВЕРЫ
УЧЕНИЕ О СРЕДСТВАХ БЛАГОДАТИ
ЗАКОН И ЕВАНГЕЛИЕ
УЧЕНИЕ О СВЯТОМ КРЕЩЕНИИ
УЧЕНИЕ О СВЯТОМ ПРИЧАСТИИ
УЧЕНИЕ О ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ
А. ВСЕЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
УЧЕНИЕ О ПУБЛИЧНОМ СЛУЖЕНИИ
УЧЕНИЕ О ВЕЧНОМ ИЗБРАНИИ
УЧЕНИЕ ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ СУДЬБЕ МИРА И ЧЕЛОВЕКА
07.11.11 - модуль в UTF-16 в формате .bqb для BibleQuote6 c удобным оглавлением
18.07.12 - Модуль в кодировке UTF-8

Просмотров 2 649
Рейтинг 4.7 / 5
Добавлено 06.10.2013
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4.7/5 (11)

Comments (1 comment)

I
igoreck 11 years ago
а есть djvu

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