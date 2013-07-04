Библия - грузинский язык - модуль BibleQuote

Библия на грузинском языке - модуль Цитата из Библии BibleQuote

До недавнего времени в интернете был модуль BibleQuote только Нового Завета на грузинском языке, сегодня мы рады предложить вашему вниманию целых два редких модуля Библии на древнем и современном грузинском языках.

Для модулей использованы следующие тексты:

Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа

Свет. Критическое издание текста Мтацминдели

Второе издание полного собрания

Новый Завет

Современный язык

Бачо перекрестка с греческого перевода Ветхого

Ветхий Завет

По почерку mtskheturi

Ветхий Завет

Современный язык

Библия на древнем грузинском языке - Модуль в формате UTF-8 для BibleQuote 6 и Андроид - 04/07/2013