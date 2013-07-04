Библия - грузинский язык - модуль BibleQuote
Библия на грузинском языке - модуль Цитата из Библии BibleQuote
До недавнего времени в интернете был модуль BibleQuote только Нового Завета на грузинском языке, сегодня мы рады предложить вашему вниманию целых два редких модуля Библии на древнем и современном грузинском языках.
Для модулей использованы следующие тексты:
Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа
Свет. Критическое издание текста Мтацминдели
Второе издание полного собрания
Второе издание полного собрания
Новый Завет
Современный язык
Бачо перекрестка с греческого перевода Ветхого
Бачо перекрестка с греческого перевода Ветхого
Ветхий Завет
По почерку mtskheturi
По почерку mtskheturi
Ветхий Завет
Современный язык
Современный язык
Библия на древнем грузинском языке - Модуль в формате UTF-8 для BibleQuote 6 и Андроид - 04/07/2013
Библия на современном грузинском языке - Модуль в формате UTF-8 для BibleQuote 6 и Андроид - 04/07/2013
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